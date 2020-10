Repudio internacional por una marcha nazi en Chile

Noticias Relacionadas Antártida: argentinos y chilenos hicieron una expedición conjunta

Una manifestación nazi en Santiago de Chile generó un fuerte rechazo de organismos de derechos humanos por los gestos y los símbolos antisemitas. La protesta frente a un centro cultural de Las Condes fue contra la nueva constitución, cuyo plebiscito se realizará el próximo 25 de octubre.

El Centro Wiesenthal volvió a rechazar esta manifestación de odio y llamó a las autoridades chilenas a ampliar derechos para los ciudadanos judíos: "la legislación es insuficiente para proteger a sus ciudadanos judíos, quienes son hostigados tanto por los elementos de extrema derecha como de izquierda en simpatía con el discurso violento de la Federación Palestina", indicó el comunicado de la entidad.

Quosque tantem, Chile? El odio es ambidiestro.

Dejen de cerrar los ojos y empiecen a actuar contra las manifestaciones de odio a sus ciudadanos. https://t.co/JgmxEpbmds — CSW Latinoamérica (@CSWLatAm) October 11, 2020

Shimon Samuels, director de Relaciones Internacionales del Centro Wiesenthal, instó a Chile a "tomar todas las medidas para criminalizar el discurso de odio que deviene en violencia".

“Ver nazis uniformados marchando en Santiago, con un mismo mensaje ideológico con los antisemitas pro palestinos de izquierda es estar al borde del abismo", expresó Samuels y sentenció: "Chile no acabó con su dictadura militar para desafiar así a su democracia", dijo.

Por su parte, el director de la institución para América Latina, Ariel Gelblung indicó que "el odio no tiene fronteras ideológicas" y llamó a iniciar una "acción legislativa inmediata" para que no sea "demasiado tarde para lamentar".

“¿Cuánto tiempo tendremos que esperar por la protección de los ciudadanos judíos en Chile? El odio no tiene fronteras ideológicas. No es ni de derecha ni de izquierda. El odio es ambidiestro. Requiere acción legislativa, si no es inmediata será demasiado tarde para lamentar”, concluyó Gelblung.

🚨 El INDH manifiesta un total repudio al uso de símbolos #nazis en una marcha en Santiago. Erradicar gestos que promuevan el odio y la violencia, es el camino de los #derechoshumanos para todos, sin distinción. — INDH Chile (@inddhh) October 10, 2020

En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile publicó un tuit para repudiar los actos violentos en la manifestación del sábado: "El INDH manifiesta un total repudio al uso de símbolos nazis en una marcha en Santiago. Erradicar gestos que promuevan el odio y la violencia, es el camino de los derechos humanos para todos, sin distinción", decía el posteo.

