“Tengo muchos amigos en el Congreso": Trump dispuesto a aceptar el puesto de presidente de la Cámara de Representantes

El expresidente estadounidense Donald Trump analiza una eventual visita al Capitolio, la semana próxima, en busca de “unificar” a los republicanos en el proceso de elección del nuevo titular de la Cámara de Representantes tras la destitución de Kevin McCarthy, e incluso abrió este jueves una chance de ocupar él esa plaza “por un breve tiempo”.

El republicano Kevin McCarthy fue despedido esta semana como portavoz en una brutal e histórica rebelión de miembros de extrema derecha de su propio partido, que lo acusaron de una serie de promesas incumplidas y estaban furiosos por su cooperación con los demócratas. McCarthy se convirtió así en el primer presidente de la Cámara en ser destituido del cargo.

"Me pidieron que hablara como unificador porque tengo muchos amigos en el Congreso. Me han preguntado si lo aceptaría durante un corto periodo de tiempo por el partido, hasta que lleguen a una decisión. No lo hago porque quiera. Lo haré si es necesario, en caso de que no puedan tomar su decisión. Solo lo haría por el partido", dijo Trump a Fox News y recordó que sería “hasta que consigan a alguien a largo plazo, porque me postulo para presidente".

Trump afirmó que el juicio por fraude fiscal es un "castigo por superar al corrupto de Biden" en las encuestas

En tal caso, el exmandatario ejercería el cargo mientras se encuentra inmerso en la carrera presidencial a la Casa Blanca, cuyos comicios son a principios de 2024, razón por la que sólo ocuparía el cargo durante "30, 60 o 90 días". Aunque Trump no ha especificado quiénes le han pedido aceptar el puesto, el representante por Florida Matt Gaetz ya había propuesto su nombre en enero, antes de elegir a Kevin McCarthy.

La Cámara de Representantes no puede llevar a cabo sus asuntos sin elegir un nuevo presidente que pueda salvar las divisiones dentro de la bancada republicana. Justamente por esa división de los republicanos es que algunas fuentes dicen que es segura la presencia de Trump en el Congreso, en busca de “unificar al partido”.

El expresidente anunció en su red social Truth que, tras la destitución de McCarthy, hará "todo lo necesario para contribuir al proceso de selección del presidente de la Cámara, en el corto plazo, hasta la elección final de un gran presidente republicano". Tendrá que ser un “orador” -como suele llamarse al jefe de la Cámara- que ayudará a “un presidente nuevo pero muy experimentado, que soy yo, a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande", agregó Trump.

Otros miembros del partido ya han anunciado su candidatura a la presidencia de la Cámara, como el líder de la mayoría republicana Steve Scalise o el representante republicano por el estado de Ohio y aliado del expresidente, Jim Jordan. Hasta estas últimas declaraciones, Trump había negado la posibilidad de ser quien reemplace a McCarthy, quien fue destituido por un presunto acuerdo secreto con Joe Biden para garantizar la continuidad de la ayuda financiera a Ucrania en un entendimiento que, además, evitaba el cierre del Gobierno.

Por qué es posible que Trump no llegue a la Cámara de Representantes

Las reglas de la Cámara no exigen que su titular sea miembro del Congreso, lo que haría a Trump elegible para el puesto. Si bien la jefatura del cuerpo nunca estuvo en manos de alguien que no fuera representante, la Constitución no lo impide.

Sin embargo, la excongresista republicana Barbara Comstock dijo a CNN que Trump no sería elegible para el cargo porque ha sido acusado de delitos penales que permanecen abiertos. "Desafortunadamente, él no conoce las reglas de la Cámara, que dicen que si eres acusado no puedes estar en el liderazgo de la Cámara", explicó Comstock.

Está previsto que Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, sea juzgado en Washington el próximo marzo por presunta conspiración para subvertir los resultados de las elecciones de noviembre de 2020 ganadas por el demócrata Joe Biden.

Otros casos penales contra Trump incluyen cargos de extorsión en Georgia por presunta conspiración para alterar los resultados electorales en el estado sureño y un juicio en Florida en mayo de 2024 por cargos de mal manejo de documentos gubernamentales ultrasecretos.

Trump y sus dos hijos mayores también se enfrentan actualmente a un juicio por fraude civil en Nueva York por inflar el valor de sus activos inmobiliarios para recibir préstamos bancarios y condiciones de seguro más favorables.

ML / ED