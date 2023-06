Tensión en Francia: la policía asesinó a un adolescente, lo que provocó disturbios y el repudio de Macron y Mbappé

En un episodio de gatillo fácil, la policía francesa asesinó el martes por la mañana a un adolescente de 17 años en la ciudad de Nanterre. En reacción, una ola de manifestaciones se desató en distintos puntos del país, que culminaron con disturbios, motines y decenas de detenciones. El presidente Emmanuel Macron y hasta el futbolista Kylian Mbappé repudiaron el crimen. A pesar del llamamiento a la calma realizado por el gobierno, el pueblo francés continúa manifestándose en las calles.

La muerte del joven Naël, tras negarse a detenerse en un control policial, conmocionó al país y fue lamentada o condenada por autoridades, políticos y celebridades. El responsable de dispararle a quemarropas, un hombre de 38 años, se encuentra en detención preventiva en el marco de una investigación por homicidio voluntario cometido por un funcionario público, indicó la fiscalía.

El responsable de 38 años se encuentra en detención preventiva por homicidio voluntario. FOTO: AFP

Los disturbios no encontrarán pronto la paz social, ya que la madre de Naël convocó a una marcha para este jueves a las 14, tomando como punto de encuentro un lugar cercano donde el adolescente fue asesinado. "Es una revuelta por mi hijo", afirmó la mujer a través de TikTok.

Las fuerzas de seguridad en Francia suelen ser acusadas de uso excesivo de la fuerza, como fue la caótica final de Champions League en 2022, en la que reprimieron a los hinchas ingleses fuera del estadio de Saint-Denis, o en las protestas de este año contra la impopular reforma de las pensiones que retrasa la edad de jubilación.

Las fuerzas de seguridad en Francia suelen ser acusadas de uso excesivo de la fuerza. FOTO: AFP

En mayo, varios países expresaron su preocupación ante las Naciones Unidas por la violencia policial en Francia, así como por la discriminación racial, durante el examen periódico al que se someten cada cuatro años los países de la ONU.

El asesinato de Naël

Naël, un argelino francés de 17 años, fue interceptado por un control policial mientras manejaba por la zona de la estación de tren y la plaza Nelson Mandela de la ciudad de Nanterre. En su auto, un Mercedes amarillo, viajaban también otras dos personas, una fue detenida y luego liberada y la otra huyó de la escena.

Inicialmente, fuentes policiales dijeron que un agente abrió fuego cuando el conductor del vehículo trató de embestir a dos miembros de la policía motorizada en Nanterre. Sin embargo, un video publicado en redes sociales, que la agencia de prensa AFP verificó, muestra que un agente retiene a punta de pistola al conductor y le dispara a quemarropa cuando arranca.

Además, en la grabación se escucha a alguien advertir: "¡Vas a recibir una bala en la cabeza!", aunque aún no queda claro quién lo dijo. La fuga del joven culminó a pocos metros, cuando el auto terminó chocando contra un poste. La víctima falleció poco después tras haber sido disparado en el tórax.

Naël era un argelino francés de 17 años. FOTO: AFP

La muerte del joven de 17 años se pronunció a las 9:15, hora local, “después de al menos una herida de bala” y a pesar de la intervención de los médicos de emergencia, dijo la oficina del fiscal de Nanterre. La oficina del fiscal ordenó una autopsia y exámenes adicionales, incluido un informe de toxicología.

Cómo se desató la ola de disturbios

La tragedia ocurrió el martes por la mañana. Ese mismo día, se desencadenaron los disturbios en Nanterre, un municipio a 11 kilómetros al oeste de París. Ese día el saldó fue de 31 detenidos, 24 agentes policiales heridos y más de 40 autos quemados, según el balance oficial.

La noche del martes hubo 31 detenidos, 24 agentes policiales heridos y más de 40 autos quemados. FOTO: AFP

A pesar del anunciado despliegue de 2.000 efectivos antimotines, en la noche del miércoles se repitieron las movilizaciones, que llevó a que una decena de vehículos y mobiliario urbano fueran quemados en esta ciudad, donde también se levantaron varias barricadas. La policía practicó 77 detenciones en esta segunda noche en París y la región.

La noche del miércoles la policía practicó 77 detenciones ​a protestantes. FOTO: AFP

Además, los disturbios se extendieron a otras zonas de Francia como Lyon, en el este, en Toulouse, al suroeste, y en Lille, al norte.

Macron y Mbappé repudiaron el crimen policial

“Nada, nada justifica la muerte de un joven”, comunicó desde Marsella el presidente, Emmanuel Macron, y pidió que la Justicia examine este hecho “inexcusable”. También twitteó: “Nuestros policías y gendarmes están comprometidos con protegernos y servir a la República. Les agradezco todos los días por eso. Lo hacen dentro de un marco ético que debe ser respetado”.

El vocero gubernamental, Olivier Véran, antes de lanzar un “llamado a la calma en esta situación tan particular y de una emoción muy fuerte”, declaró: “Entendemos el deseo de respuesta y queremos que se dé con total transparencia”.

Macron pidió que la Justicia examine este hecho “inexcusable”. FOTO: AFP

La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, dijo esperar que su “exigencia absoluta de verdad permita que el apaciguamiento prevalezca sobre la ira” y agregó: "Las imágenes dan a pensar que no se respetó el marco de intervención legal" de la policía.

El exsenador y excandidato presidencial izquierdista Jean-Luc Mélenchon opinó: "La pena de muerte ya no existe en Francia. Ningún policía tiene el derecho de matar, salvo en legítima defensa".

El reconocido futbolista Kylian Mbappé twitteó: “Me duele mi Francia". FOTO: AFP

Por su parte, el reconocido futbolista Kylian Mbappé twitteó: “Me duele mi Francia. Una situación inaceptable. Todos mis pensamientos están con la familia y los seres queridos de Naël, este angelito que se fue demasiado pronto”. Mbappé ya había declarado en el 2020 respecto a la paliza propinada por policías a un productor negro de música, Michel Zecler, en París.

Estas declaraciones fueron criticadas por uno de los principales sindicatos policiales, Alliance, y por dirigentes de la ultraderecha. El sindicato consideró "inconcebible que el presidente de la República, al igual que algunos dirigentes políticos, artistas u otros se burlen de la separación de poderes y de la independencia de la Justicia, condenando a nuestros colegas antes de que esta se pronuncie".

"La policía mata", un cartel en las manifestaciones que continuarán este jueves. FOTO: AFP

En este sentido, la excandidata presidencial de ultraderecha, Marine Le Pen, de Reagrupación Nacional denunció una reacción "irresponsable" por parte del presidente Emmanuel Macron.

En el plano íntimo, la madre del joven asesinado dijo: "Perdí a un chico de 17 años, estaba sola con él y me quitaron a mi bebé. Todavía era un niño, necesitaba a su madre". Su abuela declaró: “Estoy en contra del gobierno. Mataron a mi nieto, ahora no me importa nadie. Me quitaron a mi nieto, nunca en mi vida los perdonaré, nunca, nunca, nunca”.

