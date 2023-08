Un hombre armado mató a tiros a un miembro del cuerpo docente de la Universidad de Carolina del Norte (UNC) en Chapel Hill (Estados Unidos) este lunes por la tarde. Tras el episodio, que fue descrito por el gobernador del estado como "una forma trágica de empezar el semestre", las autoridades detuvieron a una "persona de interés".

El sospechoso, identificado como Tailei Qi, fue arrestado sobre las 15.15 horas (hora local) después de que la Policía pidiera varias horas antes a los estudiantes y a los trabajadores que se encerrasen en las aulas del edificio. Ante la alerta, las personas presentes en el campus se habían atrincherado en dormitorios, oficinas y aulas durante horas hasta que se levantó el bloqueo.

Una graduación que terminó en tragedia: tiroteo, caos y dolor en Estados Unidos

Según la página web de la institución académica, se trata de un estudiante ya graduado de la universidad que asistió también a la Universidad Estatal de Luisiana y a la Universidad de Wuhan, en China. Sumado a esto, desde 2022 se encontraba trabajando en el establecimiento como asistente de investigación, informó el Daily Mail.

A través de una conferencia de prensa, el jefe de policía de la UNC, Brian James, precisó que aún no se han presentado cargos formales contra Qi. Asimismo, tampoco está claro si el sospechoso conocía a la víctima, cuyo nombre fue resguardado por las autoridades mientras se ponen en contacto con sus familiares. Según el Daily Mail, algunas fuentes indicaron que los agentes estuvieron investigando una propiedad cercana al lugar donde el hombre fue detenido.

El tiroteo se produjo en los Laboratorios Caudill, que se encuentran cerrados mientras se procesan las pruebas. El agente universitario indicó que se desconoce el motivo del ataque y que no se ha encontrado el arma que utilizó al sospechoso. Según James, no hubo más muertos ni heridos.

Tailei Qi, el sospechoso.

Amigos del sospechoso detallaron que Qi parecía "agradable" y que era "muy tranquilo" cuando estudiaba con alguien más. En diálogo con WRAL, Ayden Scott indicó que "nunca hubiera imaginado que él (Qi) sería el tipo de persona capaz de hacer este tipo de cosas. Siempre fue muy callado". "Cada vez que hablaba conmigo, parecía muy amable. Cuando vi su cara en los reportes en línea, quedé más que impactado", agregó.

El mes pasado, el sospechoso había publicado en las redes sociales que le "gustaría hacer nuevos amigos". "Me gustaría hacer nuevos amigos (...) Un poco estúpido en las nimiedades cotidianas, muy entusiasmado al hablar de investigación. Contáctame si te interesa", escribió en su cuenta de X, anteriormente Twitter.

La secuencia de un nuevo tiroteo en Estados Unidos

Tras oír los disparos, una persona llamó al 911 para informar de lo ocurrido. Unos dos minutos después, las sirenas de emergencia de la universidad comenzaron a sonar. La primera alerta se envió justo después de las 13.00: "¡Alerta Carolina! Emergencia: Persona armada y peligrosa en o cerca del campus. Entren ahora; evitar ventanas".

A las 13.50, los funcionarios publicaron en X que la orden de refugio en el lugar seguía vigente y que era "una situación en curso". Unos 40 minutos más tarde, la escuela añadió un post diciendo: "Permanezca refugiado en su lugar. Se trata de una situación en curso. Sospechoso en libertad".

Unas dos horas después de la primera alerta, los agentes seguían llegando en masa, con unos 50 vehículos policiales en el lugar y varios helicópteros sobrevolando la escuela. Incluso un oficial gritó "¡Adentro, ya!" a dos personas que intentaban salir del centro de estudiantes. Unos diez minutos más tarde, las autoridades escoltaron a un grupo de estudiantes fuera de uno de los edificios de ciencias, caminando todos en fila ordenada con las manos en alto.

Unas tres horas después de advertir a los alumnos que buscaran refugio en el interior y evitaran las ventanas, la escuela publicó en X: "Todo despejado. Todo despejado. Reanuden las actividades normales". De esa manera, poco antes de las 16.00, los estudiantes y profesores empezaron a salir de los edificios del campus, y se dio por finalizado el encierro.

El hecho tuvo lugar una semana después del inicio de las clases en la universidad pública más importante del estado. A raíz del episodio, la institución, con unos 20.000 estudiantes universitarios y 12.000 de posgrado, canceló las clases del martes. El cercano distrito escolar de Chapel Hill-Carrboro City también cerró sus escuelas durante varias horas como medida de precaución.

"Una situación terribles": los testimonios de los estudiantes y trabajadores

Durante el cierre, una estudiante indicó a la cadena de televisión WTVD que había atrincherado la puerta de su dormitorio con sus muebles. Otro alumno, hablando en voz baja, describió cómo se escondió asustado con otros en un cuarto de baño oscuro.

Adrian Lanier, estudiante de segundo año de informática, contó a la agencia de noticias AP que él y otros se sentaron contra una pared, tratando de mantenerse lo más lejos posible de puertas y ventanas, y que esperaron durante horas allí, a la par que se extendían los rumores. "Nadie se sentía lo bastante seguro como para salir. Yo no", detalló Lanier.

Amigos del sospechoso lo describieron como alguien "agradable" y "muy tranquilo".

Oliver Katz, estudiante de intercambio de la Escuela de Negocios de Copenhague (Dinamarca), relató que algunos estudiantes se amontonaron en los vestuarios de los gimnasios para alejarse de las ventanas, mientras que otros se agazaparon en las esquinas y se sentaron en el suelo, siendo que la policía los evacuó horas después.

"Esto nunca pasa de donde yo vengo. Fue intenso. Pero me sorprendió un poco que otras personas no entraran tanto en pánico", afirmó Katz, quien lleva tan solo dos semanas en el campus. Sumado a esto, compartió su preocupación respecto a que su universidad de origen devuelva a los estudiantes de intercambio a casa antes de tiempo. "No quiero marcharme. Me gusta estar aquí, y aún me siento seguro", sostuvo.

Tiroteo en Auckland a horas del inicio del Mundial de Fútbol Femenino: dos muertos y seis heridos

Noel T. Brewer, profesor de comportamiento de la salud, dijo a la AP por teléfono durante el cierre que una vez fue retenido a punta de pistola en la joyería de su madre, pero que los acontecimientos del lunes fueron "mucho más estresantes". Hablando desde su oficina cerrada donde se escondió con otros colegas, Brewer, de 57 años, casado y padre de dos hijos, detalló que estaba recibiendo poca información sobre los acontecimientos.

Sumado a esto, se lamentó por cualquiera que pudiera haber recibido un disparo. "Pero incluso en nuestro propio edificio, los estudiantes que están encerrados y lo que están pensando, es mucho. Es una situación terrible", aseguró el hombre.

El rector de la universidad, Kevin Guskiewicz, se mostró "devastado y entristecido por el tiroteo" en uno de los edificios del campus en "donde llevamos a cabo nuestro importante trabajo de enseñanza, tutoría e investigación todos los días". "Este tiroteo daña la confianza y la seguridad que tan a menudo damos por sentado en nuestro campus. Trabajaremos para reconstruir esa confianza y seguridad", manifestó.

Por su parte, el gobernador del estado, Roy Cooper, señaló a través de X que estaba en contacto con las autoridades pertinentes. "Esta es una forma trágica de empezar el nuevo semestre y el estado se encargará de proporcionar cualquier ayuda necesaria para apoyar a la comunidad universitaria", sostuvo.

MB / ED