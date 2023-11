38 mil pesos por día, lo que deberá pagar un turista este fin de semana en la Costa

Mónica Portela analizó el Impacto del domingo electoral en el turismo por el fin de semana largo en el partido de la Costa, las reservas más bajas en comparación con el año pasado, aunque superiores a lo esperado, y los costos para los turistas, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mónica Portela es secretaria de Turismo del Partido de La Costa. También tiene gran experiencia en la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) hace años y en la Filial local. Incluso, en los últimos periodos se desempeñó como Coordinadora de la Región Provincia de Buenos Aires de la Federación, manteniendo vínculo directo con las 14 Filiales bonaerenses.

Nuria Am: Hace un rato comentábamos que este domingo, a pesar de estar muy cerca del inicio de la temporada de verano, no va a ser récord en turismo. No sé qué datos podrás darnos vos, después de toda la polémica que hubo en torno a si se iba a respetar el feriado o si se iba a cambiar para que la gente vaya a votar…

Las reservas son un 50% inferiores con respecto al año pasado. Igualmente hay un nivel de reserva superior quizás a lo que esperábamos, porque estamos en alrededor del 40% de las plazas ofrecidas, y el año pasado, en el mismo fin de semana largo, tuvimos una ocupación del 90%.

Hay gente que ha venido desde el día jueves y se va el domingo por la mañana. Otros vienen directamente el domingo. Ha cambiado mucho el turista en cuanto a cómo se toma el fin de semana, y también, en este caso en particular, hay que tener en cuenta las elecciones.

Alejandro Gomel: Por lo que decís, las elecciones están afectando directamente…

Sí. Además, ante el inicio de la temporada, en el caso particular del Partido de la Costa hubo muchas actividades que debieron ser reprogramadas para los próximos fines de semana, como son las fiestas populares. Todo eso ha influenciado bastante en este fin de semana.

AG: ¿Qué expectativas hay para el comienzo de la temporada?

Se está trabajando mucho en lo que es la planificación de la temporada. Realmente hay muchas consultas, ya hay muchas reservas.

Lo hemos observado en el fin de semana largo de octubre, que es nuestro termómetro junto a este fin de semana. El turista y la gente que nos ha visitado, fundamentalmente, venía a buscar precio y posibilidades para vacacionar.

Entendemos, tanto desde la Secretaría de Turismo como desde el Ente de Turismo Público Privado, que va a ser una buena temporada, y para eso se está trabajando con importantes niveles de inversión, tanto en gastronomía como en parques recreativos y hotelería.

NA: ¿Y si hablamos de costos?

Con respecto a la temporada pasada, los costos han seguido los niveles de inflación en algunos casos. Realmente se está cuidando mucho. Obviamente, hay algunos que sobrepasan los niveles de inflación.

Un hotel de tres estrellas, que es la media, por ejemplo, está alrededor de 38 mil pesos para dos personas, con desayuno. Un menú del día, o un menú turístico, con un plato principal, postre y bebida, está alrededor de cuatro mil pesos, y se entiende que para temporada va a ser un poco más elevado, pero se verá también cómo evolucionan los precios.

Fernando Meaños: ¿Los costos se dolarizaron también en la costa? En algunos lugares se sabe que, desde hace mucho, se ponen los valores de alquiler en dólares, ¿en el municipio de ustedes ocurre lo mismo?

No en todos los lugares, hay sectores que sí en algunas localidades. En general son en pesos. Lo que se trabajó mucho en estos dos meses fue en estipular precios que se congelaban si se cancelaba todo. Por eso es interesante el nivel de reservas que se está observando. Muchos propietarios y establecimientos hoteleros han decidido congelar los precios si el turista cancela el total de la estadía.

Se ha trabajado, desde octubre, suministrando precios y administrando tarifas.

