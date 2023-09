Abelardo Vitale: “No es cierto que en Argentina todo esté roto”

El licenciado en comunicación y subsecretario de contenidos públicos, Abelardo Vitale, escribió un artículo en el que analiza a los votantes de Javier Milei. En él, afirma que son jóvenes que "piensan que están pagando los platos rotos por decisiones que tomaron otros que vinieron antes". “La gran mayoría de los votantes de Milei son de sectores populares”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En una nota de tu autoría publicada en página/12, analizás a los votantes de Milei. Hay dos párrafos que me llamaron la atención: “Los jóvenes que apoyan a Milei sostienen que el país está 'roto'. Eso no quiere decir lo mismo que pensar que el país está 'en crisis', 'convulsionado' o 'descendiendo'. Si se cree que está roto, entonces nada ni nadie sirve más y la forma de salida de esa situación puede ser extrema. Uno puede respetar esta posición, como cualquier otra, pero no puede 'dejarla pasar'. Porque esa postura 'hace política' de manera muy concreta. Permea a otros grupos y marca el clima en el que se está discutiendo".

Y luego agregás: "Esos mismos jóvenes piensan que están pagando los platos rotos por decisiones que tomaron otros que vinieron antes. Quieren salir de la híper-precarización, estabilizar su vida, poder proyectar y disfrutar de los frutos de su trabajo. No hablan de una motosierra ni de eliminar ministerios. Quieren vivir mejor”.

En realidad, por parte de los votantes, hay emociones, por lo tanto hay una desconexión entre lo que Milei propone y lo que la gente quiere, que busca lo contrario de lo que propone Milei pero igual lo vota. ¿Se puede sumar eso a tu artículo?

Perfectamente se puede sumar a los votantes de Javier Milei, y también al voto de cada uno de nosotros. No existe una teoría general del voto, cada uno de nosotros sabe exactamente porque elige lo que elige a la hora de votar, y se conjugan en esa decisión muchos factores, emocionales y racionales.

Lo que nosotros logramos ver en este estudio que hicimos durante el mes de febrero es que la gran mayoría de los votantes de Milei son de sectores populares.

Hay muchas cosas que nos llamaron la atención, una de ellas es que muchos de sus votantes tendían a justificarlo. Es un sector que tiene muchísima desinformación, cuando les comentamos las propuestas de Milei, siempre obtenemos como respuesta una justificación. Cada uno pone en los candidatos lo que quiere ver, más allá de si funciona así o no.

Insisto con la cuestión de la desinformación, que nos obliga a todos los sectores democráticos a pensar cómo está hoy la opinión pública, que sin duda marca un momento muy crítico. Cuando los jóvenes dicen que el país está “roto” lo dicen en términos juveniles, en el sentido, por ejemplo, como cuando se rompe una computadora y es más probable que se tire a que se arregle.

Es sumamente preocupante, viendo que de algún modo posibilita discursos muy extremos, en este caso, de Milei.

En esta nota planteamos que no debemos dejar pasar esa afirmación, porque no es cierto que en Argentina todo esté roto, y mucho menos es cierto que la solución para lo que está roto es desecharlo, hay que arreglarlo.

Me resulta interesante la metonimia entre el dispositivo electrónico y el dispositivo político…

Sí, hay mucho para fondear ahí. El estudio que hicimos tiene que ver con una decisión del ministro Gabriel Katopodis, en una charla que estábamos teniendo de trabajo, él planteó que estaba empezando a notar en los barrios populares el nombre de Milei entre los pibes, lo que funciono como modo de alerta e iniciativa para investigar qué estaba pasando. No solamente hablamos con votantes de Milei, también hicimos grupos focales con votantes del peronismo, y con un tercer grupo que nos resultó interesante, jóvenes que se habían anotado en los cursos que da el Estado nacional de Argentina Programa.

Asumimos que si hay pibes que se anotan para estudiar programación, íbamos a encontrar un universo dispar ideológica y socialmente. Encontramos algunas cuestiones que son transversales a todos los grupos, hay matices y las declinaciones en relación al concepto de que el país está roto, no se expresa del mismo modo.

Los chicos que están haciendo estos cursos plantean, por supuesto, que el país está en crisis, pero no roto. Creemos que el concepto de “roto” está muy adherido a los votantes de Milei, y es muy fuerte.

Estamos generando un clima en donde muchísimos sectores de la población están alejados de la información, en la nota planteamos, por ejemplo, que cuando hablamos de Vaca Muerta, hay muchos chicos que llegaron a decir que es una parrilla o un boliche.

