Adrián Tróccoli: "En poco tiempo vamos a tener novedades judiciales sobre el atraso de las jubilaciones"

Adrián Tróccoli, abogado previsional, elogió las declaraciones del Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso a favor de un sistema privado de jubilaciones. “En la medida que haya gente que ahorre en un sistema privado se generará un mercado de capitales que permite tener crédito, y el crédito interno mejora las posibilidades de crecimiento para el PBI”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Me gustaría saber cuál es su visión sobre cómo quedaría la suerte de los jubilados en el caso de que se apruebe la Ley de Bases en el Senado.

A los que están jubilados les cambia poco. Lo que elimina la Ley Bases es la posibilidad de jubilarse sin hacer aportes. No hay plata para pagar a los que sí aportaron porque se regalaron jubilaciones a los que no, esto es la consecuencia inmediata de la ley. Me preocupa que en el Congreso se esté debatiendo esto, pero que en la Cámara de Diputados se trataron en comisión otras modificaciones a la Ley de Movilidad.

Estamos hablando de darle un 6% más de aumento. Los partidos políticos siguen discutiendo sin sacar nada. Varios especialistas se presentaron y mostraron algunos errores de criterio. Hace un año y medio, cuando salió la moratoria, Rafael Rofman dijo que esa moratoria era muy linda, pero advirtió que duraría dos años. La Ley de Bases anticipó el problema al mes que viene. Hay una solución, pero respecto a lo que es movilidad, uno de los problemas no resueltos es que el dictamen de la mayoría, que es el de UxP, que quiere mantener la fórmula de Fernández pero con más inflación, suponiendo que eso va a mejorar las jubilaciones. Con las proyecciones de la propia fórmula, teniendo en cuenta lo que pasó entre 2008 y 2017, daría que recuperar el poder adquisitivo de los jubilados que perdieron en estos 7 años tardaría otros 19 años más. No creo que un jubilado tenga 19 años para recuperar el poder adquisitivo.

Las mujeres que no tienen aportes no van a poder jubilarse a los 60 años, para las que sí tienen los aportes no les cambia la edad jubilatoria. Hay una solución parcial en la Ley de Bases, es un cambio de paradigma. Los que tienen aportes pero no llegan a jubilarse todavía no está definido el número, pero el año pasado hablaban de 10 años de aportes como mínimo, entonces, los que tengan algún esfuerzo contributivo van a poder jubilarse recién a los 65 años con una “prestación proporcional” y van a cobrar, en principio, mejor que la PUAM.

Se garantiza la prestación universal por adulto mayor, que es el 80% del haber mínimo jubilatorio, pero sin aportes. Los que no tienen aportes tienen un concepto no contributivo, casi una asignación y los que sí tienen pocos aportes pero no llegan a jubilarse van a poder tener esta prestación proporcional.

En teoría, alguien que tiene un salario medio del sistema, que es un poco más del doble del salario mínimo, con 10 años de aportes pasa la mínima, lo que cae indefectiblemente en que se jubila por moratoria. Entonces, genera una salida que no es demasiado honorosa para el Gobierno, porque siempre se mira el presupuesto cuando se dan estas prestaciones que no han alcanzado a generar suficiente ahorro pero los mejoran a aquellos que hicieron algún esfuerzo. La idea es volver a pensar en un sistema contributivo, pero esto va a demorar mucho tiempo.

¿Es correcto decir que en los años '90, con la jubilación privada, se iba camino a lograr algo como lo que sucedió en Chile, de que finalmente se resolviese de una manera más sustentable el tema previsional y que fue un error la eliminación de un sistema de jubilación privada? ¿Cual es tu propia visión sobre lo que pasó entre los 90’ y la salida de la convertibilidad? ¿Crees que a futuro puede ser una salida?

El sistema de AFJP no era un sistema privado, era un sistema altísimamente regulado por el Estado, era obligatorio con depósitos fijos. Lo único que tenía privado era la administración de los fondos, que no es poca cosa. Era un sistema público con administración de fondos privados. El principal problema que tuvo el sistema de AFJP eran las regulaciones que estaban casi diseñadas para sostener el sistema público. Dicho de otra manera, de 27 de puntos que van de la contribución única a la seguridad social, en función del salario, el contrato salarial hacía que de 100.000 pesos 27.0000 pesos entren a la AFIP y de eso solamente iban 7 puntos y medio al ahorro del jubilado.

Todavía se mantenía un sistema costoso, difícil de pagar, pero sin aportes. De esos puntos por cada 100 mil, se los quedaba la AFIP y los repartía a las cuentas del trabajador que se iba a jubilar en algún momento y le entraban 7 puntos y medio, eso es lo que no tenía mucha visión de futuro y es la principal diferencia con Chile.

Chile tiene un problema grave que es una muy baja tasa de sustitución, las jubilaciones son muy bajas respecto a los salarios, pero el aporte es muy bajo, entonces, el costo salarial es muy bajo y es un país más competitivo. Creo que algo en el medio podría haber sido razonable. Creo que con la mala fama que tuvieron las AFJP en el país no van a funcionar, por lo menos en un futuro de acá a 10 años.

Cuando el Presidente habló el 1 de marzo en el Congreso, yo entendí que se refería a otra cuestión, que era que aquellos trabajadores que tienen sueldos muy altos y no aportan por el total del sueldo, pueden hacer una especie de un seguro de retiro.

Esto es fundamental, no solo para las jubilaciones sino también para el país. Nuestro país no tiene un esquema de préstamos. Ahora, hace 15 días salió la novedad de que podemos acceder nuevamente a un crédito hipotecario, o algo parecido, porque los créditos UVA son razonables con la inflación normal, no con la inflación de Argentina. Las sobretasas de este crédito son muy altas.

En la medida que haya gente que ahorre en un sistema privado, en un sistema que mantenga el ahorro dentro del país, se genera un mercado de capitales que permite tener crédito. El crédito interno mejora las posibilidades de crecer del PBI.

Tener, como en el resto del mundo, los fondos de pensiones dispuestos para créditos de largo plazo, en ese sentido sería genial, pero no la vuelta a la AFJP. Estamos hablando de lo que en derecho previsional se llama la "cuarta pata", que es el cuarto sostén del sistema. Una parte es ahorro personal, puesto en compañías de seguro de retiro que se quedan en el país, pero que tenga reaseguro afuera, eso sería muy viable y razonable.

El sueldo máximo que consideraba ANSES a efectos de una jubilación en la época de la convertibilidad era de 4800 pesos/dólares. En ese momento, el que cobraba 4.000 aportaba por 4.000 y el que cobraba 10.000 aportaba solo 4800 pesos. Hoy, el tope está en 2.000.000, que serían 2 mil dólares, menos de la mitad o un 40% pero sin considerar la inflación de Estados Unidos, del dólar. Entonces, de los casi 5 mil de la convertibilidad a ahora uno tendría que hablar de 6 a 8 millones y son 2, un 20%. Cayó el tope máximo por el cual la gente puede aportar entre 3 y 4 veces, pero eso podría dirigirse a un ahorro privado. Por supuesto, esto significa jubilaciones más bajas. Si hay aportes máximos más bajos, hay jubilaciones más bajas, debería tratarse, pero hay que empezar por partes, por lo menos generar un sistema de ahorro privado.

Seguramente en poco tiempo vamos a tener novedades judiciales sobre el atraso de las jubilaciones, porque no da para más y la falta de una respuesta transversal que cubra a todo el mundo desde el Gobierno por parte del Ejecutivo y el Legislativo ya es insostenible, estamos esperando que resuelva el Poder Judicial.

