Alejandro Gramajo: “Se han cerrado muchísimos comedores porque el Gobierno desabasteció”

El militante y secretario general de la UTEP aseguró que millones de familias comen una vez al día gracias a los comedores comunitarios. “Cuando se retira la organización comunitaria del territorio ante la ausencia del Estado, lo único que avanza es el crimen organizado”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gramajo es el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Además, es militante del Movimiento Evita.

Alejandro Gomel: El día de ayer, en el Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello aseguró que iba a atender “uno por uno” a aquellos que tenían hambre, “no a los referentes”. ¿Qué reflexión tenes al respecto?

Me parece que la ministra salió a provocar, armó un show como viene haciendo este Gobierno, teniendo en cuenta que deben generar una campaña de distracción fuerte, porque detrás de lo que están haciendo desde que empezaron con las medidas de Caputo, las medidas de devaluación, el proceso inflacionario, el congelamiento de los salarios y el proceso de tarifazos, fue generar un impacto negativo en el bolsillo del pueblo trabajador, además de los problemas que están empezando a tener los jubilados, los inquilinos y todos los sectores de Argentina, sumados al DNU y a la ley ómnibus.

Tienen que hacer show para distraer a la sociedad y no discutir los problemas centrales del país desde el proceso de crisis social y económica que se está viviendo, el cual no atribuyo sólo a este Gobierno, porque es un problema que se está viviendo desde hace mucho tiempo. Pero en el Congreso se está discutiendo un plan concreto y sistemático de entrega y saqueo de nuestros recursos estratégicos, de nuestro suelo y de nuestra soberanía. Tanto el ejercicio de represión que hacen como las provocaciones de la ministra Pettovello, demuestran un nivel de desconocimiento importante.

El Gobierno saliente dejó un 45% de pobreza y hoy me animo a decir, incluso por los datos que tenemos en nuestros comedores, que estamos por arriba del 50%. Para que se den una idea, en nuestros comedores se ha incrementado la demanda de alimentos en un 70%, es decir que si Pettovello pretende atender a cada uno de los compañeros y compañeras que están padeciendo hambre, debería trabajar mucho más que los 5 minutos que se sentó en el escritorio.

Alejandro Gomel: Me parece central lo que se refleja en los merenderos, ¿hay un aumento notable de la gente que llega?

Si, nosotros tenemos la sede central de la UTEP, en donde funciona un comedor los lunes, miércoles y viernes a cargo del compañero Sánchez, el cartonero del Papa.

Es un comedor que funciona hace muchísimo tiempo, en general los que llegan a ese comedor son pibes que andan en situación de calle o que tienen problemas de consumo, todos saben qué Constitución es una zona con muchos pibes castigados por la falopa.

Tratamos de tener ese instrumento para que los pibes puedan venir a comer, ese era el perfil de gente que iba. Durante el último mes y medio, desde las 8 de la mañana, se acercan trabajadores que vienen a capital a tratar de ganarse un mango y se quedan hasta las 2 de la tarde para tratar de llevarse un plato de comida. Hoy se han cerrado muchísimos comedores porque el Gobierno desabasteció, ellos van a tratar de construir un relato sobre la intermediación y los dirigentes sociales, nosotros no tenemos ningún problema con que vengan a auditar y controlar, incluso creo que les va a hacer bien porque van a conocer la realidad que desconocen, y quizás también se les sensibilice un poco el corazón frío que tienen.

Tal vez puedan llevarse una enseñanza de solidaridad de los compañeros y compañeras que ponen su ranchito de 4 chapas para darle de comer a la gente que no tiene. Efectivamente este Gobierno ha decidido desabastecer a todos los comedores comunitarios de la Argentina, que no solamente están encuadrados en la UTEP o en cualquier organización social, sino también, por lo que venimos hablando con organizaciones independientes, clubes de barrio y sectores de la religiosidad, tienen trabajo en los territorios. En el barrio, cuando el Estado no tiene presencia, nos encontramos los movimientos populares con la iglesia católica o evangélica con los clubes de barrio y nos organizamos para tratar de solucionar los problemas.

El problema alimentario es uno de los temas que más nos unen, porque hay mucha gente que organiza las ollas populares en el territorio, y este Gobierno ha decidido desabastecer completamente. Ayer circuló un informe en uno de los medios sobre la ejecución 0 que tiene este Gobierno en materia alimentaria, de hecho hay un informe más completo que muestra que la ejecución ha sido prácticamente nula en todos los rubros del Ministerio de Capital Humano. Repito, yo no le echo 100% la responsabilidad a este Gobierno, venimos de una situación muy crítica, y en 50 días lo único que ha hecho este Gobierno fue empeorar todos los indicadores sociales negativos que tenía la Argentina.

Claudio Mardones: Si esto se profundiza, ¿para qué escenario se están preparando?

Si los comedores no cerraron hoy es porque existe solidaridad en el territorio, lo que hicimos ayer cuando fuimos a los supermercados fue tratar de conseguir donaciones, porque estamos cerrando los comedores.

Ante el aumento y la demanda creciente de la gente que se acerca porque no tiene para comer, la única forma en la que se sostienen los comedores es la solidaridad, incluso algunos empresarios hacen entregas de mercadería, cocinamos con lo que hay.

La situación no es de ahora, pero por los menos los chicos que venían antes tomaban leche con un yogurt y una fruta, ahora toman mate cocido, y si nos alcanza, conseguimos harina para hacer pan casero o torta frita.

El Gobierno no entiende que hoy en la Argentina millones de familias pueden comer una vez al día cuando se acercan a un comedor comunitario.

Este Gobierno que se jacta de ser un Gobierno que vino a trabajar en contra de la casta y resolver la pobreza, lo único que hizo fue empeorar todos los indicadores sociales, generando una de las peores crisis que está viviendo la Argentina en muy poco tiempo. Lo único que ha demostrado el Gobierno fue que vino a favorecer a los grandes empresarios y a intentar construir la mayor ingeniería sofisticada para entregar la soberanía de nuestro país, los recursos naturales y toda nuestra querida Argentina. Deberían revisar todas estas cosas y dejar de reprimir a esta gente y estigmatizar a los pobres para ponerse a trabajar en lo que deben solucionar, o que por lo menos le sirvan un plato de comida a la gente que se está muriendo de hambre.

AG: La ministra Pettovello dijo que el día de ayer nadie se quiso anotar. Usted estuvo presente en el Ministerio, ¿estaban dispuestos a anotarse?

Sí, claro. Fueron las compañeras responsables de los merenderos a mostrarle la realidad con las ollas vacías. Nosotros queremos resolverle el problema urgente y crítico de la gente, quizás el problema alimentario es uno de los principales problemas al pensar en la estabilidad social del país, porque cuando la gente no tiene para comer y los clubes, la iglesias y los grupos organizados no tengan la posibilidad de contener, no se que va a pasar.

Cuando se retira la organización comunitaria del territorio ante la ausencia del Estado, lo único que avanza es el crimen organizado. Si hoy nuestros adolescentes que están contenidos en las organizaciones comunitarias no intentan reclutarlos los narcos en los barrios es porque están encuadrados en una organización comunitaria. Esa es la realidad de la Argentina. La ministra Patricia Bullrich, en vez de estar montando un esquema represivo y militarizar el Congreso, debería estar resolviendo estas cosas. Hoy el crimen organizado en el país es mucho más avanzado que en otros momentos de su historia. No se si no se dan cuenta o si es un Gobierno tan insensible que lo único que le importa es saquear a la Argentina lo más rápido posible.

