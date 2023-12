Transición día 19: Hermanados con la casta

"Se confirmó que el discurso de Javier Milei será en las escalinatas del Congreso, en lugar de que sea frente a la Asamblea Legislativa", informó Nuria Am en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), del viernes 8 de diciembre del 2023.

Hay dos posturas frente a la distinguida presentación de Javier Milei. Algunos afirman, como mencionó Martín Tetaz en Modo Fontevecchia, que "está bien si quiere hablarle a la gente; es una cuestión de forma que no me molesta". Otros sostienen que si habla en la Plaza se dirige solo a sus partidarios. La idea del Congreso, donde están representadas todas las partes, es que le hable a todos los argentinos, quienes están representados por los legisladores.

Javier Milei, mediante un tuit, hizo referencia a su hermana, Karina Milei, a quien denominó como "El Jefe". Actualmente, ella es una de las personas con más poder en el gabinete del presidente electo. Ambos, al comienzo de la campaña e incluso con anterioridad, estuvieron hermanados contra la casta y expresaron que gobernarían sin la misma. Sin embargo, finalmente terminan haciendo alianzas, porque de otra forma no podrían, con parte de lo que ellos mismos definieron como 'la casta'. Esto quedó plasmado en la jura de los representantes del Congreso de la Nación que se realizaron ayer y en las últimas horas.

Por la mañana, Jorge Macri asumió el cargo y se convirtió en el nuevo jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Al mediodía, estuvo en La Boca, en la Usina del Arte, y nos dejó una foto inesperada: en la primera fila estaban juntos presenciando su asunción Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. En ese lugar, el nuevo jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expresó: "Necesitamos recuperar el orden para garantizar libertades".

El 'otro' Macri, como algunos lo llaman, se involucró de lleno en un problema central del nuevo gobierno: los piquetes. Él dijo: "Si quieren manifestarse, van a tener que hacerlo arriba de las veredas o de la Plaza". Esto podría traer consecuencias. Recuerden cuál era la idea de Patricia Bullrich, futura ministra de Seguridad, en materia de resolución de conflictos, la cual, en su momento, no dio muy buenos resultados.

Otro de los que habló ayer de lo que se viene fue Guillermo Francos, ministro del Interior de Milei, quien será el encargado de presentar la ley ómnibus que contendría una serie de reformas estructurales del Estado, y declaró: “La ley ómnibus está prácticamente preparada. En principio, será una ley de reforma del Estado que contiene varios temas. Incluye puntos de todos los aspectos de la vida económica y social de la Argentina”

¿Una oposición sin líder?

Queda por saber quién liderará la facción que representa la primera minoría en el Congreso. El peronismo logró mantener la unidad con 105 diputados. Por fuera han quedado otros, como Florencio Randazzo, quien casi se lleva el premio mayor: la jefatura de la Cámara de Diputados, la cual, en definitiva, fue para Martín Menem. A pesar de no conseguir la presidencia, Randazzo expresó: "Soy un hombre del peronismo democrático, federal y republicano. Venimos a darle gobernabilidad porque queremos ayudar a Argentina y que le vaya bien. Estamos deseosos de que el próximo presidente tenga todo el éxito del mundo. Tenemos que conocer sus proyectos, pero nuestra predisposición es acompañar si estamos de acuerdo.’

En el Congreso, el representante de la primera minoría, está clarísimo, es el peronismo. El encargado de unificarlo fue Germán Martínez, un hombre de Rossi, quien es el actual y futuro presidente del bloque de UxP. En ese sentido, destacó que: "A nosotros nos eligió una parte importante del pueblo argentino para ejercer la tarea de la representación. Queremos ser respetuosos del presidente, pero queremos dejar muy clara nuestra mirada porque, en la composición de la Cámara, se puede observar que somos una primera minoría muy contundente".

Algunos que se van y otros que llegan

Quien se despidió de la presidencia de la Cámara de Diputados fue Cecilia Moreau. Es una mujer del Frente Renovador, de Sergio Massa, y se fue diciendo: "Es un orgullo haber sido la primera mujer que preside la Cámara de Diputados de la Nación, en el 40 aniversario de la democracia argentina, que es de todas y todos. Estamos en el periodo más largo de democracia ininterrumpida en nuestro país; cuidémosla y que sea definitivamente para siempre".

En este último caso, el nuevo presidente es Martín Menem. Algunos lo tomaron como un gesto de autoridad de Javier Milei, que pudo haber dicho que "a mí no me van a imponer el presidente de la Cámara; lo voy a elegir yo". Él es miembro del bloque de LLA, que cuenta con 38 diputados. Martín asumió y ratificó la misma línea de Javier Milei; dijo: 'Es indispensable reducir los gastos de esta Cámara, cuyo exceso ha motivado rigurosas y justas críticas de todos los ciudadanos. Por lo tanto, vamos a tener que desmontar las estructuras que no aportan nada al funcionamiento de la Cámara. Como ya dijo nuestro presidente electo: no hay plata".

Las juras de los diputados, especialmente en los últimos años, se han convertido en un espacio donde, además del clásico y a veces aburrido 'sí, juro', ahora se expresan y cada vez se animan más. Juan Marino, quien llevaba puesta la remera con la emblemática leyenda 'Nunca más', afirmó en la jura: 'Por la Soberanía Nacional de nuestras Islas Malvinas y nuestros recursos naturales. Por el pueblo de la Nación que va a sufrir la agresión de la motosierra. Por los 40 años de democracia y por la memoria histórica de nuestro pueblo: 30.000 detenidos y desaparecidos, ¡presentes! Dictadura, genocidas y fascistas, nunca más".

Lilia Lemoine ganó su diputación, asegurando su lugar en la banca mediante el voto popular. Como diputada, durante la jura, expresó su compromiso: 'Por la libertad y la paz de todos los pueblos'. También compartió sus pensamientos en las afueras: "Con esperanza, honor y orgullo. Se siente como en el colegio cuando era abanderada y era feliz. Ahora, lo considero un escalón más arriba. Aunque será difícil, aquí estamos, soldados de Milei, para hacer realidad el sueño de todos los libertarios y liberales de Argentina".

Se termina la transición, es el último día y comienza el nuevo gobierno. Como en el fútbol, ahora es por los puntos. Recordemos que asumir la presidencia es como un auto; cuanto más vale es cuando está dentro de la concesionaria, nuevito. Da una vuelta a la manzana y ya vale un poco menos. Con lo cual, Milei tendrá que circular con mucho cuidado. El próximo lunes nos enteraremos de cómo y dónde será su asunción y discurso. También, de cómo reaccionan los mercados a sus palabras, si habrá devaluación o no. Él dijo que le va a hacer caso a Macri, que no dijo todo lo que estaba pasando. Va a hacer un diagnóstico de lo que recibe, 'la famosa pesada herencia', y va a poner toda la carne al asador. Así, finalmente, quedará cerrado el ciclo que comenzó en octubre.

