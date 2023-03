Claudia Neira: "Hay nichos de las fuerzas policiales que están asociados al crimen organizado"

Claudia Neira, diputada de la Ciudad, sostuvo que el refuerzo de fuerzas policiales en Santa Fe viene hace años a pesar de no funcionar, y criticó a la derecha por proponer la salida del Ejército a las calles, ya que es ilegal. “Plantean un discurso que es irrealizable”, aseguró la legisladora en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Por qué creés que se está dando este avance del narcotráfico a nivel país?

Siempre el narcotráfico es un tema complejo. Claramente tenemos problemas estructurales, como en Rosario, desde hace muchos años. Vemos cómo en algunos barrios de otras provincias hay un problema serio, no de la dimensión de Rosario, pero tenemos índices de inseguridad y violencia que son complejos.

Hace falta un análisis más profundo de la cuestión cuando existe la violencia asociada al narcotráfico, que es lo que vemos en Rosario, y en menor medida en algunos barrios de la ciudad y la provincia, donde los factores son múltiples.

Es un tema multicausal, donde los peores picos de violencia vienen asociados a momentos en que se lograron desarticular estructuras muy fuertes y concentradas.

En la Ciudad de Buenos Aires lo vimos con lo que ocurrió con Nayla, semanas atrás, en la 1-11-14, donde hubo una disputa entre dos bandas.

Es un tema absolutamente preocupante que debemos discutir en un tono más calmo, sacarlo de la disputa política y llevarlo a un cauce de la construcción de una política de estado, donde entendamos que llegamos a un punto complicado al que los espacios políticos no le hemos encontrado la vuelta y hoy estamos donde estamos.

¿Quién tiene la responsabilidad de no haberle encontrado la vuelta a lo que pasa en Rosario?

Hay una información que tenemos que tener todos y es que el Estado nacional envió Fuerzas Federales a Rosario durante todos estos años, no son los primeros refuerzos. En la ciudad rosarina hay una situación de mayor recrudecimiento y mayor intensidad. Lo que sucedió con Messi le dio mayor visibilidad.

El Estado no llega ahora, en esta provincia hay una disputa que estamos perdiendo, no es que no se ha hecho nada. El Estado dio apoyo a las fuerzas policiales locales durante todos estos años, pero no funcionó la coordinación, los dispositivos y la articulación.

Las cifras son iguales al año pasado. Esto ya sucedía como para que el caso de Messi tuviera que visibilizar a las autoridades lo que pasa.

Creo que estos años hubo diferentes momentos donde se planteó un debate acerca de la necesidad de reforzar o no lo que se venía haciendo. En distintos momentos se fue reforzando.

Creo que hay diferentes cuestiones por las que antes no funcionó, y tienen que ver con que hay un dispositivo provincial y federal que hay que articular, donde hay nichos de las fuerzas policiales que están asociados al crimen organizado, y eso es un problema.

Estos días vimos una justicia activada que no se venía activando. Al narcotráfico hay que atacarlo con inteligencia criminal, con un rol de la Justicia y con investigación. Hay que hacer jugar una serie de factores, que no vinieron dando los resultados esperados.

Alejandro Gomel (AG): ¿Por dónde tendría que ir la solución?

En primer lugar, no creo que la seguridad sea un tema ajeno al peronismo. Soy peronista y entiendo que la cuestión de la seguridad es un eje de preocupación hace muchos años. Uno tiene que comprometerse, porque es un tema que afecta a la gente en general, y a quienes menos tienen en particular.

Lo que ocurre con los sectores más de derecha es que plantean un discurso que es irrealizable y generan una cuestión marketinera, que puede resultar clara en lo que proponen pero que si uno se sienta dos minutos lo desarma.

Primero, es ilegal que esté el Ejército, porque hace años que las Fuerzas Armadas tiene prohibida la injerencia en seguridad interior. Segundo, uno dice que se podría cambiar la ley, pero el propio Ejército entiende que esto es ajeno a su objeto y se oponen porque no sienten que sea su rol.

En su momento, Cristina generó el Operativo Cinturón Sur, donde hizo jugar distintas fuerzas para hacer una rotación y poner a Gendarmería y Prefectura.

Todos creemos que tiene que haber presencia policial, lo que creemos algunos es que no basta con eso, porque tienen que ser inteligentes, estratégicos y desarrollar herramientas que permitan atacar los problemas de fondo. No es solo decir pongo mucha policía y ya está, porque así no se resuelve la cosa.

Claudio Mardones (CM): ¿Qué información tiene sobre el rumor de la discusión en el FdT para cambiar a las autoridades y reemplazar a Claudio Ferreño por Javier Andrade?

No hay nada de eso. Nuestro bloque está funcionando con total normalidad y lo hace desde el primer día, con una coordinación formada por el presidente del bloque que es Claudio Ferreño, el vicepresidente primero que es Javier Andrade, y la vicepresidenta segunda que soy yo.

Entre los tres llevamos adelante una coordinación de los 19 legisladores, que responden a distintos sectores, con quienes hay diferencias y discusiones, pero que durante todos estos años nos mantuvimos unidos y con mucha consecuencia en la necesidad de estar juntos y fortalecernos, en esta legislatura donde Juntos por el Cambio tiene una mayoría tan importante.

