Durante los tres días se podrán vivir experiencias inolvidables junto a los principales estudios de cine y TV, cientos de stands y los más divertidos cosplay. Además, en el main stage habrá sorprendentes shows especialmente montados para la ocasión.

Jack Quaid, el talentoso actor que interpreta a Hughie Campbell en la popular serie de The Boys de @primevideo, participará de esta edición. Jack Quaid, además de ser Hughie Campbell, es la voz de Clark Kent y Superman en My Adventures with Superman, Richie Kirsch en Scream 5, Richard Feynman en Oppenheimer, Brad Boimler en Star Trek Lower Decks, y Marvel en Los Juegos del Hambre, entre otros papeles.

Los Simpson serán de la partida a través de las voces del doblaje latino de la familia amarilla más famosa y querida, estarán presentes en la convención. Nancy Mackenzie, la inconfundible voz de Marge; Humberto Vélez, la icónica voz de Homero; Claudia Motta, la pícara voz de Bart, y Paty Acevedo, la dulce voz de Lisa.

Argentina Cómic-Con celebra sus 10 años promoviendo la cultura pop.

