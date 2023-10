¿Cómo llegar a las elecciones sin el diario del lunes?

Está comenzando la veda electoral tras una larga campaña en un momento del país sumamente complicado. Esta elección es comparable, a nivel incertidumbre, con la del 2003 cuando ganó Néstor Kirchner. Pero un escenario como este, donde hay tres candidatos con chances reales, es algo que no tiene tantos antecedentes, comentó Nuria Am en el inicio de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 20 de octubre.

Asimismo, la conductora del programa contó que en su momento Carlos Menem también generó expectativa y dudas cuando fue electo, pero contaba con experiencia en la gobernación de La Rioja. Pese a eso, los primeros dos años de su gestión se tornaron difíciles hasta que encontró con Domingo Cavallo la Ley de Convertibilidad.

Encuesta: el 50% de los argentinos aceptaría "un gobierno no democrático si resuelve los problemas"

A su vez, el columnista Alejandro Gomel (AG) explicó que las propias encuestas están bajo la lupa a causa de su malogrado pronóstico previo en las PASO, a tal punto que muchas consultoras decidieron no publicar directamente en las últimas semanas. En off muchos de los encuestadores advierten: “cuidado con lo que está fuera del radar”, remarcando la imprevisibilidad de esta coyuntura política.

Tan estrecha es la paridad que no se sabe a ciencia cierta si habrá balotaje o no, ya sea sumando más del 45% de los votos o sacando más de 10% de diferencia, más allá de quiénes sean los dos postulantes que diriman el mismo en noviembre.

Sin aparato político: el camino de Javier Milei

Nuria Am explicó que Javier Milei rompió el escenario al no tener un respaldo de algún partido político tradicional detrás, sin gobernadores y con escuetos representantes en el Congreso. Su intención siempre fue representar el voto antisistema, alcanzando así a un público joven en su mayoría.

Siempre subrayó sus propuestas disruptivas para posteriormente ver cómo los demás se hacían eco de la agenda que él mismo marcaba. Un ejemplo claro se dio esta semana con el pedido de su diputada Lilia Lemoine para que los hombres puedan renunciar a su paternidad y enarbolando que “las mujeres tienen el privilegio de matar a sus hijos”.

El domingo ¿Argentina puede consagrar presidente a Milei?

Esta marcación de agenda por parte del candidato libertario hizo que algunos de sus competidores se “enredara” y se complicara aún más. Además, en el cierre de su campaña se observa que su discurso y el de sus aliados apunta directamente a su núcleo más duro de electores.

El trayecto de Sergio Massa en una coyuntura compleja

Alejandro Gomel brindó el panorama de Sergio Massa, que se movió toda la campaña tratando de alejarse del actual gobierno, prometiendo que a partir de diciembre se dará vuelta la historia y ajeno a su participación como ministro de Economía del país. Y que pese a tener cerca del 45% de pobreza y una inflación interanual del 130%, no dejó de ser un candidato competitivo.

El cierre masivo, junto a Axel Kicillof, fue el 17 de octubre en la cancha de Arsenal, pero ayer Massa decidió cerrar formalmente junto a los trabajadores en una fábrica. “El domingo decidimos si amamos nuestra bandera o no”, sostuvo el aspirante de Unión por la Patria.

Patricia Bullrich y un camino signado por las internas

Por su parte, el periodista Claudio Mardones (CM) detalló que Patricia Bullrich, en su cierre en Lomas de Zamora, logró lo que tanto le costó en la campaña a Juntos por el Cambio: una foto de unidad con Mauricio Macri, Diego Santilli, Jorge Macri, Rodríguez Larreta e incluso el radical Ernesto Sanz.

La carrera presidencial en Argentina: ¿quién liderará el cambio?

Precisamente a la ex ministra de Seguridad se le tornó dificultoso encontrar un lugar detrás de la idea de “ir por el cambio”, la cual se apropió Milei desde lo discursivo. Recién luego del segundo debate presidencial se acomodó entre la polarización entre Milei y Massa, apostando, por ejemplo, que Larreta sea su jefe de Gabinete en un eventual gobierno.

¿Qué se puede esperar del domingo y, sobre todo, del día después?

AG: El ánimo general que se percibe en la sociedad es el de elegir el menos malo, no ir a elegir sino ir a optar. También está la cuestión de que hay algunos candidatos que dicen que hay que votar con bronca y otros que enaltecen a la esperanza como motor. Vale mencionar que otros de los tópicos impensados que se tocaron el cierre de campaña fueron el cruce con el Vaticano, los derechos de la mujer y el negacionismo de la última Dictadura.

Precisamente para paliar esas rispideces, el arzobispo de la Ciudad, Jorge García Cuerva expresó: ”Las enormes dificultades de nuestra Argentina son heridas más que grietas, y justamente por eso me dan la esperanza de que pueden cerrarse. Y, para los cristinanos, no hay que dejar el Evangelio en la puerta del cuarto oscuro”.

Un referente de Javier Milei pidió "suspender las relaciones con el Vaticano"

CM: Una de las preguntas que nos deberíamos hacer es cómo afrontará el oficialismo “el día después” y, en cuanto a Juntos por el Cambio, qué pasará con un Macri que nunca hizo publicidad negativa contra Milei. A su vez, sobrevuela la duda acerca de cómo será la convivencia interna en la coalición opositora si hay un resultado que no colme las expectativas o que les acerque, nuevamente, el fantasma del tercer lugar.

NA: Claramente, por el momento son muchas dudas como, por ejemplo, qué pasará con los mercados, si el presidente actual decidirá reunirse con el postulante electo o no y hacia dónde se disparará el dólar. Todo esto lo sabremos en sólo tres días.

AO JL