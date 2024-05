Corrientes: Salarios por debajo de la línea de pobreza con docentes y policías en pie de guerra

El secretario general de SUTECO, Fernando Ramírez, relató que la falta de financiamiento nacional ha generado una profunda crisis en el sector docente, con salarios que han caído hasta un 50% en los últimos año. "En la administración estatal apenas lleguen a los 300 mil pesos", graficó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Fernando Ramírez es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Corrientes.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cuál es la situación que están viviendo los docentes allí en Corrientes?

La situación es un poco más profunda que la nacional. El Fondo de Incentivos Docente no llega a nuestra provincia. Nuestro haber cayó en estos últimos años en un 50%. Y el Fondo Compensador Nacional, que es producto de la Ley de Financiamiento Educativo, no llega.

Hay más de 45 escuelas que quedaron las obras a medio hacer. Tenemos el problema de inundaciones en toda la Costa del Uruguay. El año pasado sufrimos inundaciones en más de 50 escuelas, en la zona centro, río Corrientes y la zona del Iberá. Tenemos muchos problemas que se dan ante esta coyuntura y lo que tiene que ver con las cuestiones climatológicas.

Pero respecto a la inversión educativa, realmente es desastroso lo que nos está sucediendo a partir de esta decisión del Gobierno nacional de no dejarnos sin partidas nacionales, sin financiamiento nacional, sin formación y capacitación docente. Es un retroceso absoluto.

AG: ¿Esto tiene que ver estrictamente con los fondos nacionales o con la provincia?

No, en la provincia también. Acá los recursos que salen del presupuesto educativo son cercanos al 30%. Necesitamos más escuelas de jornada completa y extendida, porque tenemos una población estudiantil de jóvenes y adolescentes de más del 60% por debajo de la línea de pobreza, que eso no es de ahora, viene hace bastante tiempo.

Y la escuela puede resolver esto con el presupuesto que tenemos. Sin embargo acá se montaron negocios desde el 2003 en adelante, que daban buenos dividendos a empresarios que surgieron como hongos después de la lluvia en estos últimos tiempos. Son verdaderos parásitos del Estado.

Hoy tenemos dificultades, realmente, con toda esta crisis y este feroz ajuste que va sobre la espalda nuestra, de los trabajadores y de la población estudiantil, que están por debajo de la línea de pobreza. Y los docentes también, tenemos un salario inicial de 437.000 pesos, que está más pegado a la línea de indigencia que a sortear la línea de pobreza, que son las metas que nos planteamos como sindicato, como Administración Nacional y como docentes con la ley de financiamiento educativo y con las paritarias nacionales.

AG: ¿Lo que está pasando en Misiones puede reflejarse en otras provincias? ¿El conflicto puede escalar allí en Corrientes?

Sí, esto es muy dinámico, con el proceso devaluatorio y la pérdida del poder adquisitivo. Misiones hace menos de dos años tenía un salario mejor que el nuestro, de hecho era motivo de comparación entre los docentes de acá.

Hoy Misiones está en esta situación que es muy parecida a la que nosotros tuvimos en 1999 y 2009, pero no con tantos días como está teniendo hoy Misiones. Eso siempre está latente, existe la posibilidad.

Lo otro que por ahí no se manifiesta tanto son los salarios, las condiciones y el maltrato. El gobierno de la provincia incorpora una especie de presentismo sujeto a nuestro régimen de permiso y licencia, en una provincia en donde casi que no hay ausentismo. O sea, se quiere estigmatizar a la docencia nacional, y esto lo hemos demostrado ya prácticamente desde el 2013, con trabajos que se hicieron desde los sindicatos con la parte patronal del Ministerio de Educación.

Tenemos una conectividad e incentivo de docencia totalmente devaluado, de 28.700 pesos, y te ponen la modalidad de presentismo. Además, hay mucho maltrato en lo que es el control médico, hay cuestiones que por ahí no se visibilizan, no es es solamente salario.

Hoy las escuelas están muy deterioradas, los alumnos no comen bien, y, como en otras épocas, los docentes ponemos plata de nuestro bolsillo para sostener una merienda, un almuerzo, fotocopias y demás.

Claudio Mardones (CM): Usted nos venía contando que por fuera de la discusión salarial y de que el conflicto salarial además afecta a otras ramas de trabajadores del estado correntino, ¿cuál es la situación respecto a la niñez, a las infancias y a la alimentación? ¿Cómo define en este momento la respuesta del gobernador Gustavo Valdés, no solamente ante el reclamo educativo sino ante este diagnóstico que usted está haciendo sobre el profundo empobrecimiento de los alumnos?

En realidad, en nuestras últimas reuniones tanto con el ministro de Hacienda como con la ministra de Educación, hemos enfatizado la necesidad de activar un programa conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación. La razón es simple: estamos enfrentando una situación de hambre, especialmente palpable en los barrios y escuelas de sectores populares.

Nos encontramos reviviendo situaciones de hace años, donde las escuelas carecían de personal docente y los alumnos dependían de la generosidad de la comunidad para tener acceso a la leche. Es realmente desolador presenciar cómo muchos niños apenas tienen una alimentación adecuada. Parece que las autoridades no están dedicando suficiente atención ni tomando las decisiones políticas necesarias al respecto.

Desde hace tiempo, venimos señalando un problema estructural: el sistema alimentario escolar se ha convertido en un negocio, con empresas tercerizadas encargadas de proveer comida. En lugar de comidas calientes y nutritivas, nos enfrentamos a platos precarios y poco saludables. De hecho, sobre 1500 escuelas, solo 100 reciben una buena alimentación. Esto representa un grave retroceso que nos duele profundamente. Además, la situación se agrava con la escasez de alimentos en los hogares y comedores comunitarios.

Para añadir más contexto, la situación salarial de los trabajadores estatales, excluyendo a los docentes, es alarmante. En más de 75 municipios, incluyendo la capital, muchos no alcanzan los 100 mil pesos mensuales. Es sorprendente que trabajadores con 40 años de servicio en la administración estatal apenas lleguen a los 300 mil pesos, como un administrativo de una escuela pública.

CM: La ausencia del Fondo Nacional del Incentivo Docente vuelve a una foto que atrasa casi 30 años, que es que los salarios provinciales, sin el complemento nacional, empiezan a tener una marcada disparidad. Es decir, cada docente de cada provincia cobra distinto, siempre posiblemente a la baja. ¿Cómo les impacta a ustedes esto? ¿Y cómo sigue este proceso? ¿Para qué se preparan la semana que viene?

La próxima semana seguramente nos uniremos a lo que será un movimiento nacional en relación a la prórroga del incentivo docente. Entiendo que se avecina una etapa muy dura. El Gobierno nacional parece haber tomado la decisión de no financiar absolutamente nada, incluso intentando marginar a las organizaciones de trabajadores.

Esto representa un golpe significativo, ya que el financiamiento previo nos permitió establecer bases tecnológicas sólidas, proporcionando conectividad y computadoras en áreas donde antes no había nada.

El Instituto Nacional de Formación Docente fue fundamental durante casi una década, facilitándonos oportunidades de formación y capacitación en la provincia. Sin embargo, esta etapa también vio cómo ciertas prácticas, como la formación docente, fueron aprovechadas por individuos como Gustavo Canteros, quien, siendo ex sindicalista y vicegobernador, lucró con la formación docente.

El ex vicegobernador llevó a una situación de vulnerabilidad y subdesarrollo en la educación. La formación y capacitación docente debe ser continua y no debe abandonarse en ningún momento, ya que es fundamental para transformar nuestro sistema educativo.Es crucial que miremos hacia adentro y evaluemos los sistemas educativos en Argentina. No se trata únicamente de cuestiones de financiamiento, sino también de las prácticas que se implementan y exigen en nuestra provincia.

La situación es difícil y complicada. Mientras tanto, las autoridades parecen distanciarse de estos problemas, luciendo trajes elegantes, con implantes capilares y viajando en helicóptero, mientras la mayoría de su pueblo vive con menos de 100.000 pesos al mes.

AG: ¿Allí en Corrientes también hay conflicto con las fuerzas de seguridad?

Sí, hicimos un sindicato de policía y también estamos nosotros. Ayer íbamos a hacer una marcha y concentración muy grande con todos los sectores. Estamos en una multisectorial trabajando hace bastante tiempo, planteándole a nuestro gobierno provincial que debe mejorar la mayoría de indicadores sociales y económicos del pueblo correntino. Anoche justamente tuve una reunión con muchos otros sectores, así que estamos viendo cómo nos movemos en esta próxima semana, esto es muy dinámico.

