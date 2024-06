Diputado Galimberti: "Somos varios los que vamos a insistir en respetar el acuerdo de senadores"

El diputado nacional de la UCR, Pedro Galimberti, habló sobre la decisión que tomará el bloque radical en el tratamiento de la Ley Bases en Diputados. Reafirmó que solo hay dos caminos para tomar porque ya no hay lugar a modificaciones, y también se refirió a la polémica de Milei y el aumento a los jubilados. “Si nosotros como sociedad no somos capaces de cuidar a nuestros adultos mayores, la verdad que uno no advierte muy bien cuál es el sentido de comunidad y de nación que tendríamos los argentinos”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pedro Galimberti es diputado nacional de la UCR, electo en el año 2021 con mandato hasta el 2025. Fue intendente de Chajarí, Entre Ríos, durante dos oportunidades, en 2015 y reelecto en 2019. Además, fue concejal y presidente de la Sociedad Rural de su provincia.

Con la vuelta de la Ley Bases a Diputados para definir cuál será el texto final que deberá proponer el poder ejecutivo, la UCR se encuentra en una encrucijada en la que debaten si aceptan o no los cambios introducidos en el Senado. Cuéntenos su perspectiva sobre qué sucederá con la Ley Bases en Diputados, por ejemplo, si el sector que respalda a Rodrigo de Loredo tiene asegurada la votación contra los cambios que se introdujeron en el Senado y cuál es su posición personal.

Tenemos previsto para la semana que viene, por un lado el trabajo que hay que hacer en los plenarios de comisiones en lo que tiene que ver con la Ley Bases, y por otro lado el paquete fiscal, que está en trabajo de la comisión de presupuesto previsto para el día martes. Todo indica que el jueves se volvería al recinto con una sección donde se tratarían estas dos cuestiones.

Nosotros tenemos que tomar una decisión como diputados en función de lo que han sido las modificaciones que se introdujeron en el Senado de la Nación, y básicamente acá se presenta un balotaje: tenemos que insistir en lo que se votó en Diputados, o votar los cambios que se hayan introducido en la Cámara de Senadores.

Estamos trabajando en el bloque y aún no ha tomado una posición al respecto, hay diferentes visiones, esa es la realidad. Pero todo esto cambia el sentido de la votación, porque antes se podían hacer sugerencias que eran aceptadas o no, pero en este caso es elegir entre una u otra circunstancia.

En ese sentido hay diversas situaciones. Con lo que tiene que ver con la Ley Bases hay un tema importante que es privatizaciones. Se excluyeron algunas de las empresas por parte del Senado, y en realidad la versión original tiene la particularidad de tener varias empresas que se intenta privatizar y las situaciones son absolutamente disímiles. Por ejemplo, se habla muy poco de Nucleoeléctrica, que es básicamente la empresa estatal operadora de lo que tiene que ver con la energía nuclear, que desde mi posición personal no entiendo por qué se incluye en las empresas que se quieren privatizar. No solamente por la cuestión económica, que es una empresa superavitaria, sino porque la Argentina es pionera y tiene un desarrollo en energía nuclear que tiene su importancia.

Y algunas cuestiones que seguramente se tendrán que discutir en el marco de lo que son las cuestiones fiscales, específicamente lo que tiene que ver con Ganancias y Bienes Personales, que es un tema que, sobre todo para las provincias, termina siendo muy importante. Lo que quiero decir con esto es que, si se adentra en la discusión capítulo por capítulo como fue anteriormente, podrá haber algunas cuestiones en las que se podrá discutir o acompañadas según los cambios que introdujo el Senado. Por ejemplo el tema del RIGI, que de alguna manera lo han limitado, y era beneficioso para las grandes empresas.

¿Puede ser en Diputados que los radicales voten de manera diferente como ya sucedió con el caso de Lousteau y el resto de los senadores?

Es probable porque hay diferentes situaciones. Por ejemplo, moratoria previsional y algún régimen que se introdujo al momento de la sanción de la Ley Bases, yo particularmente no lo acompañé, no había acompañado cuando se había dictado la moratoria por las características en las que se dió, pero la verdad que modificar hoy un régimen de moratoria que se vence en marzo del año que viene, no parece demasiado adecuado. Es cambiar las reglas sobre muy poco tiempo, y además porque incluye las cuestiones de expectativas de mucha gente para acceder a la jubilación, y encima están dadas por una ley que se votó hace menos de un año.

Esto de cambiar las reglas de un momento para otro no me parece que sea lo que necesita la Argentina. Eventualmente hay que discutir sobre la cuestiones de fondo en el sistema previsional argentino y hacer modificaciones, pero ahora no advierto que estos cambios sean necesarios. Por eso mismo el Gobierno la retiró previo a la votación, y por encima hay algunos diputados que pretenden insistir. El Gobierno retiró el tema, ¿Por qué tenemos que insistir nosotros con lo que el propio gobierno no motorizó para avanzar?

Alejandro Gomel: El Gobierno insiste con Ganancias y Bienes Personales, ¿Está clara la posición que ustedes van a tener?

Me parece bien que el Gobierno aclare su postura, muchos de los que venimos de las provincias, tenemos un compromiso con nuestras provincias. Está claro que la cuestión vinculada a Ganancias es importante tanto para nuestras provincias como para los contribuyentes de nuestras provincias, porque allí entra, no solo la cuestión vinculada a lo que es la relación de dependencia, sino también lo que tiene que ver con los que ejercen algún tipo de actividad particular y donde evidentemente existen mejoras en lo que había sido el proyecto que se sancionó en Diputados. Somos varios los que vamos a insistir con esto.

AG: Es decir, respetar lo que votó el Senado. En ese caso, hay capítulos que se votaron en contra.

En líneas generales, ahí hay una cuestión que se va respetar. Se va a tratar de mantener lo que votó el Senado en líneas generales. En la Ley Bases, lo que es materia vinculada a las cuestiones fiscales, me parece que lo que se ha votado en Diputados terminará teniendo preponderancia.

AG: Hay una discusión judicial en tanto si Diputados puede volver a incorporar o no porque tuvo rechazo. ¿Qué posición tiene usted sobre eso?

Para plantearlo en términos concretos, yo recién hablaba de la moratoria previsional y los artículos que se sancionaron en Diputados. Cuando fue al Senado, el oficialismo y el dictamen de la mayoría lo retiró previo a la votación. Por lo tanto, algunos entendemos que eso no se puede volver a insistir como pretenden algunos diputados.

Ahora, en materia de lo que tiene que ver con Ganancias, si bien fue sometido y no ha sido aprobado, en general la ley se ha aprobado. Por lo tanto, hay dos variantes que se pueden llevar a cabo, insistencia que se puede hacer en desde Diputados o eventualmente votar la reforma introducida por el Senado.

Fernando Meaños: ¿Qué va a pasar con el proyecto de jubilaciones? ¿Qué actitud cree que tomarían bloques como el de ustedes en caso de que el Presidente vete el proyecto?

Ese proyecto pasó al Senado, y yo entiendo que es un proyecto absolutamente razonable. Establece dos o tres cuestiones básicas, primero sobre la base de lo que se conoce como la canasta básica del adulto, que es establecer un piso para no estar sujeto a la arbitrariedad de un bono, una cuestión mínima que es fundamental. A partir de eso, lo que tiene que ver con otras cuestiones es que mes a mes se actualice en función de la inflación para que los jubilados no sigan perdiendo, una actualización anual.

El costo fiscal de eso es 0.4%, y eso es prácticamente nada. Hay un montón de lugares de donde se puede obtener ese fondo dentro del propio ejercicio del presupuesto. Y bueno, el mote generado fiscalmente que nos ha puesto el Presidente claramente marca un exabrupto, uno más de los tantos que ha tenido, y que no coincide como realidad. Si nosotros como sociedad no somos capaces de cuidar a nuestros adultos mayores, la verdad que uno no advierte muy bien cuál es el sentido de comunidad y de nación que tendríamos los argentinos.

FM: ¿Y de dónde cree que puede salir ese 0.4%?

Hay un montón, desde el gobierno anterior ya se había agregado al presupuesto. O de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de hace muy pocos días, donde tenemos prácticamente garantizado los primeros siete u ocho meses de pago, de eso en función de lo que pueda tener que llegar a aportar las cuestiones vinculadas al tema tabaco.

Un tema que se discutió, que ha tenido idas y vueltas donde se vió que la casta no votó tan casta como era, sino que aparecen nuevas conformaciones de mayorías, de abstenciones en la Cámara. En el tema del tabaco ya está.

También está el tema Tierra del Fuego que también lo puede hacer. Está bien, quizás no se puede discutir de un día para el otro cómo modificar ese régimen, pero podemos ir haciendo algo gradualmente porque las condiciones de creación de ese régimen de hace más de 40 años evidentemente han cambiado sustancialmente a la realidad actual de la Argentina y de la provincia de Tierra del Fuego.

Y después otras cuestiones, por ejemplo el juego, por ejemplo alguna modificación en lo que es Bienes Personales. En definitiva, no pasa de ser una decisión política que tendremos que tomar, porque hay más de 7 millones de argentinos que llegan a la edad adulta y necesitan un mínimo de contención en términos económicos que hay que tratar de garantizar.

