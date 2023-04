Eduardo Conesa: "Corea es casi una superpotencia y nosotros estamos en una decadencia absoluta"

Eduardo Conesa defiende un plan económico que, según dice, ha beneficiado a muchos países, y contempla una devaluación seguida por superávit fiscal y crecimiento apoyado en las exportaciones. "Es un modelo que tuvo un éxito brutal en todos los países en los que fue aplicado", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Me gustaría que compartas con la audiencia tu último trabajo en forma de libro y cuanto de eso puede ser aplicable a la actualidad argentina.

Se sigue la teoría que se aplicó con éxito en todos los países que se desarrollaron rápidamente en la posguerra. Por ejemplo, Japón estaba destruido en el '48 e hizo una devaluación de 100 yenes por hora a 364 con superávit fiscal. Lo mismo hizo Alemania Occidental, en el mismo año, y Corea del Sur en 1961, Taiwán en 1957, Brasil en 1964.

Es un modelo de crecimiento basado en el crecimiento de las exportaciones que tuvo un éxito brutal en todos los países en los que fue aplicado. Lo que pasa es que para que la devaluación se haga en términos reales se requiere que haya superávit fiscal inmediatamente después de la devaluación.

En Argentina se aplicó en algunos casos este sistema pero por periodos cortos debido a inestabilidad política. Uno fue el caso del ministro Adalbert Krieger Vasena, en la época de general Juan Carlos Onganía, donde se hizo una devaluación muy fuerte, se aplicaron retenciones a las exportaciones que compensaban ésta pero solamente para el sector agropecuario. y lo cierto que se bajaron las tasas de interés, no hubo déficit fiscal y la economía empezó a crecer muy bien a tasas de 7% u 8%.

Otro ejemplo es el gobierno de Eduardo Duhalde, cuando fue ministro Roberto Lavagna, en el que el tipo de cambio fue muy alto, había superávit fiscal y el país empezó a crecer de manera fantástica.

Esta fórmula cada vez que fue empleada funcionó muy bien. Lo que pasa es que es difícil obtener el superávit fiscal.

Ahí apuntaba porque cuando menciona eso, el gasto público era 20% del producto bruto, hoy es el doble.

El gasto público está constituido por servicios principalmente no transables internacionalmente. Entonces, no tiene porqué aumentar en proporción a la devaluación. Hice estudios econométricos que demuestran que cuando el tipo de cambio está alto, el gasto público baja directamente del 45% al 30%, por el hecho de que el tipo de cambio está alto y que los bienes que produce el Estado, que básicamente son servicios, no acompañan la devaluación.

Los que necesariamente tienen que acompañar la devaluación son los bienes transables internacionalmente que son los que produce la industria, la agricultura y la minería.

¿Qué porcentaje son los bienes transables sobre el total del producto bruto?

Alrededor del 35%.

Es decir, si se devalúa 100 y la devaluación es exitosa tendría que haber un traslado solamente de 33.

Claro.

Pero para poner un ejemplo se puede tomar al pan. Éste no se puede cortar porque se pone viejo y no sirve, pero si tiene trigo que sí se puede exportar. ¿Cuál es la incidencia del trigo en el precio del pan? Es el 5%. La harina tampoco se puede exportar porque todos los países ponen derechos de importación a la harina, de manera que no es negocio para ninguno, aunque sí trigo pese a que su incidencia sobre el precio del pan es insignificante.

Un departamento no se puede exportar, si yo pudiera exportarlo y venderlo a Nueva York quizá lo podría vender por varios millones de dólares. Sin embargo, acá vale una insignificancia.

Usted tiene éxito, devalúa el 100, 200 y un tercio de esa devaluación solamente pasa a precios. ¿Qué pasa? Ese mes o esos meses tiene una inflación del 33%.

No hay que olvidar que debe tenerse superávit fiscal.

Pero aunque lo tuviera, vamos a seguir su tesis.

Algunos precios tienen que subir lamentablemente. Por ejemplo, un auto, se pone el tipo de cambio alto, pero se baja la tarifa de importación de autos, entonces, no necesariamente el coche tiene que subir de precio.

Porque le convendría al fabricante exportarlo directamente.

Hay que cambiar todo el sistema, los derechos de importación y exportación.

Los bienes transables, donde Argentina es muy eficiente, no necesitan un tipo de cambio de $450, con $350 basta y sobra para que exportemos bien y eficientemente. Lo mismo pasa con la minería.

Lo que plantea sería una devaluación no tan grande, ni siquiera del 100%. Es decir, ¿de pasar de $220 a $350 es lo que está planteando, o sea un 50%?

De $220 a $350 en los bienes transables internacionalmente es a $450 y los bienes no transables internacionalmente es a $350 pero con superávit fiscal. Con el superávit fiscal bajan las tasas de interés que es un costo muy importante en las empresas.

El costo financiero es enorme en las empresas, de manera que esto determina que la devaluación no me traslade a precios. Esto se ha probado en Argentina, en Alemania, Japón, etc.

Hago una pregunta de sociólogo, porque Lavagna pudo hacer lo que hizo, según dice Carlos Melconian, gracias al San Remes. Hubo primero una pérdida de salario real de la gente en un 50%, o sea, primero una megadevaluación que pasó de uno a cuatro.

No hay que confundir a Lavagna con Jorge Remes Lenicov.

Remes hizo lo que se llama pesificación asimétrica.

Lavagna fue posible porque existió antes Remes, no es que es lo mismo.

Remes lo único que hizo fue embadurnar todo y fue un fracaso total.

Entonces, llámelo a Eduardo Duhalde con la devaluación 1 a 4, lo que usted quiera.

El problema es que Remes mantuvo para los créditos bancarios el peso tal cual y para los depósitos bancarios que son el pasivo de los bancos se le devuelven a 1,40 más un porcentaje.

Lo que le quería preguntar si usted cree en los ejemplos que cuenta de los '60, después de la Segunda Guerra Mundial en países como Japón, Corea del Sur. Me tocó varias veces estar en Corea y lo que explican es que fue posible porque hubo una guerra que destruyó todo. ¿Una sociedad actual, en la tercera década del siglo XXI, soportaría el dolor inicial que produciría eso?

Lo que pasó en Corea fue que cuando termina la Guerra de Corea y se arreglan Paralelo 38, el general Park Chung-hee, que era el presidente de Corea del Sur, le pide auxilio a Estados Unidos para reconstruir la economía que estaba totalmente destruida, pero Estados Unidos manifestó que estaban exhaustos con esa guerra y que no podían dar ningún dólar, pero que si le podían recomendar dos políticas económicas fundamentales: poner el tipo de cambio bien alto para exportar, algo que generó que la respuesta de Corea del Sur sea "¿qué vamos a exportar si lo único que producimos es ginseng?", a lo cual Estados Unidos insiste en que se tenga superávit fiscal, además de establecer una meritocracia rigurosa en la administración pública y que todos los funcionarios que designe sean realmente competentes.

En el año 1960, Corea exportaba por 30 millones de dólares y Argentina por 1000 mil millones de dólares, es decir, nuestro país exportaba 30 veces más que Corea. Ahora, gracias a estas políticas Corea exporta por 800 mil millones de dólares y Argentina no llega ni a 80 mil millones, o sea, 10 veces menos. No hay comparación más brutal que esta. Corea es casi una superpotencia y nosotros estamos en una decadencia absoluta.

Le aseguro que Corea no recibió ayuda de Estados Unidos, solamente recibió consejos del Departamento de Estado y del Tesoro.

