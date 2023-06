Tras la conmoción por el femicidio de Cecilia que le costó caro electoralmente al actual gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, el escritor y periodista Mempo Giardinelli dio la primicia de que el primero en donar hectáreas a Emerenciano Sena es candidato de Juntos por el Cambio. Lo afirmó en el marco de una larga charla en la que criticó el uso político del caso y las responsabilidades de la clase política en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Tras la conmoción en toda la provincia de Chaco causada por el femicidio de Cecilia y las implicancias del clan Sena, el actual gobernador Jorge Capitanich sufrió una derrota electoral a manos de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, la polémica alrededor del poderío de la familia Sena en la provincia escaló en las últimas horas, cuando empezó a trascender que las primeras hectáreas otorgadas al clan sena en 2013 se las habría dado el entonces gobernador Roy Nikish, que hoy compite por la intendencia de Resistencia y forma parte de las listas de Juntos por el Cambio que llevan como candidato a gobernador a Leandro Zdero.

Según un descargo publicado en las últimas horas por el ex gobernador, "en el año 2013, por Resolución 2381 se le adjudica en venta a favor de Emerenciano Sena la tierra en cuestión que corresponde a la parcela 38 con una superficie de 28 hectáreas. Y en el año 2015, se los transforma en títulos inscribiéndose en el Registro de la Propiedad Inmueble".



Jorge Fontevecchia: Obviamente no hay responsabilidad del Gobierno en el crimen, pero sí puede haber una responsabilidad en haber dado apoyo político, económico y financiero a quién no calificaba. ¿Cuál es la relación Emerenciano Sena con el Gobierno de de Chaco? ¿Qué responsabilidad, en el crecimiento del poder de Sena tuvieron los distintos gobiernos de Chaco?

Lo que sé es que tuvo un proceso de sostén de distintas corrientes que yo no hubiera aconsejado. Hace unos años, antes de este episodio, hubo otro hecho con un señor que también tenía algo en su poder y recibió cosas.

No me gusta ese tipo de política, yo la desaconsejaría. Ahora bien, lo que pasa con el caso de este hombre es que aquí hay una dádiva o un protectorado precedente que ayer se dio a conocer. Parece ser que las primeras hectáreas, una gran cantidad, que se le dieron a Sena, hablo desde lo que voy leyendo porque no conozco a los protagonistas, se las dio el que era en ese entonces gobernador, Roy Nikish, que ahora es el candidato que acompaña a Leandro Zdero para la intendencia de Resistencia.

Esto se publicó ayer y no sé qué respuestas tendrán hoy, pero algo tendrán que decir, porque de lo contrario, todo queda como que Capitancih fue el dadivoso, pero en realidad la dádiva original de las famosas hectárea eran del último gobierno radical que encabezó Nikish.

Lo que quiero simplificar con esto es que mucho se manejó mal aquí. Yo como periodista y vos también con la experiencia que tenés uno sabe que se puede equivocar, dar una noticia errada porque te la dieron mal, investigaste mal y no estudiaste lo suficiente.

Lo que no debe pasar y es repudiable es la utilización para manipular sociedades. Esto es lo que más me fastidió a mí y a mucha gente noble y decente. Es lo que más molestó del caso de Cecilia, porque era dramático, Cecilia es la desdichada de la historia.

FM