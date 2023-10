El abogado Enrique Guillermo Avogadro aseveró que las partes del oficialismo "están tratando de armar contrafuegos para que no se los lleve puesto a ellos también" el escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici. Además, reveló detalles sobre la denuncia que realizó contra el ex funcionario bonaerense, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Marco su capacidad de "pitoniso", porque antes de que se conociera el Yate Gate ya denunció a Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito. Me gustaría entender qué fue lo que le disparó la percepción de que estamos frente a un evento institucionalmente muy relevante.

Básicamente, me apoyé en una nota de Carlos Pagni del jueves anterior, y cuando trascendió en otros medios electrónicos de quién se trataba, el lunes de la semana pasada formulé una denuncia por enriquecimiento ilícito y defraudación a la administración pública contra Martín Insaurralde.

Usted sabe que la Justicia de Buenos Aires es, por lo menos, interesadamente lenta cuando se trata de funcionarios. Fue lo que pasó con mi denuncia porque, si bien la Oficina de Sorteos de la Provincia me asignó el mismo lunes la UFI 6 y el Juzgado de Garantías 3, hoy que pasaron ocho días nunca fui llamado para ratificar la denuncia siquiera.

Claramente, cuando realicé la denuncia no sabía del episodio de Marbella, Insaurralde y lo demás. Por eso tengo la sensación de que tenemos que agradecerle a Clerici por encender el escenario, ya era imposible parar en la Justicia este proceso.

Sin embargo, veo que Unión por la Patria, el massismo, el kirchnerismo y La Cámpora están tratando de armar contrafuegos para que no se los lleve puesto a ellos también.

¿Cuándo dice "contrafuego" tiene que ver con el otro caso, la otra denuncia de un juez de Lomas de Zamora?

Por ejemplo, ese es un "contrafuego". La denuncia de Gastón Marano a Sofía Clerici como cómplice es un contrafuego y, además, el Doctor Villalba es un juez, por lo menos, susceptible de recibir alguna sospecha, fue volátil en sus opiniones, sobre todo cuando se trata de episodios de la repercusión pública y política.

Quiero aprovechar su condición de abogado para que le explique a la audiencia y a los legos como yo qué es un "contrafuego". O sea, ¿cuál es el papel que juega una nueva demanda para cortar el fuego del anterior?

Marano está intentando que la responsabilidad, en el juzgado del doctor Villena, se atribuya a Clerici para quitarle parte de esa responsabilidad a Insaurralde. A eso me refiero con un "contrafuego".

Pero, por ejemplo, en la causa que usted inició, ¿podría subsumirse con la nueva causa en Lomas de Zamora y terminar decidiéndolo Villena o son dos juicios que irían por separado?

Lo denuncié en la Justicia. En la medida en que la hice se trataba solamente de un funcionario provincial, no tuve más remedio que hacerla ante la justicia provincial. En cambio, María Eugenia Talerico y Ricardo López Murphy iniciaron la demanda en Federal porque incluyeron lavado de activos, yo no lo incluí.

Esto generará, en algún momento, un problema de competencia entre los jueces, porque en principio la primera denuncia es la que atrae todas las demás. Con lo cual, a priori, si no fuera de competencia federal, todo estaría atraído a mi denuncia.

Ahora, con la de Marano en el juzgado federal de Lomas de Zamora y con las denuncias que terminaron en lo de Julián Ercolini, se va a plantear un tema de competencia de federal y provincial.

O sea, para que nos haga un curso de introducción a la atracción de causas en distintos fueros, ¿Federal mata a cualquier otro?

No, Federal no mata a cualquier otro. Cuando se trata de un delito federal, la competencia es de los Tribunales de Comodoro Py o de los juzgados federales del Interior.

Por ejemplo, el de Lomas de Zamora de Villena, que es Federal.

Exacto. Cuando no se trata de un delito federal, tramita en las jurisdicciones provinciales, ordinarias por decirlo de alguna manera.

Para ver si entendí bien. Si no se trata de un caso federal, el primero atrae a los demás. Ahora, cuando es federal, aunque sea posterior, como es el caso del que estamos hablando, ¿federal atrae a los demás?

No necesariamente. Los jueces podrían defender su propia competencia y plantearlo. Por eso digo que podría suscitarse un conflicto de competencias que tendrían que decidir, la Cámara Federal y la Cámara Ordinaria de La Plata.

Me agregan que hay una denuncia más de la que usted mencionó, que es la de Santiago Dupuy de Lome, que denunció tanto a Insaurralde como a Jesica Cirio por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Me quiero quedar en su causa. Cuando usted la inició no estaba el Yate Gate, las pruebas o los dichos de Clerici diciendo inicialmente que esos regalos habían sido de Insaurralde, de lo cual luego se desdijo.

Cuando hace la denuncia y lo que tenía era que Pagni había dicho que existían versiones de que un político importante le había pagado 20 millones de dólares en el divorcio a su pareja porque ésta le había demandado 50 millones, en el caso de Cirio, ¿cómo se probaría eso?

Porque Pagni lo plantea claramente como "versiones", dado que el patrimonio declarado de Insaurralde no llega a, creo, 100 mil dólares, y es obviamente desde el punto de vista del acuerdo legal que no podría ser demostrable esa cantidad de dinero, habría un acuerdo en ese juzgado por un monto infinitamente menor y luego otro acuerdo en el exterior u otro lado.

Me gustaría nuevamente pedirle que sea didáctico para legos de cómo imagina usted una persona que tiene un patrimonio declarado de menos de 100 mil dólares en un acuerdo en juzgado de un divorcio poder resolver el problema con otro acuerdo fuera de ese juzgado por 20 millones de dólares.

En el caso de Insaurralde, seguramente estamos frente a un caso de evasión, de fuga de capitales. Todo su dinero no está en Argentina, está en el exterior, y allí se habría firmado ese convenio, y se habría pagado inclusive en el exterior.

Por lo tanto, en el juicio de divorcio con Cirio se hubiera hecho un acuerdo de que las partes concordaron por una cantidad infinitamente menor y lo que conste en el acuerdo de divorcio en el tribunal competente es por una cantidad mucho menor.

O simbólica.

No es que en el divorcio de Cirio hay un acuerdo por 20 millones de dólares.

Imposible.

Lo que ahí debe haber, no sé, es un acuerdo de mantención o de una cantidad simbólica. Luego, en el exterior está ese acuerdo que cómo lo probaría, porque el propio Pagni lo que planteaba es que al ser algo hecho en el exterior y de dinero no declarado cómo se logra probar ese delito. ¿Tiene que aparecer el dinero? ¿Tiene que aparecer el acuerdo dónde está como el cuerpo del delito?

Sí, hubiera merecido, en su momento, una investigación judicial de los fiscales.

¿Cómo lo probarían los fiscales? Porque ahora en el caso de que se le agrega lo del yate, Clerici dice "no me lo regaló él", por ende el barco lo pagó otro, y volvemos a lo mismo de siempre. Pasa en las mejores familias, como vimos también en lo de Lago Escondido, "nadie pagó el viaje".

Entonces, ¿cómo se demuestra? Estoy tratando de ayudar a la sociedad a no ser descreída de la Justicia, aunque después vea que todo esto queda en la nada. ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Habría que demostrar encontrar la cuenta donde Insaurralde tenía esos 20 millones, 50 millones o la cantidad que fuese?

Se supone que Cirio inició su reclamo en 50 millones, lo cual denota que sabe que la sociedad conyugal tenía al menos 100 millones de dólares.

Lo que usted dice es que una prueba es la propia cantidad de dinero que pide Cirio en el juicio de divorcio.

No, en el arreglo extrajudicial.

Pero el arreglo extrajudicial no aparece en ningún lado...

Según trascendidos, ese dinero habría pasado por Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos lo considera delito federal y le atribuye competencia a sus propios tribunales a cualquier transacción en dólares que se realice en el mundo, eso como primer tema.

En segundo lugar, hay trascendidos que dicen que ese dinero estaba en algún fondo especial en Estados Unidos y que quienes habrían manejado el arreglo serían sociedades uruguayas que hoy estarían sumamente inquietas por la posibilidad de verse enfrentadas a una denuncia criminal en Uruguay por las autoridades de ese país y en Estados Unidos, y que hoy o mañana estarían dispuestas a ir a los tribunales uruguayos y declarar "señores, nosotros hicimos esa transacción pero no sabíamos, en ese momento, que se trataba de algo ilegal".

Vayamos a la causa irreductible, a la causa de las causas. Para iniciar una demanda e investigación y, por ejemplo, que Estados Unidos considere que justifica abrir el sigilo que se mantiene sobre la propiedad de determinadas cuentas, porque se presume que puede haber un delito, el punto inicial sería el pedido el pedido de Cirio de 50 millones de dólares. Esa sería la primera prueba para afirmar que daría inicio.

¿Dónde está ese pedido? Lo que le pregunto es si ese pedido lo hizo Cirio en el juzgado de divorcio o es una versión más que no podemos probar.

Es una versión más que no hubiéramos podido probar o que sería muy difícil de probar si no se supiera por dónde transitó ese dinero.

Una cosa es que alguien diga "Jesica Cirio habría pedido 50 millones de dólares", y otra cosa es que esté escrito en algún lado, porque versiones, como se sabe en periodismo, tres fuentes en off siguen siendo nada. Entonces, uno instala y dice "pidió 20 millones de dólares", todo el mundo lo repite y desde el punto de vista de la opinión pública es "pidió 20 millones de dólares".

Luego, hay que probarlo, porque posteriormente el descreimiento que la sociedad tiene de la Justicia tiene que ver entre estas diferencia del lenguaje periodístico superficial y luego el lenguaje jurídico concreto en el que tienen que estar las pruebas.

O sea, que si Cirio pidió, en su demanda de divorcio aquí en Argentina, 50 millones de dólares, ahí sí estaría la punta del ovillo en la que tirar.

Dudo enormemente. El tema es que somos denunciantes, no somos parte en la causa.

Entiendo perfectamente su ánimo.

Quien denuncia no está obligado a probar, el que tiene la carga de llevar adelante el proceso probatorio es el fiscal, que es quien representa a la sociedad en ese juicio que después, si el denunciante, además, es un damnificado directo del delito, se puede transformar en querellante y ahí sí es parte y puede pedir medidas.

El denunciante no puede pedir medidas, puede sugerirle al fiscal que vaya por "tal lado" con la búsqueda de pruebas, entre otras cosas.

Simplemente para conjeturar. Evidentemente se citará a declarar a Cirio y a ella no le convendría confirmar, si los dichos fueran ciertos, esos dichos, porque finalmente ella también quedaría en eso...

Obviamente.

Ella nunca, desde el punto de vista lógico y conjetural, iría a confirmar que pidió ni 20 ni 50 millones de dólares.

Seguro que no. Si estos trascendidos de este lunes son reales, las pruebas aparecerían en Uruguay.

Para que Uruguay y Estados Unidos levanten el secreto bancario un juez tendría que considerar que, a priori, existen sospechas. No sé si la palabra correcta jurídica es "semiplena prueba".

A los efectos argentinos, sí es correcta su apreciación. A los efectos uruguayos, no tanto. Sí porque ese delito se habría cometido en Uruguay, el delito de la transacción con fondos ilegales.

Si eso es así, además se dispararía en Estados Unidos una investigación propia de los norteamericanos, porque Estados Unidos considera que cualquier transacción ilegal en dólares es competencia de los juzgados americanos.

