Eskizofrenia con k

“Ayer, Cristina Kirchner participó de una reunión junto a muchos expresidentes de la época de lo que podríamos llamar la "Patria Grande" y el "socialismo latinoamericano" de la primera década de este siglo”, afirmó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), del miércoles 22 de marzo de 2023.

La pregunta de fondo es si la agenda de la vicepresidenta es esquizofrénica con respecto a la del Gobierno. Mientras bajan las reservas y la situación económica es más grave, desde el punto de vista político, la agenda de Cristina es judicial, y tiene que ver con sus causas.

El repaso por algunos de los discursos de este martes, en el marco de la reunión del Foro Mundial de Derechos Humanos en el Centro Cultural Kirchner.

Nostalgia por la Patria Grande

En un tono nostálgico de la cultura progresista latinoamericana, Rafael Correa citó en su discurso unos versos de María Elena Walsh: “Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me trató tan mal y seguí cantando”. Sobre el cierre, mencionó figuras como las Madres de Plaza de Mayo, Adolfo Pérez Esquivel, Héctor Timerman, Hebe de Bonafini, Silvio Rodríguez, los 30 mil desaparecidos, y finalizó su exhortación con la frase: “Hasta la victoria siempre, querida Cristina”.

Hablando de la lucha que llevan contra la justicia distintos líderes latinoamericanos, podemos mencionar que Rafael Correa fue condenado por la justicia de Ecuador a ocho años de prisión, como también fue condenado su exvicepresidente, Jorge Glas, ambos por delitos de corrupción. El fallo los inhabilita a participar en política por 25 años. Una situación similar a la de Cristina Kirchner.

La Justicia encontró responsable al expresidente y a otros once colaboradores de un esquema de sobornos a la empresa de cambios de contratos con distintas empresas, entre ellas, la conocida Odebrecht de Brasil. Correa criticó el fallo, llamándolo “mamarrachada”.

Evo Morales, expresidente de Bolivia se refirió a lo acontecido durante el golpe de Estado vivido en 2019. “No es sencillo ser perseguido jurídicamente. Cuando no pueden derrotarnos con golpes de Estado, como en tiempos del plan Cóndor, realizan golpes judiciales, golpes congresales, contra líderes políticos que están con su gente”, resaltó.

El discurso cerró con un agradecimiento a las dos cabezas del Gobierno del Frente de Todos: “El pueblo boliviano nunca va a olvidar a Alberto y Cristina por salvarme la vida”. Aunque vale mencionar que el mérito sería de Alberto y no de Cristina.

La denuncia de Morales en la Justicia tiene mucho menos peso que la de Correa o Cristina. Es una denuncia por terrorismo y sedición interpuesta por el gobierno de Bolivia en noviembre del 2019, a poco de asumir el poder en forma interina Jeanine Yáñez, quien hoy está detenida.

La acusación se basa en un video en el que se interpreta que la voz de Morales llama a iniciar bloqueos en ciudades bolivianas después de la elección, ordenando a los dirigentes cocaleros a que hagan cercos para que no entre la comida a las ciudades.

El expresidente uruguayo, Pepe Mujica, no tiene ninguna condena. A la salida de la cumbre, interpelado por un periodista, expresó que “Cristina es una vieja maravillosa”. Consultado sobre el avance de la ultraderecha en la región y en el mundo, el ex mandatario se limitó a decir, con su estilo característico: “Siempre que llovió, paró”.

El exjefe de Estado de España, José Luis Zapatero, se expresó contra el fallo condenatorio a CFK, afirmando que, “como pasó en Brasil, y en los casos que se analizan del famoso lawfare, que es una nueva categoría jurídico-política, se impondrá la verdad”.

“Es verdad que tengo fama de optimista, pero no tengan ninguna duda. Cuando uno está convencido de que algo se puede lograr, que algo va a pasar, esa es la única manera de que se logre y de que pase”, afirmó el dirigente español.

El discurso de Cristina Kirchner

Finalmente, la Vicepresidenta de nuestro país abarcó varios tópicos de la coyuntura nacional.

Con respecto al narcotráfico, Cristina criticó la política llevada adelante hasta el momento. “Cuando desaparece el Estado, aparece este fenómeno, el narco que ocupa el lugar del Estado, y nos quieren convencer de que pelean contra el narcotráfico por detener a chicos o chicas que andan en el narcomenudeo”.

Para solucionar el problema del narcotráfico, a su entender, hay que atacar la relación entre el sistema financiero y el negocio de la droga. La Vicepresidenta llamó a “desarmar el sistema financiero, que es el que lava la guita del narco”.

También se refirió a la crisis del gobierno de Fernando de la Rúa y la crisis institucional que lo atravesó. “Hubo un Gobierno que se quedó sin gobierno cuando su propio vicepresidente denunció que habían sobornado a los senadores de la oposición, peronistas en ese momento, para sancionar la ley de flexibilización laboral”, enfatizó.

“Se compraban leyes en la República Argentina, y las otras se obtenían con la amenaza de que había que sancionarlas porque si no venía el Fondo y nos cortaba la cabeza a todos”, expresó enfáticamente Cristina, mientras en primera fila algunos dirigentes kirchneristas escuchaban atentamente, entre ellos, el “Cuervo” Larroque, que asentía con un pronunciado gesto ante cada afirmación de la Vicepresidenta.

Por supuesto que tampoco faltaron críticas a la gestión macrista. “En 2015, cuando llegó Mauricio, había reservas en el Banco Central”, afirmó, para contrastar con una nota del diario La Nación en la que el periodista Eduardo Levy Yeyati expresó que, “a diferencia del 2015, hoy los salarios reales están rezagados”.

“Este periodista dice que en el 2015 no había deuda ni de empresas, ni de Estado, ni de familias, tampoco estaba el Fondo Monetario Internacional, había reservas en el BCRA y los salarios reales no estaban rezagados. Yo agrego que no solamente no estaban rezagados, sino que eran los más altos, en dólares, de América Latina. Si estábamos en esas condiciones, ¿me quieren decir qué hicieron en cuatro años, que entregaron el país hecho percha en 2019?”, manifestó.

La esquizofrenia k radica, en este comentario, en que se queda en 2019 y no llega a 2023, porque la situación de los salarios rezagados no sólo no se solucionó, sino que empeoró con respecto a 2019.

Ahí está el aspecto contradictorio, si un fracaso del Gobierno actual, del que forma parte, le es ajeno o no. Desde toda perspectiva, parece ser que el fracaso de este Gobierno la toca también a ella.

Como de alguna manera lo calificó Aníbal Fernández, La Cámpora y la propia Cristina son responsables de algunas de las calamidades que tuvo este Gobierno, que no supo desarmar o luchar contra esa situación.

La Vicepresidenta también se refirió al fallo por la Causa Vialidad, que la inhabilita a ejercer cargos públicos. “La estigmatización también tiene otro objetivo, no solamente volver a imponer un modelo económico, sino también disciplinar a los dirigentes del campo nacional y popular, instalar el miedo, ¿quién se va a animar a tareas como recuperar las AFJP, recuperar YPF o decirle no al fondo después de esto?”, expresó Cristina.

“No sé si va a tardar uno, dos o veinte años, pero, finalmente, la verdad siempre sale a flote”, dijo, tomando en referencia el discurso de Zapatero.

Sobre el final de su discurso, Cristina Kirchner hizo una valoración de los próceres como “gente de carne y hueso”, llamando a ponerse al frente de las batallas que corresponden, emulando el ejemplo de próceres como San Martín, Belgrano y otros. “Lo que se necesita es coraje y amor por la Patria”, finalizó Cristina.

CFK en estado puro

"Nuevamente, vemos una Cristina Kirchner en su estado más puro, separando la crítica de 2019 de 2023, evitando mencionar que es parte fundamental del Gobierno actual", expresó el conductor

"En lo que acabamos de repasar, se percibe una agenda nostálgica por aquella “patria grande” de la primera década del siglo. Mientras, las reservas del Banco Central y la situación económica están cada vez peor", concluyó Fontevecchia.

