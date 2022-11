Fausto Spotorno: "La idea de la renta inesperada es ridícula"

El economista Fausto Spotorno, opinó al respecto de la situación económica del país y sostuvo que "en la Argentina creció el empleo informal" y se manifestó al respecto del ajuste fiscal. "Cuando en el Gobierno te hablan de ajuste es porque no quieren que les ajustes a ellos", afirmó. A su vez, señaló, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que "la idea de la renta inesperada es ridícula" y que la Argentina "es la economía más cerrada de Latinoamérica".

Nuria AM (NA): ¿Qué te pasa cuando escuchás a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, decir "primero que gane la Argentina, después trabajamos con la inflación"?

Antes que nada, es una gran irresponsabilidad: que la Selección Argentina salga campeón en el Mundial no es responsabilidad del Gobierno y, siendo ministra, debería saber que en la Argentina creció el empleo informal. Por tanto, se agrava la situación, porque esa gente no cobra a fin de mes, como un empleado público.

NA: ¿Qué pensás del bono excepcional de fin de año?

El Gobierno tiene que realizar algún tipo de ajuste fiscal porque no tiene sentido seguir gastando plata que no tiene. Por eso lo quiere compensar con un bono y, de esta manera, tiene más control sobre el gasto. Está muy lejos del acuerdo con el FMI, se le está escapando el déficit fiscal. El problemas es que no es posible bajar la inflación si no bajás el déficit fiscal.

Por eso el Gobierno quiere, aunque sea, que no se le escape los sueldos de empleado público. El otro problema es que se están restringiendo importaciones y faltan insumos. Entonces, por más que se estimule la demanda, no va a haber productos. No se genera siquiera una recuperación económica porque, si del otro lado aumenta la demanda para mantener la estructura, van a subir los precios ante la escasez de productos.

NA: Con esa lógica, es como una rueda que no va a terminar nunca.

Es que eso es algo que los economistas decimos hace mucho: por más que se estimule la demanda, no generás crecimiento económico. La economía crece por inversiones o porque aumenta la productividad.

NA: En este contexto, ¿cómo se resuelve la inflación? ¿Hay que ir al ajuste fiscal?

El ajuste fiscal es para ajustarle más al Estado, que nunca lo hace. Cuando en el Gobierno te hablan de ajuste, es porque no quieren que les ajustes a ellos. Hace dos meses que salió el acuerdo fiscal que habilitaba subir los impuestos a las provincias, y no escuché a ningún político hablar de ajuste. Y para todos nosotros sí lo es.

Lo llaman ajuste cuando tienen que ajustar el gasto público. En Argentina pasamos de un gasto público del 30% del PBI, que era histórico, y ahora está arriba del 43%. O sea, se disparó en el país y se terminó ajustando en el sector privado.

Alejandro Gomel (AG): Según esta teoría que presentás, ¿el concepto de renta inesperada que maneja el Gobierno no existió? ¿No hubo empresas que tuvieron, por la guerra, una renta mayor a la que hubieran tenido en situaciones normales?

No, para nada. Ya de por sí hay que tener en cuenta los sectores que se beneficiaron con la suba de precio de los commodities. Esas empresas tienen un tipo de cambio más bajo que todos los demás.

Es como decir que hay una renta inesperada en un sector que le está cobrando más impuestos que a todos los demás y que, en realidad, se lo termina llevando el Estado a través de las retenciones. Encima en un proceso donde se había ampliado enormemente la brecha cambiaria.

La idea de la renta inesperada es ridícula, porque el mercado de commodities es un mercado de volatilidad en los precios. No hay nada inesperado en un mercado donde los ingresos son volátiles, porque todas las probabilidades están metidas en el costo de ese negocio.

AG: Europa y la guerra en Ucrania son un ejemplo respecto de la suba de los precios de los alimentos.

Estás hablando de un mercado que naturalmente siempre fue así. Cuando te metés en ese negocio, sabés que los precios son volátiles, a veces ganás y otras perdés. Yendo a la parte más de fondo, a la Argentina le faltan dólares y le ponen impuestos especiales a los tipos que consiguen dólares. Es una ridiculez.

Estructuralmente nos faltan dólares, Argentina es la economía más cerrada de Latinoamérica. Necesita más divisas que el resto de la región a causa de la destrucción de nuestra moneda pero, a su vez, es la que consigue menos dólares.

