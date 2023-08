Después de una década, Diego Cifarelli, titular de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), anunció que en octubre próximo renunciará al cargo de Presidente que desempeña desde 2012.

Tantos fueron los encuentros, los desencuentros y las internas que se generaron en torno al fideicomiso del trigo, en el seno de la entidad que agrupa a las empresas de la industria molinera, que derivó en una medida extrema. En ese contexto, de idas y vueltas, choques y cruces, Cifarelli en dos meses más se alejará de la conducción de FAIM.

La Secretaría de Comercio aumentó el valor de la harina: cómo impactará en el precio del pan

Su decisión respondería al desagrado y disgusto causado por las reiteradas internas y los enfrentamientos que el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), generó entre los empresarios miembros de la industria molinera.

De este modo, el Presidente de la FAIM, terminó por resolver el abandono de su cargo, agotado por la constante tensión interna provocada por el fideicomiso del trigo creado por el Gobierno hace más de una década. La renuncia anunciada será en octubre, precisamente en el mes en el que se llevará a cabo la nueva asamblea de la entidad.

El Gobierno le pedirá un préstamo a Qatar para pagarle al FMI sin usar reservas

La carta del adiós

Su mandato finalizaba en 2024, no obstante Cifarelli adelantó su decisión de renunciar mediante una carta contundente y concreta: “Durante los últimos 15 meses he tenido que desviar totalmente el foco para lo cual he sido oportunamente contratado, proponer, gestionar y lograr políticas proactivas para el sector, para abocarme a mediar entre los distintos asociados quienes tenían y tienen hoy, visiones estratégicas contrapuestas. Lo he intentado de diversas maneras generando espacios de consenso y puntos de encuentro, buscando superar las discrepancias existentes”, precisó en la carta de renuncia.

A su vez, agregó que “desafortunadamente, una política pública en particular desmembró un aspecto sagrado que los empresarios de este sector compartían, como lo es la confianza mutua entre colegas”, admitió con evidente pesar el directivo, en referencia a la creación del fideicomiso del trigo.

Todos los números de Massa a un año de haber asumido en Economía

El FETA de la polémica

Cabe recordar que dicho fideicomiso fue creado en 2022 por quien desempeñaba en ese entonces la función de secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. La creación del fondo tuvo el objetivo de subsidiar a los productores de harina calidad “000”, con el foco puesto en contener el aumento del precio del pan. Esta medida generó la resistencia por parte de los productores agropecuarios e industriales.

El modo de sostenerse y nutrirse este fondo es mediante la participación del 1,3% de lo recaudado por las retenciones aplicadas al complejo sojero. Fue en este contexto, de tensiones y refriegas, que Cifarelli admitió estar “completamente preparado para lograr todo aquello que esta industria se proponga”.

Sin embargo, la situación de desgaste lo llevó a tomar la extrema decisión de renunciar a su cargo, debido a que ya no puede “continuar en un entorno en el que la unidad y la confianza son cada vez más difíciles de encontrar, y como dice el refrán , si los hermanos se pelean…”, agregó sin resignación.

El Gobierno busca ayuda en el dólar agro para evitar la crisis de reservas

Una decisión difícil

Según afirmó Cifarelli en su carta, tomar la decisión no fue fácil. “Implica dejar no solo aspectos económicos, sino también una gran cantidad de presencias institucionales ganadas con mucho sacrificio y las expectativas que ello conlleva tanto a nivel sectorial como personal”, detalló el directivo.

El actual Presidente de la FAIM, tiene una amplia trayectoria en el sector molinero. De hecho, su actividad en la industria comenzó en 1996 dentro de la empresa de la familia Tassara. Según aseguró en su notificación: “Desde entonces, he tenido la certeza de que la harina corre por mis venas”, sin embargo, tal fue el desgaste personal generado por la situación que “ esmeriló el sentido y el propósito”, para el cual fue designado como Presidente de la entidad.

Además admitió que su decisión de renunciar tuvo el condimento extra que lo impulsó para alejarse, debido a que en los últimos meses sintió “una pérdida de motivación y empuje” para conducir a los miembros de la industria.

Día del Sobregiro de la Tierra: ya se agotaron todos los recursos naturales para el 2023

El sector más influyente

Para terminar su carta, Cifarelli expresó: “No me cabe la menor duda que la molinería representa el sector más influyente de la industria alimenticia en nuestro país y determinante en el entramado agroindustrial, por ello es esencial que se trabaje unido en aras de un objetivo común”.

Si bien tomó la decisión de renunciar al cargo en la FAIM, no anunció que se alejaría de la industria, De hecho, todo lo contrario, se expresó con agradecimiento: “Ha sido un honor y un privilegio haber servido a esta industria y haber tenido la confianza de todos ustedes para liderar esta organización. Espero que comprendan y que no se enojen por esta decisión, es más, podría seguir perfectamente en mi puesto y flotar esperando que las aguas decanten, pero es mucho más fuerte mi deseo de impulsar el progreso y la grandeza de la industria molinera argentina, y en este momento lamentablemente está truncado”, remarcó con cierta nostalgia por tiempos mejores.

VF JL