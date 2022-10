La primera mujer en 72 años en ocupar el cargo de directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que la migración fue mayor durante la gestión del Cambiemos. A su vez, enfatizó que "estamos tratando de desmitificar esta idea de que somos una sociedad de fracasados y que hay un éxodo masivo". "A Mauricio Macri no le importaron los jóvenes cuando tomó la deuda con el FMI", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Este lunes cruzaste a Mauricio Macri al decir que el ex presidente miente cuando habla de un éxodo de jóvenes argentinos. ¿Cuáles serían los números oficiales en comparación con años anteriores?

Del 2016 al 2019, antes de que se pusiera la pregunta sobre cuál era el motivo por el que alguien estaba dejando el país, no se le preguntaba a los argentinos por qué se iban. Por eso es complejo cuando tenemos que empezar a comparar. Para rebatir lo que dijo el ex presidente, tomamos a los argentinos de entre 18 y 40 años, que salieron del país y no volvieron por 12 meses.

Del 2016 al 2019, tomando esos parámetros, migraron 50 argentinos por día en la gestión de Macri. Si agarramos los datos de 2020 y 2021, migraron 18 personas por día, en promedio. Es cierto que hubo un año de cierre de fronteras en el mundo, pero los vuelos salían llenos, sobre todo, a Estados Unidos para vacunarse. No tenían la intensidad ni la frecuencia de ahora, pero salían.

Florencia Carignano: "Mauricio Macri miente cuando habla de un éxodo de jóvenes argentinos"

¿Cambian los datos si solo se toma el 2021?

En esa caso, da una cantidad aproximada de 35 personas por día que salieron del país, en las condiciones ya mencionadas. Pero siguen siendo menos que en la gestión anterior. Este año podemos sacar números, a partir de los datos que ya tenemos, en base a lo que declararon los argentinos cuando se fueron del país. Hasta el 30 del mes pasado, se fueron 16 argentinos por día, declarados.

Lo relevante es que estamos tratando de desmitificar esta idea de que somos una sociedad de fracasados y que hay un éxodo masivo de jóvenes. En todas las épocas se ha ido gente y no solo jóvenes. Se van a estudiar y a probar suerte y vuelven. Pero Argentina no es un país que tiene gran emigración.

Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones

En nuestro país, el total de los que se van representan el 2,3% de la población. Paraguay tiene el 12,4%, Uruguay el 18,3%, Chile 3,4%, Bolivia 7,6%, Ecuador 6,8%, Colombia 5,7% y Venezuela 16,7%, por hacer algunas comparaciones. En la región, Argentina y Brasil son los países que menos tienen emigración, según los datos del 2020. Y son promedios que se mantienen.

Sí hubo un éxodo masivo en otros momentos, por ejemplo, en el 2001, cuando se estaba cayendo a pedazos el país. Pero Argentina no es un país que expulse gente, al contrario, es receptor.

Las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso dijo que "no es casualidad que cada vez más argentinos vengan a vivir a Madrid en paz". Lo que deberían hacer es enviarle una nota de protesta y llamar al embajador de España. ¿Cuál es tu postura al respecto?

Creo que sí, es irresponsable opinar sobre la situación interna de otro país. Es como que yo me ponga a opinar sobre por qué van a sacar la Ley de Nietos ahora. Europa, en general, tiene suficientes problemas con la guerra y la falta de energía y empleo para los jóvenes. Tienen una posición ideologizada sobre el país, que nada tiene que ver con España. No dijo un solo dato científico.

Meterse en asuntos internos de otro país no corresponde. Por supuesto que es malo cada vez que se va un joven, pero estamos trabajando para que eso no suceda. Nadie niega los problemas que tiene Argentina, pero a Mauricio Macri no le importaron los jóvenes cuando tomó la deuda con el FMI.

Gabriela Cerruti cruzó a Jair Bolsonaro e Isabel Díaz Ayuso: "A la derecha mundial le duele el peronismo"

La comparación con la gestión de Mauricio Macri

Durante la gestión de Macri hubo una crisis económica que pudo haber alentado a que algunos argentinos dejen el país. Si comparamos esas cifras con las de la presidencia de Cristina Kirchner, ¿cuál era menor?

Antes era mucho menor. Los datos empiezan a subir a partir del 2016. Siempre que hay una crisis económica, la gente tiene a buscar suerte en otro lado, es normal. Nosotros no condenamos eso. Lo que no podemos decir es que ahora hay un éxodo masivo de jóvenes. Recordemos también que hubo un proceso de repatriación de científicos, para revertir el éxodo del 2001, y se volvió a lanzar en el 2020.

Mauricio Macri prometió a quienes quieren irse del país que en 2023 "habrá un cambio muy profundo"

Las posibilidades electorales para el 2023

Como santafesina, el PJ en Santa Fe está dividido. ¿Considerás que se van a adelantar las elecciones? ¿Qué papel vas a tener?

Estoy recorriendo toda la provincia, hablando con los compañeros, y el peronismo santafesino no es ajeno a lo que pasa con el PJ en general. Pero tengo mucha ilusión de que logremos la unidad, con una fórmula competitiva para ganar las elecciones.

Sos cercana a Wado de Pedro. ¿Te lo imaginás como candidato presidencial?

Wado tiene muchas condiciones para ser lo que quiera. Es una de las personas más inteligentes que conozco y una máquina de trabajar. Va a estar donde se lo necesite.

JL PAR