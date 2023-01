El exsenador, Franco Bagnato, reveló por qué se alejó de los medios y como la insignia de "Gente que busca gente" le permitió forjase institucionalmente. "Una cosa es participar en política y otra es permanecer, eso es un oficio aparte", remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Además, las expectativas por el debut de su programa.

¿Cómo te recibió Net TV? ¿Y dónde te sentís más cómodo: en los medios o en la política?

Me siento muy a gusto acá y más cómodo en los medios, es mi oficio, le dediqué 40 años a esto. De todas maneras, pensé que no iba a trabajar más en los medios, a decir verdad.

Cuando me tocó participar en política quise bajar mi perfil y concentrarme en lo institucional. No quería usar el conocimiento de la gente al respecto de mi trabajo para hacer propaganda, me parecía muy berreta eso.

Me concentré en los códigos de la tarea de ser senador, ya que no es lo mismo entrevistar que participar en la vida política argentina. Aprendes cosas buenas y malas.

Franco Bagnato vuelve a la televisión con un programa en Net TV

Desde tu banca de senador, ¿no sentiste que la política te había absorbido?

“Gente que busca gente” me permitió, con el correr de las temporadas, ser un programa que se veía en cinco países, con cinco millones de personas por día.

Pero una cosa es que te vaya bien en lo que estás haciendo y otra ser vos el centro total de atención. Pero en un momento necesité parar y fui a trabajar a un canal muy chico en Miami.

Vale destacar que una cosa es participar en política y otra es permanecer, como un oficio original, después de un período.

Lo que me hacía pensar que no iba a volver fue que habían pasado 10 años desde que no estaba en televisión y cambió formidablemente la tarea de comunicación, desde la tecnología hasta el interés de los más jóvenes por la misma.

Pinky: el fin de una época

¿Qué fue lo mejor y lo peor de tu paso por la política?

Lo mejor fue que fui autor de la Ley de Identidad de Origen. Con esta ley cualquier bonaerense puede pedir información de forma confidencial y gratuita de todo lo que necesita para saber ese derecho humano del origen. Lo único que falta es que el Ministerio de Justicia lo reglamente.

Eso me cerró un círculo, porque había mucha gente que me pedía el type del programa para encontrar gente y yo le tenía que explicar que no existían más.

Si bien a mí me gusta la comunicación de servicio, el Estado es el que tiene que estar siempre. Y ahora va a poder darse, con una estructura lo suficientemente clara y afianzada para que le dé una respuesta.

Cómo puede buscar a sus padres biológicos una persona adoptada

¿Pero algo que querías hacer antes de meterte en política?

En realidad, cuando armé la Radio Brisa en Mar del Plata, me ofrecieron ser candidato de esa ciudad balnearia, pero no me sentía preparado.

Luego me ofrecen dirigir Radio Provincia en La Plata y acepté pensando que era parecido a dirigir una radio privada, pero no tenía nada que ver. Y es en ese momento que me llega, también, la propuesta de ser candidato a senador en La Plata. Acepté porque quería aprender.

Cuando las necesidades son tantas, todo aporte es poquito, pero yo creo en los granitos de arena. Aun más en un país con tanta pobreza.

Joaquín de la Torre: "La única proscripción que tiene Cristina Kirchner es la del 50% de pobres"

¿Cómo te manejaste en este marco tan particular de nuestro país, donde hay una necesidad de salir de la grieta, pero varios actores de la sociedad trabajan en favor de la misma?

Durante varios años fue presidente de la Comisión de Libertad de Expresión del Senado y siempre trabajé institucionalmente, nunca lo quise convertir en un campo de batalla. No trabajo para los que piensan como yo, sino para los que se identifican conmigo, disfruto de la diversidad y el respeto.

¿De qué trata el programa “Toda la vida” que arranca en Net TV?

Es un magazine de actualidad, con temas de todos los días, desde mi mirada. Se está armando, pero paulatinamente lo vamos a ir abriendo a historias de vida.

AO JL