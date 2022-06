La periodista y política, Gabriela Cerruti, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y detalló que Alberto Fernández y Cristina Kirchner no hablaron antes del encuentro que tendrán hoy por los 100 años de YPF. Además explicó la importancia de ser la vocera del Presidente y explicó la pelea que tuvo con algunos periodistas.

¿Sos consciente de la relevancia política de tu cargo?

Por sobre todas las cosas soy una amante del decir y de las palabras. Esto tiene una gran importancia en la construcción de la realidad. Soy consciente del valor enorme del relato que se construye, esa carga para transmitir bien. Asumo mi responsabilidad sin echarle la culpa a los medios. Cada acción de un gobierno y de sus miembros trasmite algo. Tengo una relación cercana con el Presidente, hablo todos los días con él. Vivimos en un mundo donde la comunicación tiene gran importancia, entre el ruido constante de las redes. Esto cambió con el tiempo y la mayoría de los periodistas acceden hoy a los funcionaros y al Presidente cuando quieren con un nivel importante de demanda.

¿Es una posición de relevancia máxima?

Mi mayor responsabilidad es no equivocarme. Lo hablo con Martín Guzmán siempre, me pasan punto por punto los temas económicos, y hago los mismo con todos los ministros. Lo que diga puede influir, por ejemplo, en los mercados. Vengo de una carrea política que no dejo de lado, tengo mi pensamiento, mi tono y otras militancias. Por eso no hago una vocería tan formal, alejada de la batalla política. Soy una vocera que está en el medio de la batalla política todos los días.

En tu tarea, ¿tratás de mostrar a los autores de los medios en los discursos?

En la sociedad en la que vivimos es importante saber que detrás de cada medio hay una ideología. La conversación global incluye medios tradiciones, plataformas y redes sociales. Eso es más confuso porque la gente cree que Twitter o Facebook no tiene dueño y puede interpelar a un funcionario y sumarse a una charla como si fuese independiente. Los algoritmos reflejan las ideologías. Vivimos en una época donde los medios parecían objetivos y no se hablaba de los dueños. Eso cambió con los debates de los últimos años, pero ahora creemos que las redes y las plataformas son independientes. Hoy deberíamos verlo con un pequeño nicho de poder.

¿Qué nos podés contar de la coordinación del encuentro que se va a dar entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner?

No hubo coordinación previa, fue una invitación de YPF para recordar la importancia de lo que significa que la empresa sea nuevamente del Estado. Sabemos que tiene origen radical, a través de sus fundadores, se privatizó en los noventa y con Cristina se estatizó. Hoy para la Argentina que YPF esté nuevamente en manos del Estado es de una importancia geopolítica trascendental. El festejo de los 100 años sirve para celebrar eso y pensar cómo nos vamos a posicionar a nivel mundial por el tema de los hidrocarburos, el gas y las energías de transición, a raíz de la guerra en Ucrania, donde el petróleo es central. No hubo comunicación previa entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La vicepresidenta te mencionó en alguna oportunidad. ¿Es un cargo que irrita a Cristina?

Para nada. La mención que me hizo fue en tono gracioso y lo tomé como algo simpático. Respeto su humor y lo comparto en muchos casos. Cuando está en el poder sirve el humor para alivianar ciertas cosas. La solemnidad está sobrevalorada. Tengo una relación entrañable con la vicepresidenta desde la admiración, el respeto y redescubrir la política con ella y con Néstor Kirchner. Soy de la generación en la que su figura tiene un valor enorme. Tengo una excelente relación con ella.

Nuria Am (NA): Hizo ruido un entredicho con periodistas acreditados para la conferencia de Juan Manzur. ¿Te arrepentís de lo que pasó?

Lo que dije estuvo correcto, aunque no me gusta dar una imagen enojada. Después de la conferencia hablé mucho con ellos y me dieron la razón en que debieron estar antes en la conferencia de prensa. Tenemos una excelente relación y la mayoría valora que exista una fuente abierta para chequear información. Me puedo enojar por algo pero nunca dejo de responder un mensaje. Algunos periodistas lo convirtieron en un episodio y después lo usaron políticamente para decir otra cosa.

¿Qué es la "revolución de las viejas"?

Hace unos años hice un video donde entendía que empezaba otra etapa de mi vida, la más larga, y no había un proyecto en la sociedad para eso porque venía de otra mentalidad cultural. Ese relato no se correspondía con la realidad, donde ya no estábamos para quedarnos en nuestra casa bordando. La humanidad extendió la calidad de vida y no se ve reflejada en los prejuicios con la vejez. Esto surgió como un movimiento por ese video y solo corrió un telón, porque había una marea que piensa lo mismo, no lo inventé yo.

En ese momento, ¿creías que te ibas de la política?

Era un deseo, una decisión tomada. No me postulé para las últimas elecciones porque sentí que ya estaba cumplido mi ciclo después de 12 años. Solo quería dedicarme a "la revolución de las viejas". No sé si esta etapa será el final de mi carrera política, hay que estar abiertos a lo que pase. Cuando me convocó el Presidente para esta tarea lo tomé como un privilegio enorme y un gran desafío. Después no sé qué pasará.

