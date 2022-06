El consultor y analista político, Gustavo Córdoba, dialogó con Jorge Fotevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y destacó que Alberto Fernández tiene un nivel de apoyo muy bajo, pero no está clara la victoria de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones. Cuál es el rol de Javier Milei y las posibilidades de Juan Schiaretti.

En la última encuesta que hizo dice que la imagen positiva de Alberto Fernández es del 30%. ¿Cómo se podría analizar en comparación con otros presidentes?

El rechazo a una gestión presidencial sirve como parámetro para saber cómo la sociedad evalúa la dirección en la que va la Argentina. En el caso de Alberto Fernández notamos que todos los meses rompe récords en cuanto a la negatividad. En el último estudio y en uno reciente que vamos a difundir en los próximos días se mantiene muy bajo el nivel de apoyo. No obstante, en la región hubo presidentes que se fueron de sus cargos y estuvieron atravesados en gran parte de sus mandatos por niveles de rechazo extremo. Michel Temer se fue de la presidencia de Brasil con el 3% de aprobación y Sebastián Piñera con casi el 8%. No diría que Fernández tiene mucho margen, pero es un parámetro que marca el malestar de la sociedad con el funcionamiento del país en términos concretos.

¿Esto se puede modificar? ¿Mauricio Macri llegó a cifras parecidas?

Vivimos contextos muy dinámicos. Tenemos una especia de ansiedad electoral generalizada, donde toda la dirigencia política está más enfocada en discutir quiénes son sus candidatos para las presidenciales del 2023 que cualquier otra cosa. Eso es artificial porque a la sociedad no le sirve. El Gobierno tiene tiempo de mejorar porque nadie puede determinar qué va a pasar dentro de un año y medio. En el caso de Mauricio Macri nadie hubiese pensado que, después ganar en el 2017, el peronismo iba a ser gobierno en el 2019. Imaginábamos que después de Macri venían Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, con un proceso continuo de tres gestiones, por lo menos.

Cuatro años después, ¿cuáles son las posibilidades de que Juntos por el Cambio vuelva a ser gobierno?

En Argentina se ve un escenario de tercios, más allá de que lo de Javier Milei puede durar poco o mucho. Cuando le preguntamos a los argentinos por el próximo gobierno, si prefieren que siga el peronismo, que vuelva Juntos por el Cambio o que tenga su chance una nueva fuerza, el 30% está a favor del PJ, el 30% quiere el regreso de Juntos y el resto pretende a un nuevo espacio.

No sé si Juntos por el Cambio está tan cerca de volver al poder porque tienen siete posibles candidatos a presidentes. Todavía no están sintonizando lo que la sociedad espera de ellos. La pandemia desnudó la falta de herramientas conceptuales en la gestiones de gobierno. Creen que tienen una capacidad de gestionar que va más allá de lo que realmente pueden hacer. Vamos a ver alternancia entre las fuerzas políticas, porque todas se van a equivocar y a perder elecciones. La reivindicación tan temprana de Macri se da por la mala gestión de Alberto Fernández.

En el caso de Javier Milei, ¿tendría la ventaja de ser el candidato claro de su espacio?

Esa es una y la otra es que los gobernadores van a adelantar sus elecciones y no va a tener que mostrar ninguna estructura en las provincias. Va a llegar a un contexto presidencial sin problemas. Sin bien el escenario político está divido en tres partes, no podemos descartar que se siga fragmentando. La sociedad en un 80% tiene sentimientos contrarios hacia la política, pero no contra la democracia. Muchos de los que apoyan a Milei lo hacen por el formato de comunicación que tiene, más que por sus ideas. Por eso no existe hoy ninguna fuerza política capaz de ganar en primera vuelta.

El peronismo dejó de ser el partido mayoritario y ya no es la fuerza de garantía de gobernabilidad. La amenaza de un triunfo kirchnerista en primera vuelta es inexistente. Ahí también son relativos los incentivos de unidad en Juntos por el Cambio, donde tienen mucha tensión interna. Además Milei es un gran problema para ellos para ellos porque le saca más votos a Juntos que al kirchnerismo.

Todos los posibles candidatos presidenciables cuentan que su ideal de vicepresidente es Juan Schiaretti. ¿Qué posibilidades electorales tiene? ¿Podría ser candidato a Presidente?

Schiaretti tiene la trayectoria para ser Presidente. Es uno de los dirigentes que transformó a Córdoba con niveles de aprobación extraordinarios. El momento no es el ideal, eso hubiese sido en el 2019, donde todos esperaban que pase a ser una figura nacional. Me cuesta pensar en un candidato a Presidente que no recorra las provincias, no esté en los medios porteños y aparezca de forma esporádica. Si bien reúne y supera las condiciones para ser presidenciables, no lo veo como algo realista. Los número también hablan y su intención de voto a nivel nacional es más que discreta.

