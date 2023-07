Gerardo Martínez: "Apoyo a Leo Grosso como futuro intendente de San Martín"

Gerardo Martínez, representante gremial, opinó que la oposición miente cuando dice que “los convenios se quedaron en el año ‘‘75”. “El sindicalismo argentino es muy dinámico, es un sindicalismo actualizado”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Ayer ustedes se reunieron con Sergio Massa y Agustín Rossi, ¿nos podría contar cómo fue esa reunión?

Quiero saludar a todos por el Día del Amigo, antes que nada, porque creo que es un día simbólico que tenemos los argentinos.

La verdad que sí, ayer estuvo Sergio Massa convocado en la CGT. Convocamos también no solamente al consejo directivo sino a todas las organizaciones confederadas, porque la idea era que Sergio Massa expusiera su planteo, su visión estratégica, en función de lo que significa para nosotros el apoyo que tenemos para que Sergio Massa sea presidente.

La verdad que no estamos para nada defraudados, porque realmente el mensaje de él es un mensaje que mira para adelante, un mensaje que sale de la disrupción del conflicto político que se da en este momento entre los políticos, entre las distintas fuerzas partidarias.

Nos parecía que esa era una queja que teníamos del sindicalismo, que observamos que la política, que es una herramienta y una llave maestra en la sociedad y en la democracia occidental, es una herramienta para mejorar y resolver los problemas estructurales y darle la oportunidad en su conjunto de construir un país diferente, un país mejor.

Me parece que esto es a lo que apuesta Sergio Massa. Estamos convencidos de que es una buena propuesta no solamente para nosotros, sino para la sociedad en su conjunto.

En su discurso, Sergio Massa, a diferencia de lo que plantean algunos referentes de la oposición de Juntos por el Cambio, que no busca impulsar una reforma laboral amplia, sino actualizaciones en algunos convenios laborales, y siempre se coloca como ejemplo exitoso el sistema de indemnizaciones de la UOCRA, que consiste en un sistema de seguros, podríamos decir.

¿Le parece a usted que sería útil para toda la sociedad trasladar ese esquema a todos los trabajadores o considera que responde al tipo de tarea particular de los trabajadores de la construcción?

La verdad es que el sindicalismo no tiene una postura conservadora, ni antagónica, ni quedada en el tiempo. Nosotros hemos provocado una evolución en el desarrollo de nuestras actividades atendiendo el impacto que genera muchas de las herramientas que se han desarrollado con las nuevas tecnologías, la cibernética, etc.

La verdad que nosotros no estamos peleados con todo ese proceso, todo lo contrario. Argentina tiene una dinámica, una institucionalización del diálogo social, de coordinación entre los sectores productivos y el trabajo, que es algo virtuoso, porque nos permite tener una movilidad en relación de los intereses, porque lo que nosotros pretendemos es que haya más inversión, más producción y más trabajo, esa es nuestra lógica.

Por lo tanto, lo que se dice como clisé, que los convenios colectivos se quedaron atados allá por el año ‘75, es una mentira. la verdad que es un desconocimiento lo digo con mucho respeto de lo que pasa que en el mundo sindical

Si usted me permite, yo le puedo dar un ejemplo. Me tocó estar en un seminario en la Universidad Torcuato Di Tella convocado por el economista Eduardo Levy Yeyati, ahí estaban los sectores empresarios más representativos, dueños de empresas de Argentina.

Traían una propuesta por parte del economista. Todos los empresarios decían al unísono: “No queremos que el Estado se meta en las relaciones bilaterales que tenemos entre el capital y el trabajo en cada una de las actividades. El problema nuestro es la inflación, y que pagamos impuestos cada vez mayores, y eso impide que nosotros podamos tener una seguridad, una previsibilidad en el desarrollo de lo que son nuestras actividades”.

Nadie se quejó de que los convenios colectivos estaban atados al pasado, o de que había una postura del sindicalismo radicalmente vinculada a otros años. Esto es algo muy importante que deben tener en cuenta las fuerzas políticas porque el sindicalismo argentino es muy dinámico, es un sindicalismo actualizado.

Podrá haber algunos sectores que a lo mejor tienen una postura anticuada, pero son los menos. Lo importante es que hay un diseño estratégico sindical de tener puestos de trabajo y generar una viabilidad para que esto suceda.

El caso de Vaca Muerta es un dato fundamental. Ahí participan tres actividades muy fuertes, que son los camioneros, petroleros y construcción, y sin embargo nos pusimos de acuerdo con distintas herramientas en función de las características que tiene ese gran proyecto.

¿Y por qué nos pusimos de acuerdo?, porque hay una propuesta de dólares a futuro. Esto es interesante para el empresario, pero también para aquellos que representamos los intereses de los trabajadores.

Nosotros somos conscientes que los empresarios representan intereses, pero nosotros también, como dirigentes sindicales tenemos que ser la voz de las demandas, y también representamos intereses para mejorar la calidad de vida, la calidad la producción, y la seguridad en los lugares de trabajo.

Nos enoja ver que tenemos únicamente 6 millones de trabajadores en lo que es la formalidad. Hay 5 millones que están en la informalidad. Esto sucede hace muchos años, y la verdad es que esa ecuación no nos sirve a nosotros, no le sirve a los empresarios y no les sirve a la sociedad en su conjunto.

¿Pero imagina el esquema de indemnizaciones de la UOCRA aplicable al resto de las actividades?

Yo soy muy respetuoso de los diseños que pueda tener cada una de las actividades. En el caso nuestro funciona. Es algo que sirve, porque da la oportunidad de la previsibilidad de cómo es la actividad que se da en las diferentes obras. Eso hace que haya un sendero de previsibilidad que beneficia al trabajador y también al sector empresario.

Podrá ser que funcione para otras actividades, pero en la soberanía de cada uno de los gremios.

La discusión alrededor del trabajo informal

Antes de recibir a Sergio Massa ud recibió también a Juan Grabois. Una de las discusiones que existe en el terreno de la economía popular es si esos trabajadores que hoy forman parte de ese sector el día de mañana se incorporen al trabajo registrado con un empleador.

Por otro lado, hay quienes opinan que eso no va a suceder, que es imposible que se absorba en el empleo registrado a toda esa masa de trabajadores. Por lo tanto, algunos plantean que habría que institucionalizar el autoempleo. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre este sector de trabajadores y sobre el futuro del trabajo en general?

En principio, como usted lo dice muy bien, son trabajadores y trabajadoras que están expuestos a la informalidad, sin derechos.

Por otro lado, quiero decirle que es un debate que estamos teniendo en la UTEP. Usted sabe que yo soy parte del Consejo de la administración de la OIT, y no es un fenómeno circunscrito solamente a la Argentina o a nuestra región. Es un problema del mundo.

Por lo tanto, estamos tratando de encontrar un camino para generar un piso de protección social ante la imposibilidad que tiene el desarrollo productivo, este que todos conocemos, para contener a toda la demanda.

Aquí en Argentina hay una situación extrema. Yo le hablaba recién de casi 5 millones de trabajadores que están expuestos a la informalidad, eso es injusto.

Sobre la actividad de Juan Grabois, a quien aprecio y respeto, opino que lo importante es que, si ellos tienen tantas cooperativas de trabajo, el tema es que la cooperativa de trabajo no puede ser una herramienta que genere informalidad laboral o fraude laboral. Para mí la cooperativa, más allá del sentido que tiene el cooperativismo, es una unidad de negocio. Por lo tanto hay una deformación, un mal uso de la herramienta.

Por lo tanto, la idea es que el INAES, que es el organismo que controla el funcionamiento de las mutuales y las cooperativas, se ponga tono para empezar a inspeccionar y calificar la conducta y la calidad de desarrollo que tienen estas cooperativas, que son muchas, no solamente en capital y Gran Buenos Aires, sino en todo el país.

Yo pongo este ejemplo: aquí en Argentina hay un banco cooperativo, el Credicoop, Y sin embargo los trabajadores y los trabajadores que trabajan para el Credicoop no están por debajo de las pautas salariales, ni de las condiciones laborales que tiene la actividad que representa la actividad bancaria, y eso es lo que pretendemos, ir de la informalidad a la formalidad.

Poner las cosas en su justo término, apostar a la transparencia, apostar en serio a una estructuración sólida que genere, por parte del Estado, políticas públicas que provoquen la confianza en la sociedad Argentina.

Creo que hay un problema de confianza y un enojo de la sociedad Argentina con la política y con aquellos que representan el protagonismo de la gobernanza en la administración digamos del Estado.

Me parece que hay una sintonía entre lo que piensa la sociedad, lo que pensamos los trabajadores. Ustedes, como difusores de los temas de los que se hablan, también hablan de lo mismo.

Las internas en Unión por la Patria

Claudio Mardones (CM): En San Martín habrá internas en Unión por la Patria entre el intendente saliente, Fernando Moreira, y Leonardo Grosso. Usted estuvo en un acto respaldando a Grosso. ¿Cuáles son los elementos que lo llevan a un dirigente de la UOCRA a respaldar al candidato del Movimiento Evita y cuáles son las diferencias con Moreira, que se referencia en el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis?

Si usted me permite aclarar, una cosa es lo que pasa en el distrito de San Martín y otra cosa es la funcionalidad, el trabajo y la responsabilidad que ha tomado el ministro Gabriel Katopodis como ministro de Obras Públicas, que generó transparencia en ese ministerio, y generó una instancia de convocatoria a las distintas entidades, por ejemplo a la Cámara de la Construcción, a la UOCRA y a otras ONG’s, para que sean parte de un diseño y garantizar la transparencia a partir del pasado que se viene arrastrando la inversión de la obra pública. Esa es una cuestión por la que yo destaco y felicito al ministro Katopodis.

El problema del distrito es que el compañero Grosso representa una mirada diferente, más moderna, más relacionada con la gente, con una propuesta más sólida, menos acartonada, me parece que esto es lo que tenemos que buscar. Que las intendencias y los municipios sean en serio una expresión de las necesidades que se presentan en cada una de las localidades.

Creo que eso es lo que nos ha llevado a nosotros, a partir de la militancia que tiene nuestro compañero en ese distrito, a apoyar a Leo Grosso. Yo apuesto, en esta interna que se va a dar en San Martín, a que Leo Grosso pueda ser el futuro intendente.

CM: ¿A nivel nacional votaría a Grabois?

No. A nivel nacional, nosotros, la mayoría de los trabajadores, los trabajadores de la construcción, y las organizaciones, inclinamos nuestra elección, y estamos convocando a la sociedad en su conjunto y a los trabajadores a votar por Sergio Massa. Eso es lo que significó el acto de ayer. Sin desconocer la importancia que tiene la participación de Juan Grabois, teniendo en cuenta que eso genera un acumulado, porque no todo se resuelve desde una sola vía, debe haber varias vías.

Lograr un entendimiento y poner en práctica ese consenso desde el que escuchamos a todos. Somos plurales y aceptamos la diversidad, no es una cuestión de discurso solamente, tiene que ser un hecho real, no solamente para nuestra fuerza política sino también para el resto.

En términos generales la verdad es que estamos contentos con la política. Para resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina hay que apostar al diálogo y a la concertación, no hay que ir a los codazos, sino codo a codo, eso es lo que pretendemos los trabajadores y las trabajadoras.

El discurso de Massa en la CGT.

El rol de la CGT durante el gobierno de Alberto

Alejandro Gomel (AG): En los últimos años ha habido una caída del salario real de los salarios, algunos sectores consideran que hubo cierta pasividad de la CGT en este tiempo. ¿Cree que la CGT tendría que haber tenido otra actitud?

Creo que la CGT ha tenido un proceso evolutivo, de haber estado en esa situación, y no quiero descalificar esos momentos, donde estuvimos, ante un gobierno democrático, tanta cantidad de paros.

Creo que ha habido un proceso evolutivo de saber comprender las situaciones teniendo una visión un poco más amplia que la de lo particular o lo sectorial.

Fíjese que luego de la administración política que estuvo entre el 2015 y el 2019, después firmar el préstamo de 45,000,000 de ese Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, hubo una caída de la producción y del trabajo estrepitosa, de alrededor de 150 mil trabajadores y trabajadores. Algunos decían “la CGT ahora va a voltear al Gobierno”, pero no, nosotros debemos garantizar el sistema democrático, con eso no se jode.

Hicimos varias movilizaciones reclamando por el desarrollo y el trabajo. Hemos hablado con la AEA, la UIA, Con las diversas cámaras que forman el “Grupo de los seis”.

Hubo incluso un debate interno en el Frente de Todos, con sectores que planteaban que los aumentos se tenían que dar por decreto, y la CGT tuvo una postura muy clara defendiendo el libre ejercicio de las paritarias. La negociación bilateral de los convenios colectivos en la relación que tenemos con cada una de las cámaras en nuestras actividades.

Le pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un estudio estadístico que demuestra que la gran pérdida que tuvimos con respecto al costo de la canasta familiar estuvo relacionado con el rumbo que se tomó entre el año 2018 y 2019.

Si evaluamos del año 2019 a la fecha, estamos dos puntos por encima de lo que ha sido este debacle macroeconómico qué significa la inflación impuesta a la pobreza.

Tenemos que recuperar lo que perdimos con respecto a lo que significó la debacle del 2018-2019, pero naturalmente, lo que queremos y apostamos los trabajadores y las trabajadoras, es a ir con mucha sensatez y responsabilidad a un proceso de estabilidad económica.

Argentina no puede seguir viviendo con este nivel de inflación, sin tener políticas desde el estado para garantizarle al conjunto de la sociedad que se van a resolver los problemas estructurales del país.

AG: Pero es real que los ingresos se desinflaron. Usted pone el ejemplo de la UOCRA, es probable que los sectores con mayor fuerza hayan podido empatar, pero en general hubo una caída, ¿o no?

Hay un cierto porcentaje de trabajadores que están en la informalidad y que tienen trabajo por debajo de la línea de pobreza. Estamos atendiendo eso y me parece que se tiene que buscar una salida.

Si usted me pregunta qué salida, yo le diría que buscar que aquellos que ganen, en la formalidad, menos de tanta plata, se tendría que aplicar un decreto para que ese sector se ponga a tono para que esos trabajadores no estén cobrando por debajo de la línea de pobreza.

AG: ¿Una suma fija?

Podría hacer una suma fija excepcional para esas actividades, como usted dice, que están en la formalidad y aún así no alcanzan a estar por encima de la línea de pobreza.

Me parece que esa es una decisión pragmática, objetiva, que valoramos. Por alguna razón esto sucede, y el Estado tiene que observar esto y actuar

La negociación con el FMI

Nuria Am (NA): ¿Qué opinión le merece la negociación que se está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cree que detrás de esto hay un mayor ajuste? ¿El FMI está delineando la Argentina del 2024?

El fondo monetario sigue atado un proceso que no responde a la realidad que se dan hoy dentro de nuestro planeta.

Es verdad que estamos sujetos al hecho de tener que pagar y existen ciertas condiciones dentro de la matriz que tiene el fondo monetario que nos pueden aplicar.

Como secretario de Relaciones Internacionales de la CGT he tratado de hablar con la comunidad europea, con el Gobierno de Canadá y de Estados Unidos, tratando de generar un incentivo para que esos países nos den margen para que, sin ajuste, podamos pagar la deuda, que queremos honrarla, pero con el desarrollo productivo y los potenciales que tiene la Argentina.

Argentina no es un país pobre ni un país en desgracia, está mal administrado, pero tenemos mucha riqueza.

Por lo tanto, tenemos la capacidad, si tomamos un rumbo de estabilidad económica en un proceso de transición justa, y generamos el mecanismo y la dinámica para que las actividades que representan esos potenciales energéticos, alimentarios, etc, de estar en condiciones de pagar nuestras cuotas en los términos que corresponde.

Creo que va a haber un acuerdo de transición en esta etapa, y coincido con usted en que debe haber una contemplación, por parte del fondo, de que este año atravesamos un proceso electoral.

NA: ¿No cree que las definiciones de las próximas horas impliquen un mayor ajuste?

Creo que el Fondo, si toma el argumento del ajuste por el ajuste sin contemplar la situación de la Argentina, está equivocado.

En el ‘84 Alfonsín lanzó las cajas de pan. La gente reaccionó diciendo “cómo puede ser que en Argentina, que producimos alimentos y exportamos, tengamos argentinos que no pueden acceder a un plato de comida”.

Hoy son doce millones, eso no lo puede desconocer el FMI. No puede desconocer que más de un 40% de la población vive en la pobreza. No son datos de discurso político, son realidades que nos entristecen.

Por lo tanto, el FMI, los funcionarios y su directorio, no pueden sustraerse de esa realidad que estamos viviendo, nos tienen que ayudar.

Cuando se hizo el empréstito de estos 45,000 millones de dólares que tomó la administración anterior, eso fue una discusión política, hasta se modificó el artículo quinto del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, ahora tiene que haber una decisión política, y asumir el mea culpa, porque el Fondo Monetario cometió un error al otorgar ese préstamo.

Él dinero que entró se fugó. Esos 45.000 millones entraron y salieron, se fugaron, eso es terrible y es lo que explica que la administración que tomó ese préstamo haya estado solamente 4 años.

Cuando se hizo la reforma constitucional en los ‘90 se pensaba que aquel que ganaba tenía la oportunidad de ser reelegido cuatro años más. Pero la sociedad en su conjunto reaccionó diciendo “esta gente no sabe administrar, no sabe manejar el Estado para resolver los problemas de la Argentina”.

