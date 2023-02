Gildo Onorato, del Movimiento Evita, declaró que en el Frente de Todos no hay un candidato que tenga el apoyo completo de la militancia. “Estamos parados en una propuesta política programática que es el partido Patria de los Comunes”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Declaraste que tomaron la decisión de no movilizar este 1 de marzo porque esto divide al partido, ¿va a estar un poco solo Alberto Fernández?

No hay gran entusiasmo de la militancia por el discurso de mañana de Alberto Fernández. Entendemos el rol institucional que cumple la Asamblea Legislativa y quizás una pequeña delegación esté presente.

Está claro que la Asamblea asume un perfil electoral, y nosotros hemos manifestado que la aventura de la reelección de Alberto no es viable, teniendo en cuenta que tenemos grandes dificultades en nuestro país.

Como presidente del partido y de la Nación debe generar acuerdos y consensos para que el conjunto del peronismo construya una propuesta competitiva, y las que están dando vueltas no parecen ser las que generan esa competitividad.

Claudio Lozano: "El gobierno del Frente de Todos se convirtió en una variante del ajuste"

¿Cómo imaginas la relación entre Alberto y Cristina?

Está claro que hay un deterioro en algunos vínculos críticos, pero lo asumimos como un hecho institucional y no hay que darle mayor trascendencia que esa. Es importante apostar a generar consensos y candidaturas que puedan movilizar a la militancia y así lograr expectativas de futuro.

Lo que discutimos, en el fondo, es cómo nos integramos al mundo, cómo construimos una propuesta federal, como interpretamos también que hay un ciclo histórico que se está agotando en la Argentina.

Lo que ocurrió con la crisis de 2001 y que nos trae hasta hoy, fue un ciclo donde no se pudo construir estabilidad y que no brindó herramientas para las mayorías populares a la hora de dignificar su vida y su trabajo.

En estos 16 años de gobierno peronista y cuatro de Macri, nos da la cuenta de que esos dos sectores no han construido una propuesta de Nación. Por eso entendemos que no hay posibilidades para aventuras y seguir mirando el pasado, sino que tenemos que construir nuevos consensos y acuerdos para no tener que empezar de cero cada cuatro años.

Un ex intendente de Juntos por el Cambio redobló su apuesta por la candidatura de Axel Kicillof

¿Qué esperás de Alberto Fernández?

Creo que dará un mensaje sobre los déficits y los logros de su gestión, con los cuales intentará plantear una hoja de ruta para los próximos meses.

Nosotros somos conscientes de que tenemos que ayudar a que vaya mejorando este gobierno, sabiendo las falencias que tenemos. Tiene que asumir un rol de Presidente de Estado y reconstruir parte del vínculo que el sistema político ha roto.

Alejandro Gomel (AG): ¿Dónde están parados hoy? ¿A quién van a apoyar?

Estamos parados en una propuesta política programática, que hemos lanzado el viernes pasado, que es el partido Patria de de los Comunes, con un programa económico y social, y una mirada positiva sobre el desarrollo con el cuidado del medio ambiente.

Entendemos que hay que construir una propuesta de consenso por sobre los liderazgos que han gobernado la Argentina hasta acá.

Barrios de Pie y el Movimiento Evita lanzan su partido para competir en la interna del FdT

El peronismo tiene mecanismos para poder dar una pelea y movilizar a nuestra militancia. Hemos sido los principales protagonistas de los últimos 20 años y es necesarios que ayuden a construir los relevos.

Y que con mucha responsabilidad tengan un baño de humildad, y puedan permitir que las nuevas generaciones, las nuevas expresiones sociales, las nuevas expresiones feministas y los distintos sectores, vayan restaurando una Argentina que supere la grieta y las diferencias de un sistema político que no ha sabido resolver los grandes problemas de nuestro país.

Facundo Nejamkis: "Cristina Kirchner es la dirigente que más votos propios tiene en la Argentina"

Si seguimos pensando con un ojo y con una mirada del siglo XX no vamos a poder integrar a nuestra nación al siglo XXI.

¿Quién es para ustedes el mejor candidato del Frente de Todos?

No hay uno que asuma el consenso absoluto de la militancia, por lo tanto tenemos que construirlo. Sí hay un acuerdo para que en la Provincia de Buenos Aires nuestro candidato sea Axel Kicillof.

MVB JL