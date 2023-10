Graciela Camaño: "Sergio Massa nunca tuvo una relación con mi ex marido Barrionuevo"

Graciela Camaño, ex ministra de Trabajo, hizo alusión a la relación entre la dirigencia política y el gremialismo: "Es histórico, pero Milei no trata de esconder sus vínculos gremiales por más feos o sucios que sean", enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, explicó el crecimiento del líder de LLA. "La sociedad está aceptando a una persona que aún es un enigma como gobernante", agregó.

Es una de las disputas que más se compromete con el cuidado del medio ambiente natural pero, aparentemente, también del ambiente psicológico en Diputados, porque le tocó estar en el medio buscando cierta pacificación entre Fernando Iglesias y la presidenta de la Cámara Cecilia Moreau.

Sí, fue un papel muy triste el que tuve en Diputados. En cuanto al medio ambiente, nosotros tenemos una responsabilidad con el hambre en el mundo y en nuestra región y en nuestro país, particularmente, donde es escandaloso el hambre de los niños. Pero también tenemos una responsabilidad con las generaciones futuras.

Tenemos una responsabilidad con el mundo, con estos niños a los que no tuvimos capacidad de darle de comer, por lo menos dejemos un planeta y las posibilidades de que cuando ellos sean grandes tengan un lugar que sea posible vivir.

Ya no les dimos de comer de niños, ni les dimos las posibilidades y las oportunidades, tampoco le restando posibilidades como especie, ya ni siquiera como humanidad, para que tengan un lugar donde poder habitar. Si seguimos así va a ser muy dura la realidad habitacional para las próximas 4 generaciones.

Milei y la validación social

Usted era una de las personas que no se horrorizaba con Milei, ¿cuál es su actual mirada?

Estoy menos horrorizada y, encima, la sociedad le dio un aval.

La representación del ciudadano hace que la persona que está frente a mí, tenga un margen de respeto. La sociedad está aceptando a una persona que aún es un enigma como gobernante, pero niega el cambio climático, lo cual es muy importante. También el hecho de decir cosas y luego desdecirse.

Lo que advierto es que el gran problema de los candidatos es que le responden políticamente a él y que siguen charlando para la política. Por ejemplo, cuando Cambiemos vota en contra de sacarle la categoría a Ganancias. Este tipo de cosas generaron el crecimiento de Milei.

Para interpretarla, usted dice que aquella persona que goza de una gran representatividad de la sociedad le merece respeto, más allá de sus ideas. ¿Es así? ¿La persona pasa a ser otra cuando está ungida por los votos, así como los católicos creen que el Papa está ungido por el Espíritu Santo?

Son dos cosas distintas. Una es el sistema democrático en el que elegimos las autoridades que gobiernan. Y ahí es donde yo respeto a los ciudadanos que lo votaron, más que al votado. Siempre se debe criticar con respeto, jamás calificaría a alguien como nazi.

El Papa Francisco es el pastor de la iglesia en la que yo creo, por eso no puedo opinar. De la misma manera que no es opinable el supremo pastor de los protestantes o de los judíos. La religión es una cosa distinta, no son analizables.

Milei, Barrionuevo y Massa: el vínculo político con el sindicalismo

Su ex marido, Luis Barrionuevo, forma parte de la estrategia de Javier Milei. ¿Qué piensa del apoyo de quien conduce un sindicato tan numeroso?

Algo importante, a las mujeres siempre nos preguntan por todos los varones que hay o que hubo alrededor nuestro. En cambio, a los hombres no les consultan por “sus” mujeres, aun cuando sean relevantes en lo que hacen. Y esa es la cultura que tenemos que desterrar, esto es algo del feminismo que yo pregono.

Los candidatos tienen acercamientos con dirigentes políticos, religiosos, etc. Es que los postulantes se recuestan en la posibilidad de la injerencia que pueda tener aquel que representa un determinado sector sobre su propio sector, para inducir el voto. No creo en esto porque descreo del verticalismo.

La dirigencia política debería comprometerse y ser capaz de decir algo que se aproxime a la verdad, pero sucede lo contrario. Es decir, dicen lo que creen que la gente piensa, pero están para conducir el proceso y, a veces, gritar “sangre, sudor y lágrima”.

Luis y Barrionuevo y Javier Milei

El vínculo entre la dirigencia política y el gremialismo pasa en Argentina y en todo el mundo, no me asusta. Es cierto que Milei no trata de esconder sus vínculos gremiales por más feos o sucios que sean. Siempre formó parte de la lógica electoral este tipo de actitudes, fijense que la CGT apoya a Sergio Massa. Y otros dirigentes forman parte de la lista de Patricia. Eso sí, veo a Milei pagando un costo por aliarse con Barrionuevo, pero no sé dónde está la ganancia.

Antes que nada, le pido disculpas si mi pregunta es sexista, pero si fuera un hombre, también se lo debería consultar. Usted, de alguna manera, es una mather seraphicus del Massa de los comienzos y, al mismo tiempo, siempre se planteó que hay una tensión entre el candidato de UxP y Luis Barrionuevo, su ex marido. ¿Esto es así? ¿Cómo lo vivió?

Ya no soy su madre, ahora tiene a “Mamá Mo”, o sea, a Moria. Eso sí, Sergio Massa nunca tuvo una relación con mi ex marido Barrionuevo. Cuando él llegó a la política, porque antes era un activista estudiantil, lo hizo conmigo. Siempre fue parte de todas las acciones de trabajo y crecimiento, desde que él tenía 17 años. Algunos medios, cuando analizan su carrera política, tratan de meterle la afinidad o no, y no la hay. Esa es la verdad.

