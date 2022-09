Humberto Schiavoni: "La ampliación de la Corte Suprema es un tema inoportuno"

El senador de Juntos por el Cambio, Humberto Schiavoni, calificó de inoportuna la decisión del oficialismo por querer realizar la ampliación en la Corte cuando hay cuestiones más importantes como atender la inflación, pobreza, inseguridad, entre otras. Por otro lado, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), acerca del funcionamiento y la cantidad de asesores que posee un funcionario.

¿Qué posibilidades tiene realmente el oficialismo de convertir en ley la modificación de ampliación de los miembros de la Corte? ¿Es algo testimonial o se le asigna alguna chance?

El kirchnerismo llama a sesión especial para tratar este proyecto porque evidentemente tiene los números. Nosotros le anticipamos a Mayans que nosotros no íbamos a dar quorum, pero bueno, una vez que tienen los números vamos a bajar a dar el debate.

La información que tenemos es que van a modificar en el recinto el dictamen de comisión que esto decía 25 miembros a uno de 15. Esto tiene que pasar a Diputados, en donde es más difícil que sea aprobado. Designar a los ministros de la Suprema Corte Justicia de la Nación la Constitución exige dos tercios de los senadores presentes, es decir, depende del acuerdo con la principal oposición que somos nosotros.

La ampliación de la Corte Suprema es un tema inoportuno, desde el punto de vista de las prioridades que debería tener la política hoy en una sociedad que está atravesada por la inflación, pobreza, inseguridad. Todos flagelos que complican mucho más a los sectores vulnerables.

El hecho de que quede confirmado que son 15 y no cinco, ¿cree que tiene posibilidades de que sea aprobado por Diputados?

Creo que no. Por lo que hablé con líderes nuestros me dicen que es muy difícil que pase.

Los dos lados de la grieta critican el diálogo entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner: "Es imposible"

El procurador Daniel Rafecas fue mandado en febrero del año 2020 y no se movió un milímetro de la comisión de acuerdos que controla el kirchnerismo ampliamente. Nosotros en su momento nos comprometimos, a que si no se avanzaba con la ley de modificación de la Procuración, de apoyar a Rafecas. Ahí ya empezaban a primar los problemas internos del Gobierno más que la necesidad de tener un procurador.

¿Qué le produce ver personas cercanas a su campo político en relación con estos movimientos ultraderechistas y extremos?

Torres aclaró que se trataba de una cuestión meramente profesional y el propio abogado explicó que es un caso de alta exposición mediática la cual le servía desde el punto de vista profesional. Lo encuadramos de esta forma porque ser asesor de un senador no tiene incompatibilidad para el ejercicio libre de la profesión, en este caso, el abogado.

¿Le preocupa cierta afinidad de una parte de lo que se llaman los halcones de el PRO con los libertarios y de los libertarios con estos grupos más extremos? ¿Le parece que hay alguna especie de responsabilidad moral en el sentido de que un discurso violento puede terminar sembrando vientos y construyendo luego tempestades?

En este caso concreto, está totalmente desvinculada cualquier conexión política. Si hubiera, si me preocuparía, pero acá puntualmente, se hace referencia a Carrizo y eso no existe.

Nosotros ni bien tomamos conocimiento del intento de atentado nos convocamos en el Senado y redactamos un comunicado conjunto donde repudiábamos el hecho, nos solidarizábamos con la vicepresidenta y pedíamos el pronto esclarecimiento en la Justicia.

Gastón Marano, abogado de Gabriel Carrizo, contó quién le pagará y por qué defiende al jefe de "los copitos"

Nos comprometimos rápidamente en repudiar el hecho. También es cierto que a la hora de ese hecho el presidente en cadena nacional ya empezó a responsabilizar a parte de la oposición, Justicia, medios, entre otros y claramente no contribuyó a calmar los ánimos y hubiera sido una buena oportunidad para convocar a la unidad nacional a la que todos aspiramos.

¿Qué es un asesor? ¿Qué rol cumple? Cuentenos su propia experiencia, ¿cuántos asesores tiene, cómo son los de los legisladores en el Senado?

Voy a hablar por el Senado. Usted tiene dos fuentes, la gente de planta permanente, que estuvo nombrada en su momento, está afectada a los despachos por recomendación de un senador que se va. Tengo asesores que se relacionan con los temas impositivos, energéticos, relaciones internacionales, etc.

Todos estos fueron plantas transitorias porque no estoy de acuerdo en que tengan que quedarse luego en el Senado. Me asesoran en los temas que me interesan, algunos puntuales de mi provincia.

Esos asesores de planta permanente, que cuando asume hereda, son solamente suyos, de un senador o varios simultáneamente.

Están afectados a un despacho, nada más.

¿Cuántos son los que recibe un senador en promedio de planta permanente?

Es variable.

¿Cuántos asesores tiene un senador?

¿Entre cuánto y cuánto?

Yo tengo dos, por ejemplo, pero hay otros despachos que tienen más, porque eso generalmente cuando se va un senador y te recomienda alguno que es especialista en cierto tema, sobre todo si son de la misma provincia.

¿Después se agregan los asesores que no son de planta permanente sino que son contratados durante el periodo?

Exacto.

¿Normalmente cuántos tiene un senador?

Son X cantidad de módulos y uno puede dividirlos. Creo que hay un módulo mínimo. No sé administrativamente cuánto es y se puede tener 200 mil pesos, poniendo un ejemplo arbitrario, y se puede dividir en cuatro contratos de 50 mil o uno de 200 mil. Ahí tampoco la cantidad es demasiado relevante.

¿Cuál es el monto mensual que tiene un senador para asesores?

No me gustaría decirle un número porque varían los valores de los módulos. Alrededor de 600 o 700 mil pesos.

Sorprende que haya uno o dos casos que no alcanzan a construir ninguna prueba de nada y uno supone que estas personas que son abogados de estos grupos de extrema derecha tiene algún grado cercanía ideológica, en ese sentido preocupa que sea desde sectores más violentos ligados casualmente a Juntos por el Cambio

En el caso de Torres, quiero aclararle que no es así, por lo menos el que me consta, la otra persona no lo sé.

BL PAR