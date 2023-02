Javier Timerman: "No sabemos cuáles son los planes económicos de los candidatos"

El asesor y analista financiero Javier Timerman opina que el principal problema económico del país es la credibilidad en las instituciones económicas. "Es necesario que la Argentina tenga financiamiento, el sector privado pueda producir y que el Estado sea más eficiente", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

El viernes, el jefe de economía del Financial Times y Paul Krugman comentaron que al mundo le irá bien este año y que no ven la recesión global que muchos plantean, ¿Cuál es tu visión sobre el tema?

Creo que lo que demostró la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana, y todos los bancos de Europa, es que tienen una visión optimista respecto a poder reducir la inflación, que no se van a quitar tasas mucho más altas de lo que hay, y que entraremos en un mundo de tasas que irán evolucionando a la baja.

El viernes salió el dato de empleo americano, que batió las expectativas, una economía que crece mucho.

Queda pensar si este crecimiento es producto de una mayor productividad, que cada tanto se da en Estados Unidos y el mundo. Esos crecimientos quizás están llevando a una inflación mayor, pero no necesariamente debe ser así. Hemos crecido durante años sin que suba la inflación.

Después de lo que pasó con la pandemia y lo que vivimos en este entorno inflacionario, la productividad que Estados Unidos va a motorizar. Las economías del mundo van a crecer.

Si termina el 2023 con el mundo creciendo, cuando el FMI y el Banco Mundial pronosticaron crecimiento nulo en Estados Unidos y recesión en Europa, ¿A qué conclusión se llega con respecto a la capacidad de predecir los fenómenos económicos por parte de los expertos?

En Argentina genera demasiada importancia lo que los economistas opinan. Los mercados van por otro camino, es importante tomar lo que analizan los economistas como un análisis más dentro de todos los que se pueden hacer.

En argentina se les da mucho peso a lo que “predicen” de acá a 10 años, cuando no sabemos qué pasará de acá a 3 meses.

La cuestión de Argentina

¿Qué perspectiva tenés de Argentina?

Argentina es diferente, porque tenemos un grave problema político, no nos podemos poner de acuerdo. ¿Cuál es el plan económico real de cada candidato? No lo saben, hablan de reformas estructurales y cambios, pero es la nada misma, para mí necesitan leyes en el congreso y consensos políticos. No sabemos cuáles son los planes económicos de los candidatos.

Hablo mucho con inversores, y siempre dicen que se necesitan las cosas de manera consensuada y no tan rápido. Acá se habla de rapidez para cambiar todo, pero quien sabe de economía sabe que las cosas bruscas muchas veces tienen riesgos mayores.

Te hago una síntesis extrema de los dos planes económicos: El oficialismo cree que para solucionar el orden macroeconómico primero hay que crecer, y la oposición piensa que no se crece si no hay orden macroeconómico...

Esto es cortoplacismo, ambas tienen razón, el tema es cómo planeas los próximos cinco años. Cuando tenés un problema de muchos años de desorden fiscal, de falta de credibilidad en el Banco Central, que son los dos problemas principales del país, no es tan fácil. Mucho desorden fiscal, un gasto no productivo y un Banco Central que financia lo que el gobierno necesita en ese momento. Para cambiar se necesita una combinación. Cuando haces un plan de largo plazo, no necesitás lo que propone la oposición ni tampoco la idea del oficialismo.

Hay una confusión respecto a cuál es el verdadero problema el país, que es el de la credibilidad en las instituciones económicas. Para cambiar eso hay que acordar cinco o seis leyes en el Congreso, que apoyen el oficialismo y la oposición. Es necesario que la Argentina tenga financiamiento, el sector privado pueda producir y que el Estado sea más eficiente.

¿La persona hace la diferencia?

No solo la persona, son también los equipos, la capacidad de diálogo, entender cómo funciona el mundo.

Toma el ejemplo de Guzmán y Massa. Guzmán creía que había que confrontar con el mundo financiero y con Estados Unidos respecto al rol del Fondo, y Massa fue al consenso para lograr conseguir financiamiento para las multilaterales, acordar un programa flexible con el fondo.

¿El cómo es más importante que el qué?

Muchas veces sí. A mí me dicen que el kirchnerismo no le permitía a Guzmán lo que le permite a Massa, y tal vez porque creía que Massa podría hacerlo de una manera más eficiente, y que le iba a dar cierto control y conseguir los resultados.

Se cumple medio año de Massa frente al Ministerio de Economía, ¿Qué balance podés hacer?

Creo que es una combinación, Guzmán dejó una situación potencialmente explosiva. Se fueron solucionando ciertos temas, se logró consensuar con el Fondo para que las revisiones sean aprobadas, se logró refinanciar la deuda en pesos y se hicieron los canjes necesarios para que la deuda no sea defaulteada, además se logró reducir el déficit. Es un plan dentro de una coyuntura muy difícil, con un Gobierno con muy poca capacidad de gestión política. Para lo que llegó, Sergio Massa ha cumplido ciertas expectativas.

Felletti dijo que Guzmán ha sido un muy mal ministro de economía, ¿se desprende de tus palabras algo parecido?

La gestión de Guzmán fue negativa. Debería haber aprovechado la pandemia para solucionar rápido el tema con el Fondo, en un momento donde las instituciones americanas y el mundo estaba dispuesto a colaborar con los países que estaban en una situación difícil.

¿Había forma de una reestructuración que permita acceso a los mercados?

Se podría haber hecho algo que desde el inicio le dé más confianza a los inversores en que íbamos a un camino de sostenibilidad de la deuda. Dentro de la coalición, se movió de una manera poco astuta políticamente y le quitó la posibilidad de gestionar como lo hace Massa.

A partir de 2024, comienzan a vencer, durante varios años, entre 15/20 mil millones de dólares por año ¿Esa deuda será defaulteada o renegociada? Parece difícil que Argentina pueda pagar esa cantidad...

No necesariamente. Hay empresas que, de un día para el otro, emiten esa cantidad. La Argentina puede refinanciar 15 mil millones de dólares, tendríamos que ser unos burros para no lograrlo, son cifras pequeñas para el mundo.

Me parece que se dramatiza demasiado la deuda. Tenés que tener un consenso interno que permita planificar de acá a los próximos cinco años, porque los inversores que van a refinanciar van a querer cierta previsibilidad.

Para sintetizar, para pagar la deuda los próximos años hay que conseguir deuda privada ¿Quiénes podrían conseguir el préstamo es Juntos por el Cambio y no el FdT?

Hay un tema de imagen o percepción, pero creo que Sergio Massa apunta a donde miran los inversores, que es hacia el déficit y la relaciones multilaterales.

¿Massa podría conseguir la misma credibilidad que JxC?

Sí, porque fue uno de los políticos que más se interesó en cultivar las relaciones con el mundo económico fuera de la Argentina.

