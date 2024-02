Jorge D'Onofrio: "No se puede vivir en una sociedad donde se le exige al que menos tiene"

Jorge D´Onofrio destacó que existe una gran falta de certezas y actos administrativos para respalden el recorte de fondos llevado adelante por el Ejecutivo y le solicitó al Gobierno Nacional que rectifique para evitar que se recurra a la vía judicial. Además, aseguró que Sergio Massa se mantiene activo, brindado herramientas y apoyo técnico. “Está muy metido en lo que tiene que ver con la política”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Jorge D´Onofrio es el ministro de Transporte bonaerense y referente del Frente Renovador. Fue legislador provincial, la primera vez como senador por Unión PRO en 2009, y luego como diputado y senador del espacio de Sergio Massa.

Fuertes subas en el transporte de CABA: el subte y los peajes aumentarán hasta 359% desde abril

Alejandro Gomel: ¿Qué tiene pensado hacer la provincia con el transporte a partir de la decisión del Gobierno Nacional?

Primero, es un golpe muy grande para la provincia, fundamentalmente para los usuarios.

Lo que arrancamos primero es que el Ejecutivo Nacional nos dé certezas porque hasta el día de hoy, el único acto administrativo que hay, si se lo puede llamar así, es un comunicado de prensa del Ministerio de Economía. No hay absolutamente ningún acto administrativo que deshaga el fondo compensador, que está creado por ley y que, además, está en la ley del presupuesto 2023 que hoy está prorrogado.

Así que le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que rectifique para votar la vía administrativa, y obviamente si el diálogo no prospera seguiremos igual que todas las provincias, por la vía judicial para reclamar este fondo.

En medio de la guerra con los gobernadores, Milei elimina los subsidios al transporte del interior

AG: Si no llegan los recursos, ¿la provincia está en condiciones de absorber ese dinero y hacerse cargo? ¿Tiene que aumentar si o si la tarifa de los colectivos? ¿Cuál es el panorama?

Y hoy no lo podemos afirmar porque si fuera esto solamente estaríamos viendo cómo compensar ese fondo. Pero a esto se le suma el fondo educativo, que son 14.400 millones por mes, se suma los fondos que han cortado para los hospitales, se suma todo lo que han cortado que en su totalidad obedecen a leyes o convenios firmados con el Estado Nacional y de manera arbitraria, unilateral.

Además incluso, fíjense lo introspectivo, el fondo educativo, ustedes saben que los sueldos se empiezan a liquidar por la cantidad de servicios educativos semanas antes del pago. La provincia de Buenos Aires liquidó con el fondo educativo adentro, lo pagó, puso la plata la provincia y nunca avisaron que lo iban a cortar, con lo cual el perjuicio fue doble. De hecho nos hicieron absorber esa diferencia este mes.

Igual de todos modos creo que el Gobierno en algún momento tendrá que dejar esta idea de la venganza, de fundir a las provincias, porque en realidad, no están atacando ni a un gobernador ni a una gestión, le están pegando al que menos tiene.

Yo creo que deberá volver a primar el diálogo y esto debería encontrar una solución, porque no se puede vivir en una sociedad donde se le siga exigiendo al que menos tiene y metiéndole en la mano del bolsillo a los trabajadores.

Llaryora sobre Milei: “Quiere fundir a los argentinos, si sigue así”

Fernando Meaños: Para poner en claro lo que está diciendo, si no se reabre ese diálogo con el Gobierno Nacional o no se llega a alguna definición en la sede judicial, ¿hoy por hoy no está claro con lo que va a pagar el pasajero en la provincia de Buenos Aires? ¿Hoy por hoy no hay definición?

La verdad que hoy no lo puedo afirmar porque en un primer cálculo que ha hecho Economía de mi provincia, todos los fondos que ha recortado, que el Gobierno los llama discrecionales, y que no es así, discrecional es algo arbitrario, y los fondos recibidos por nuestra provincia y por el resto de las provincias que no son coparticipables, obedecen a leyes, obedecen a convenios, representan para nosotros el 24% total de los recursos de la provincia de Buenos Aires, con lo cual esto nos genera un gravamen muy grande.

El gobernador lo que nos ha planteado desde el primer momento es que vamos a cumplir con todos nuestros compromisos. De hecho, estamos al día con lo que nos corresponde a nosotros de subsidios, tanto en el interior como en el AMBA, pagamos el 100% de lo que nos corresponde a nosotros, es el 55% del total de lo que se paga en la región AMBA y transportamos al 60% de los pasajeros del AMBA.

Las tarifas de luz aumentarán hasta 150% en el AMBA

FM: En el comienzo de la gestión de Massa como ministro de Economía se había determinado un incremento mensual en base al IPC del mes anterior, es decir que, para que más allá del tema de los subsidios, el boleto de colectivo se fuese actualizando con la inflación para no ir incrementando el atraso ni la suma que tiene que poner el Gobierno. Eso se detuvo post devaluación, hoy visto a la distancia, ¿no hubiera sido mejor seguir actualizando para no incrementar más ese atraso?

No, de ninguna manera.

Primero, no hay un atraso, lo que hay es una participación del Estado para que el boleto sea accesible.

Mira, en cualquier parte del mundo el transporte es deficitario y lo subsidia el Estado. Y en todas partes del mundo el trabajador no debe implicar más del 2% de sus ingresos utilizando el transporte público.

Dicho esto, con estos aumentos, tomando un solo colectivo de ida y de vuelta en un salario promedio bonaerense, ocupa el 8% del salario. Esto sin tomar en cuenta la realidad del conurbano que se toman dos o tres medios de transporte por día de ida y de vuelta.

Aumento del subte: cuál será el precio de la nueva tarifa

AG: ¿En qué anda Massa? ¿Ha hablado con él últimamente?

Todos estamos en contacto permanente con él. Está muy ocupado y ocupado en la actualidad y en darnos herramientas, incluso desde su fundación, herramientas técnicas, información y obviamente está muy metido en lo que tiene que ver con la política.

Me parece que incluso con la responsabilidad de haber sido candidato y no estar influyendo o dando excusas por si al actual presidente no le va bien, pero está muy activo en el día a día.

