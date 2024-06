José Natanson: "Milei no se mira en el espejo de otros presidentes, sino en el de empresarios"

El periodista José Natanson manifestó que el no recibimiento del rey español al mandatario argentino es un signo de seriedad y soberanía del país, más allá de la simpatía de Díaz Ayuso por el libertario. Agregó que las extremas derechas suelen fragmentar y debilitar a las derechas tradicionales, ya que obligan a tomar posiciones claras generando divisiones dentro de los partidos. Analizó los primeros meses de la gestión de Diana Mondino y señaló que demostró tener una visión sobre ideologizada y desactualizada del mundo. “Formuló un montón de declaraciones repentistas, poco meditadas e irreflexivas”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

José Natanson es periodista especializado en la realidad política latinoamericana, colaborador habitual de diversos medios en Argentina y América Latina. Además, condujo programas en radio y televisión, fue jefe de la Revista Nueva Sociedad y es director de Le Monde Diplomatique edición cono sur y de la Editorial Clave Intelectual.

Este fin de semana, Javier Milei volvió, por segunda vez, a Europa en menos de dos semanas, para ser distinguido con el premio del Instituto Juan de Mariana, y luego reunirse con el primer ministro alemán, Olaf Scholz. Sos el remedio que necesitábamos después de un día en que entrevistamos al director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas Fraga; al analista internacional Pau Giux y a la propia presidenta de la comunidad de Madrid, quienes destinaron elogios absolutos a la figura de Milei, así que queríamos equilibrar un poco escuchando tu propio balance.

Uno está acostumbrado a que los presidentes argentinos, hemos visto varios casos, se vean reflejados en presidentes de otros lugares del mundo.

En su momento, Raúl Alfonsín se miraba en el espejo de Felipe González, las transiciones a la democracia en América Latina en general se miraban en el espejo de Felipe González, que había liderado una transición muy exitosa a la democracia, a Europa, al capitalismo, a la apertura económica, etc. Menem se miraba en el espejo de Bush padre. Era ese el reflejo en el que le gustaba verse.

Milei creo que tiene una particularidad, que es que no se mira en el reflejo de otros presidentes, porque es cierto que Milei tiene una afinidad, casi uno diría emocional, con Bolsonaro o con Trump, pero su gran referente internacional es Elon Musk, el líder de Tesla y de Twitter. Entonces, tenemos un presidente que no se quiere mirar en el espejo de otros presidentes, sino que se quiere mirar en el espejo de los empresarios globales.

Quizás uno puede decir que hay algo de la época que Milei capta con esto, y es cierto que tal vez Elon Musk es más importante hoy que muchos otros presidentes del mundo.

Ahora, yo digo esto y agrego que hasta cierto punto, porque al final, el que tiene un asiento y un porcentaje de voto en el directorio del FMI, no es Elon Musk, sino que es el Gobierno de España, cuyo presidente es Pedro Sánchez, con quien Milei se viene peleando lindo desde hace dos o tres meses.

Entonces, por un lado, uno está tentado a decir que Milei es una persona que entiende cómo funciona la época, que mira cómo está conformado el capitalismo contemporáneo donde hay megacorporaciones que tienen más poder que muchos Estados. Esto puede ser cierto por un lado, pero por otro hay algo de la vieja política tradicional, de los viejos Estados-nación tradicionales, que siguen teniendo un peso. Y ahí es donde creo que a Milei le falla un poco el cálculo.

¿Qué te parece que el rey no lo haya querido recibir?

Parece que es signo de que España funciona como un país serio en muchos aspectos, no solo el rey, yo lo que diría también es la incomodidad que produce en el Partido Popular la posición de Milei.

Recordemos que es cierto que Díaz Ayuso, que es una figura emergente del Partido Popular, es la presidenta de la Comunidad de Madrid y es hoy seguramente la segunda figura más importante del Partido Popular Español, se alineó con Milei pero también es cierto que el resto del Partido Popular se ubicó en una posición mucho más incómoda. Por un lado es reconocer que Milei puede ser un potencial aliado, y por otro defender la soberanía, la autoestima y los símbolos de la españolidad, después de los insultos de Milei a Pedro Sánchez.

Entonces, me parece que en eso España actúa como un país serio, como un país soberano, como un Estado serio, donde si hay un presidente que insulta a otro presidente, a nivel de Estado no se lo recibe, que lo reciba Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid.

¿Podríamos hacer una comparación del PP con el PRO o Cambiemos y de Ayuso con el ala de los halcones, más parecida a Patricia Bullrich?

Uno de los primeros efectos que producen las extremas derechas o los populismos de derecha, o las derechas radicales, o como queramos llamar a todo eso que todavía no sabemos exactamente qué es, es tensionar y en muchos casos romper, y en algunos otros casos, condenar a la desaparición a la derecha tradicional.

Eso es lo que está pasando en Argentina, donde hay un sector del PRO, lo que sería el equivalente de Díaz Ayuso, que uno podría decir, forzando las comparaciones, el que lidera Patricia Bullrich, que propone directamente sumirse en el dispositivo libertario, a diferencia de otro sector del PRO, en el que está Rodríguez Larreta, que en su momento fue Cambiemos, y donde están parte de los radicales, aunque el mismo radicalismo está partido entre un sector más mendocino pro Milei y un sector no tan mileísta, digamos.

Como comentario general, las extremas derechas tienden a partir a las derechas tradicionales, a lo que el investigador Gabriel Vommaro llama las “derechas mainstream”, entre algún sector que propone directamente alinearse con la extrema derecha, y otro sector que trata de mantener la autonomía.

Vos conocés bien Brasil, Jorge, y has visto cómo la derecha tradicional brasileña, frente a la irrupción de Bolsonaro, prácticamente desapareció de la escena. Después, se preserva a nivel de los estados, a nivel parlamentario, a nivel de las alcaldías y las intendencias, etcétera.

La principal víctima de la aparición de la extrema derecha es la derecha.

Exactamente, la derecha tradicional que queda descentrada, desorientada y sin norte.

Hay muchas definiciones del populismo, pero una muy básica que le debemos al compañero Laclau es que el populismo es algo que parte en dos el campo político. Y cuando un fenómeno político muy fuerte parte en dos el campo político, vos tenés que estar de un lado o del otro. O sea, el famoso "de qué lado estás". Obliga a todo el ecosistema político a pararse de un lado o del otro. Es lo que pasó con el kirchnerismo.

El kirchnerismo partió organizaciones, por ejemplo la CTA, que se partió durante el kirchnerismo, al igual que los organismos de derechos humanos. El periodismo progresista, que en su momento durante el menemismo se mantuvo unido contra Menem, se partió en su momento. Se partió porque había que ubicarse frente al kirchnerismo, que era un fenómeno que reunía tal energía política que obligaba a todos a decir que estaban a favor o en contra.

Los fenómenos políticos fuertes, como es el fenómeno Milei, producen ese efecto. Eso es lo que pasa en Argentina con Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta, y eso es lo que pasa en España con Díaz Ayuso y el resto del Partido Popular.

Quiero pedirte un balance de los primeros seis meses de la gestión de la canciller Diana Mondino.

Malísimo, malísimo. Yo creo que los cancilleres en la Argentina, en general, fueron, casi uno diría, lo mejor de los Gobiernos, o sea, eran mejores los cancilleres que el resto del gabinete. Creo que esto ocurrió con Kirchner, Cristina e incluso con Macri, no sé si comparto todas las ideas de Malcorra, pero era una persona importante. Lo mismo uno podría decir de Jorge Taiana, de Guido Di Tella, tuvimos buenos cancilleres.

Me parece que en el caso de la canciller Mondino, no. Me parece que es alguien que llega con una visión sobreideologizada y atrasada de cómo funciona el mundo, que formuló un montón de declaraciones repentistas, poco meditadas e irreflexivas, de las cuales después tuvo que volver. Es un balance muy negativo.

