El ex vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y afirmó que Mauricio Macri debería ser el "ordenador del PRO". Además advirtió que "la sociedad no le perdonaría que rompa Juntos por el Cambio" y respaldó la gestión de Gerardo Morales como referente radical. Las comparaciones con Cristina Kirchner por las internas con Alberto Fernández.

Las tensiones entre Mauricio Macri, el radicalismo y parte del PRO, ¿pueden poder en riesgo la coalición? ¿Podrían separarse en dos?

Cuando se hace un frente electoral hay que compartir las doctrinas y plataformas de cada espacio. El radicalismo tiene mucha institucionalidad, es un partido histórico. Cuando se hacen acuerdos, los extremos no son aconsejables. Ahí se van a encontrar pocas ideas en común de representación de todo el espacio. Tenemos que ser prudentes en las declaraciones y decisiones. Hay que llegar a la mejor propuesta para gobernar, que fue lo que nos faltó en la elección anterior. Aprendiendo de los errores del pasado, Gerardo Morales trata de poner su propia impronta con un plan de gobierno, que no sea solo parlamentario, para impulsar las acciones necesarias

¿Cree que Macri está tentado de romper Juntos por el Cambio para irse con Javier Milei?

Macri sabe que la sociedad no le perdonaría que rompa Juntos por el Cambio. Hicimos mucho esfuerzo para ser una coalición y lo demostramos con la votación de la Boleta Única de Papel. Tenemos que hacer esfuerzos para cuidar las formas.

Nuria Am (NA): ¿Hace tiempo que no habla con Macri?

Hace mucho le mandé un mensaje después de haber visto un reportaje suyo. Pasó hace un año o más. Lo felicité por lo que había dicho y me agradeció, pero no pasó otra cosa. Como Presidente hablé más, le expresé inquietudes que tenía en ese momento. Pero no hablamos en el último tiempo.

NA: Ahora que Macri se presenta como el ordenador de Juntos por el Cambio, ¿lo ve con aspiraciones para ser candidato en el 2023?

Cada uno tiene derecho de ser candidato, no se le puede negar. El rol importante que puede cumplir es como ordenador del PRO, que está teniendo muchas internas, incluso más que el radicalismo. Siempre se nos criticó por eso, pero la UCR demuestra un tratamiento más ordenado de las candidaturas. Lo del PRO afecta al conjunto en general.

Si Macri actúa para ordenar las aspiraciones de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich tendrá un rol importante. Si decide ser candidato no creo que ordene el PRO detrás de su figura. Puede hacer una primaria con Bullrich y Larreta, que están muy lanzados y nadie los va a bajar. Mauricio Macri es una figura importante, que pesa y tiene una gran responsabilidad.

Juan Luis González (JLG): Cuando se habla de la interna en el Gobierno, Cristina Kirchner dice "yo no soy Julio Cobos". ¿Le llegó esa información? ¿Qué reflexión le merece?

Sin dudas que no es Julio Cobos. Yo solucioné un conflicto, ella lo generó. Quise recomponer la relación y me dediqué a ocupar mi lugar en ese Gobierno. No tenía la posibilidad de dialogar con ella pero opinaba. De todas formas, son escenarios distintos que no se pueden comparar.

JLG: ¿Hace cuánto no hablan?

Tuvimos trato en el Senado, cada uno en su rol, pero reconozco que fue respetuosa conmigo. No hubo ningún comentario fuera de lugar ni chicana por la relación que tuvimos.

