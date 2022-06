La apertura de Modo Fontevecchia: 20 años de neodecadencia

Comenzó el miércoles en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) con la efeméride de los 20 años de la Asociación Empresarial Argentina (AEA), quienes tras su reunión por el aniversario, varios dirigentes se expresaron en rechazo al proyecto de ley para crear un impuesto a la renta inesperada, por entender que constituye "un retroceso".

"Para muchos la decadencia Argentina comenzó hace 50 años, para otros hace 70 o desde los años '30 cuando el país comenzó a manejar la octava economía del planeta. Pero lo cierto es que no importa cuándo comenzó la decadencia Argentina, no cabe ninguna duda de que se aceleró en el 2002, por eso esta neodecadencia que termina por ser progresiva", expresó Jorge Fontevecchia en la apertura.

En la reunión organizada por y para los empresarios del país, preponderó la palabra de Federico Braun quien se refirió a la inflación y mencionó que "salvo la década del '90, siempre hubo algún tipo de controles. Esto es insólito, y todavía siguen creyendo". Además, a la pregunta que le hicieron ayer de cómo La Anónima le hace frente a la inflación, el supermercadista contestó, entre risas: "Remarcando precios todos los días", lo que generó un amplio repudio y repercusiones varias en las redes y todo el arco político.

"Quién es Federico Braun, el empresario apuntado por Alberto y Cristina por su "chiste" sobre la inflación"

Ante los dichos, el oficialismo respondió: "¿Patético, no? Porque en definitiva es la impunidad que a veces da el anonimato de una marca, y que construye personas, personajes, la que les permite burlarse de dirigentes como yo. Y lo que demuestran con esto es que los ventajeros, los oportunistas son ellos", decía el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

El presidente Alberto Fernández no obvió lo dicho por el empresario, y soltó: "Yo envié un mensaje en el que les pedí a los empresarios argentinos que entiendan la situación y el problema que padece la economía mundial. La economía mundial está afectada por una guerra, que esta segmentando y poniendo en crisis la seguridad alimentaria del mundo. No me parece responsable que se le pregunte a un empresario de esa magnitud qué soluciones tiene para la inflación y su respuesta sea remarcar precios".

Cristina Kirchner compartió un tuit con la intervención del empresario y acompañó la publicación con el título de su libro: "Sinceramente. Recién, en la Jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina (AEA), el dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días".

"Juan José Aranguren habló de "cartelización al revés" por el precio del crudo y criticó a Matías Kulfas"

Fuera del contexto de AEA, luego del Foro de Empresarios en Llao Llao, Federico Braun pasó por los micrófonos de Modo Fontevecchia para contar detalles de la reunión y se refirió al consumo y a la economía en general. "En marzo del 2020 hubo un crecimiento mundial porque la gente salió a stockearse, hasta de cosas que no tenían sentido, pero fue una reacción natural. Después cayó el consumo y, partir del 2021, crecimos y estamos en niveles razonables y hasta buenos de consumo. Entre 2015 y 2019 tuvimos un 15% de caída y nos hemos recupero casi totalmente", decía el presidente de Supermercados La Anónima.

Asimismo, el conductor leyó una cita de John Keynes, economista británico y uno de los más influyentes del siglo XX, quien escribió: "Los hombres prácticos, que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún economista difunto. Locos con autoridad, que escuchan voces en el aire, destilan su histeria de algún escritorzuelo académico de uno años antes. Estoy seguro que el poder de los intereses creados es vastamente exagerado cuando se lo compara con el gradual avance de las ideas. No, por cierto, en forma inmediata, pero luego de un cierto intervalo; porque en el campo de la economía y la filosofía política no hay muchos que sean influenciados por nuevas teorías luego de sus veinticinco o treinta años de edad, por lo que las ideas que los funcionarios públicos y políticos, y aun los activistas aplican a los eventos actuales no es probable que sean las últimas. Pero, tarde o temprano, son las ideas, y no los intereses creados las que son peligrosas para bien o para mal".

"Con Macri presente, se lanzó la "Bullrichmanía"

En el mismo marco de celebración, el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, desmintió la "licitación a medida" denunciada desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, y explicó: "No hubo ni hecho de corrupción, ni direccionamiento del pliego ni nada por el estilo. Ustedes saben que yo no simpatizo con la ideología pero respeto un enfoque técnico cuando lo reconozco como tal y esto fue lo que se ha hecho".

Efemérides

La guerra de Vietnam fue un conflicto bélico librado entre 1955 ​y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. En esta guerra participó la República de Vietnam (Vietnam del Sur, capitalista) con el apoyo de los Estados Unidos y otras naciones aliadas de los Estados Unidos contra la guerrilla local del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, y el Ejército de la República Democrática de Vietnam (Vietnam del Norte), respaldados por China y la Unión Soviética, todos ellos comunistas. Se calcula que murieron en total entre 3,8 y 5,7 millones de personas. Estados Unidos contabilizó 58.159 bajas y más de 1.700 desaparecidos, constituyendo la contienda más larga de dicho país hasta la Guerra de Afganistán. Fue una de las guerras más importantes del periodo llamado Guerra Fría.

Con la entrada masiva de los Estados Unidos se recuperó parte de lo perdido. Pero, tras 1968, empezó la retirada progresiva de las tropas estadounidenses y la firma de los Acuerdos de paz de París en 1973, dentro de los cuales Vietnam del Sur luchó solo contra el Ejército de la República Democrática de Vietnam hasta su propia derrota final y la consiguiente reunificación del país el 2 de julio de 1976 como la República Socialista de Vietnam.

Las tres primeras etapas se distinguieron por transcurrir sin la formación de las tradicionales líneas de frente, donde proliferaron acciones terroristas y la guerra de guerrillas, frente a las misiones de búsqueda y destrucción, el uso de bombardeos masivos y el empleo extensivo de armas químicas por parte de los Estados Unidos. La última fase fue una guerra convencional, pero el fin de la contienda solo resultó una pausa en los enfrentamientos de Indochina. Después se producirían las invasiones de Camboya y Laos por Vietnam y de ésta por China. Por el contrario, Estados Unidos vivió un repliegue de la política exterior.

GA PAR