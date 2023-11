Ella se llama Aitana, es joven, hermosa, influencer y exitosa en lo que hace. Se trata de un real fenómeno de Internet, en tiempos donde los dispositivos móviles empoderan a los ciudadanos y quien se queda fuera de las redes queda rezagado. De hecho arrasa en la plataforma Instagram donde en tiempo récord, tan solo en cuatro meses, logró cautivar la atención del público y está muy cerca de alcanzar los 100 mil seguidores (97.800 a la fecha).

El perfil de la modelo lleva poco tiempo activo, pero logró tener una extraordinaria cantidad de seguidores que se multiplican con cada comentario y los infinitos “likes” (me gusta) que reciben cada una de sus publicaciones. Se presenta como una joven muy entusiasta y, al margen de su belleza física, deja conocer sus variados intereses personales que la hacen aún más atractiva. Amante del gaming, del fitness y del cosplay, la creadora digital se destaca porque al parecer tiene la clave para lograr el éxito en las redes.

Una modelo irreal que da soluciones reales

Parece perfecta, pero ciertamente no todo lo que brilla es oro. La modelo que siempre luce bien lookeada y risueña no es lo que aparenta. En el backstage de sus muy producidas publicaciones no existen las sesiones fotográficas, ni pruebas de maquillaje o vestuario. No existen recitales, ni bares o restaurantes. Tampoco los paisajes ni viajes a los esplendorosos lugares desde donde postea.

¿Por qué? Porque simplemente es exitosa pero no existe en la vida real. Lo único cierto es que para sorpresa de unos y desilusión de otros, Aitana no es más que una imagen irreal creada 100% por un sistema de inteligencia artificial (IA). En concreto es una de las modelos de IA creadas por The Clueless, una compañía española con sede en Barcelona. Es el resultado de los más avanzados algoritmos de IA, combinados con el asombroso trabajo de una agencia de publicidad española.

Meteórica evolución

Estos son tiempos en los que las nuevas herramientas en base a IA generativa viven una evolución vertiginosa, que pareciera sortear todo tipo de controles y límites. No pasó tanto tiempo desde enero de 2021, cuando OpenAi sorprendió al mundo con el lanzamiento de la primera versión de DALL-E, el programa de inteligencia artificial creador de imágenes a partir de descripciones textuales. Así surgieron los ingenuos aguacate-silla, el caracol-arpa o el puercoespín-cubo.

Cabe recordar que Open Ai, es la organización sin fines de lucro fundada en San Francisco por Elon Musk, entre otros. A su vez, tan solo dos años más tarde, la empresa pionera en la creación de imágenes en base a texto, como otras compañías que incursionaron en el tema, dieron un salto de tal magnitud que hoy es prácticamente imposible pensar en algo que la IA no pueda crear. Lo asombroso, a la vez que atemorizante, es que esas creaciones logran imágenes fotorrealistas prácticamente indistinguibles de la realidad, jugando al límite con ética y engañando a usuarios y consumidores.

En este contexto, nació un nuevo nicho, algunas compañías con una visión adelantada no perdieron tiempo en sacar provecho de los avances en el mundo de la tecnología y se subieron rápidamente a explorar las nuevas oportunidades de negocio. Una de esas compañías es la española The Clueless, una firma con oficinas en la cosmopolita Barcelona que se presenta en su perfil como “agencia de modelaje”.

El objetivo de la creación

Se trata de una agencia de publicidad que se define en redes como “agencia de modelos” de IA con las más variadas personalidades. Pero pocos seguidores advierten el detalle y la gran mayoría cree estar interactuando con una persona real, lo que ya despertó la polémica.

Como argumento de defensa, una de sus fundadoras, Diana Núñez, precisó que el proyecto nació con una idea concreta y bien intencionada: brindar a sus clientes opciones de publicidad con bajos costos. De este modo las empresas que contratan estos modelos de IA, pueden realizar campañas publicitarias de sus más diversos productos sin tener que desembolsar cuantiosas cantidades de dinero.

La agencia brinda así la posibilidad a muchas compañías y marcas con un presupuesto acotado, que no podrían disponer de dinero para instalar y promocionar sus productos y/o servicios en el mercado. Con costos mucho menores pueden ser parte de lo que ya se perfila como tendencia, según la empresaria: ser parte de una acción publicitaria no convencional pero igual, o mejor, de efectiva.

La fórmula del éxito

Con esta idea directriz en mente, la compañía española se lanzó a la tarea de crear y dar vida a varios perfiles de modelos con el uso de la inteligencia artificial. El perfil de Aitana López es uno de los creados y que mayor éxito e impacto generó en las redes. De hecho, ya está recaudando ganancias mediante trabajos en colaboración con distintas marcas. El éxito se lo da el secreto de tener en su poder una buena fórmula para conseguir exposición masiva en las redes, conservando y haciendo crecer el interés de sus seguidores.

Aitana López es el más elocuente ejemplo de lo que está sucediendo actualmente en el mundo digital. Es la prueba de que la fórmula para triunfar en redes sociales, podría ser precisamente, reunir todo lo que está en tendencia y siguiendo esa línea rectora, brindarles a los usuarios exactamente lo que esperan recibir.

La polémica: ¿nueva modalidad de estafa?

Además de la modelo virtual, Aitana López, la misma compañía y agencia de modelos, creó con inteligencia artificial a Maia Lima, una joven "independiente y amante de la fotografía" oriunda de Buenos Aires. Desde la compañía española señalan: “El resultado es un portafolio de personalidades virtuales” que interactúan con el público a un nivel profundo, reflejando un amplio espectro de identidades, culturas e historias” El nivel de realismo es tan impactante que los seguidores de Aitana y Maia interactúen con sus perfiles convencidos de que se trata de modelos reales.

La agencia de publicidad insiste en que nunca intentaron engañar a los seguidores ni a las marcas, ya que desde el inicio del proyecto dejaron claro que son perfiles creados con IA. Pero ¿Hasta dónde es ético el accionar de la empresa? ¿Está dentro de lo legal? ¿Se trata de nuevas modalidades de estafas, una nueva forma de engaño a consumidores desprevenidos para manipular sus decisiones?

