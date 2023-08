La polémica que fogoneó Jorge Macri: ¿Hay que eliminar la SUBE?

El precandidato a jefe de Gobierno porteño Jorge Macri sorprendió ayer en las redes sociales con un video en donde, señalando una tarjeta SUBE, plantea que “esto ya quedó viejo”.

Después de preguntar a sus seguidores “¿cuántas veces quisiste trabajar en transporte público y no encontrase tu tarjeta, o peor, no pudiste recargarla?”, prometió a los porteños que -en caso de que lo elijan- se “podrá utilizar el transporte público con tu celular o con una tarjeta de crédito directamente”. El video termina con un Macri displicente, tirando la tarjeta al piso porque “no hace falta inventar la rueda”.

Jorge Macri promete habilitar el pago de transporte con celular o tarjeta de crédito

Entre otros motivos, el posteo llamó la atención por la afirmación de que “el mundo ya fue para otro lado”, algo que no se comprueba al visitar ciudades como México, Bogotá, Londres, Madrid y Nueva York, que tienen sistemas similares. De hecho, la faceta constructiva de su propuesta -sumar nuevas vías de pago- podría resolverse sin descartar la SUBE, por ejemplo agregando un código QR a las tarjetas.

Por otro lado, “no todos los teléfonos tienen NFC [la tecnología que permite el intercambio de datos por contacto entre dispositivos], no todos los teléfonos tienen batería y no todos tienen o quieren tener que usar un teléfono para viajar en transporte”, recordó la periodista especializada en tecnología Irina Sternik. Otros centraron sus críticas en el hecho de que SUBE es un sistema nacional que no depende del gobierno porteño.

El Sistema Único de Boleto Electrónico, que cumplirá 12 años en octubre, funciona en unas 50 localidades del país, incluyendo el área metropolitana de Buenos Aires, donde por mes viajan más de 13 millones de personas en más de 24 mil colectivos, nueve líneas de tren y siete líneas de subte.

También está en ciudades como Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mendoza, Jujuy Neuquén y Bariloche. Incluso funciona en las lanchas que recorren las islas del Tigre. Cuesta $635, permite viajar con saldo negativo y aplicar tarifas diferenciales para estudiantes, jubilados y empleadas domésticas. Ventajas que conocen todos los usuarios del transporte público, sean porteños o bonaerenses.

