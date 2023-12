Largas filas para conseguir el histórico pan dulce de Plaza Mayor

El móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), estuvo en Plaza Mayor, ubicado en Venezuela 1399 (CABA) y pudo dialogar con el dueño de Plaza Mayor, que contó cómo vienen siendo las ventas, el stock que poseen y una extraña situación en relación a una búsqueda laboral en su negocio y en la cual no tuvieron aún postulantes.

Bruno Ghiso se hizo presente junto al móvil de Modo Fontevecchia en Plaza Mayor, negocio histórico ubicado en San José y Venezuela, lugar en el que se comunicó con Federico Llaves, dueño del restaurante.

"Vino más gente de la que calculamos, por eso hace dos días que la venta de la tarde la tuvimos que suspender, porque a la mañana nos quedamos sin stock", afirmó Federico.

Debido a la demanda de las ventas, entregan números hasta las 11:00 AM. Se venden dos pan dulces ($9000 el kilo) por persona y, a quienes llegaron en horario, se les respeta sin importar las cuadras de cola existentes.

Los pan dulces de Plaza Mayor son característicos, no solamente por el sabor, sino porque es el que trae todo. En un contexto en el que hay que apelar a la creatividad por parte de los consumidores, pero también de parte de los comerciantes para vender, no modificaron casi nada, porque eso es lo que destaca y genera que la gente se acerque. Según Llaves, los últimos aumentos de harina no implicaron aumentos en el precio del popular pan dulce de un kilo que venden por montones.

Al momento del móvil realizado por Ghiso, la cola era de dos cuadras, algo habitual para estas fechas. El pan dulce de Plaza Mayor tiene una receta oculta que solamente la conoce Llaves, quien le entrega a cada panadero un bolsón con la cantidad de mercadería que tiene que poner en cada amasijo. De esta forma, siempre sale igual, nunca se pueden equivocar o que les falte algo. También es una forma de proteger al cliente para que siempre lleve la misma mercadería.

Las ganancias se ven restringidas debido a la absorción de costos, y los porcentajes se van reduciendo. "En algún momento o hay que decidir bajar costos o no vender, tenemos esa disyuntiva y preferimos vender y bajar un poco los costos", aseguró Llaves. Negó que piense achicar personal y dijo que hace años busca gente y nadie se postula, que colocó anuncios de trabajo para envolver pan dulces y nadie se acercó.

No llevan un promedio de cuánto pan dulce venderá de aquí a fin de año, ya que, al no tener conservantes, se hace y se vende en el momento. Por este motivo es que rápidamente se queda sin stock.

