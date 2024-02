Luis Naidenoff: "Tenemos un presidente que tiene el arco libre y la tira a la tribuna"

Luis Naidenoff sostuvo que gobernar en minoría requiere tener interlocutores políticos que tengan la capacidad de acordar y avanzar. “El problema del gobierno es que no tiene interlocución política válida porque no hay política en el gobierno. Sin política no hay gestión y la narrativa no alcanza y se agota”, aseguró el dirigente de la UCR en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Luis Naidenoff es dirigente de la Unión Cívica Radical, fue Senador por Formosa entre 2005 y 2023, jefe de la bancada de la UCR e integrante de la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Además, fue presidente del interbloque de Juntos por el Cambio entre 2017 y 2019, presidente del interbloque Cambiemos entre 2015 y 2019 y Consejal de la ciudad de Formosa en 1999.

¿Cree que en este momento de zozobra hay una oportunidad para que el radicalismo emerja como una verdadera alternativa?

Más allá de las oportunidades para que el radicalismo pueda emerger, el partido, los bloques y los gobernadores, están empecinados en colaborar con una actitud constructiva y responsable para que el país pueda encontrar una salida.

Tenemos un inconveniente y es un presidente que no se deja ayudar. Es un presidente que tiene el arco libre y en vez de clavarla en el ángulo la tira a la tribuna. El mejor ejemplo es lo que pasó con la Ley Ómnibus, una ley que contó con la aprobación en general de 144 diputados y que, por inexperiencia y por propia impericia del gobierno, solicitó la vuelta a comisión, desconociendo que, si el expediente vuelve a comisión, queda sin efecto la aprobación en general y la aprobación en particular.

En este sentido, hay una lógica preocupante y tiene que ver con la construcción del poder que es similar a la del kirchnerismo. Hay una similitud entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner. Esta similitud tiene que ver con la lógica de que “si no me acompañas en todo, sos un enemigo”. El gobierno tiene que dejar de obsesionarse con el triunfo del 56% porque esa es la foto del balotaje y la foto parlamentaria es la elección de primera vuelta en la cual la Libertad Avanza tuvo un tercio del electorado.

Cuando gobernás en minoría, tenés que tener la capacidad de articular acuerdos con los distintos sectores. Yo presidí el bloque cuando Maurici Macri era presidente, teníamos minoría en ambas cámaras y, a pesar de eso, el radicalismo votó todas las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo. Existía cohesión parlamentaria aun gobernando en minoría. Este gobierno tiene apenas 60 días, hay que ser muy cautos porque recibieron una pesada herencia, pero la primera ley que quisieron promulgar no tuvo ni siquiera la aprobación de algunos integrantes de la Libertad Avanza.

Lo que es peor aún es que, quienes expresaron algunas diferencias con la ley, respecto al límite de las facultades y a no reiterar el criterio de privatizaciones a mansalva, fueron descalificados por el propio presidente y sometidos a un escrache público que merece no solamente el repudio de toda la población, sino que también la preocupación de la política.

A Javier Milei se lo votó porque tuvo la capacidad de interpretar mejor que nadie el contexto social de este tiempo. Este contexto tiene que ver con una gran cantidad de excluidos y marginados por un sistema político que durante 40 años no le dio respuesta a su vida. Esto lo sintetizó en su concepto de casta y de que todo lo anterior fracasó. Dijeron que ellos venían como algo nuevo que llegaba para cambiarle la vida a la gente, con un orden, un programa económico y logrando equilibrio fiscal.

El problema actual es que el presidente está empecinado en la construcción de una nueva narrativa, al igual que el cristinismo que en su momento decía que quienes estaban enfrente eran los medios de comunicación y los perseguían con la pauta.

Justamente a Perfil le ha tocado llegar a la Corte Suprema para lograr que la pauta tenga un sentido de equilibrio y no de premios y castigos por expresar opiniones distintas. Hoy la narrativa es: “todos los que no acompañaron la ley son esa casta que defiende privilegios, sus propios intereses y está en contra del interés general de todos los argentinos”

Si nos encontramos con un escenario en el que el Pro se va a liar con la libertad de avanza ¿ Cuál va a ser la oposición? ¿Será Cristina Kirchner o hay una obligación de otros sectores políticos de crear una alternativa?

Hay un desafío y un escenario de oportunidad, no solo para el radicalismo. Yo ampliaría esas bases porque hay otros sectores que representan una mirada más federal y que han aprendido con el correr del tiempo. Me refiero a estos sectores representados por Miguel Ángel Pichetto que están convencidos de que es necesario avanzar en grandes modificaciones que necesita el Estado, sacarse de encima a la burocracia inútil y de que no hay salida para la Argentina si no se trabaja con una mirada a mediano y largo plazo. Todo eso requiere acuerdos.

Ahí va a estar plantada como columna vertebral la UCR que es parte del ADN cultural de la República Argentina al igual que el peronismo. Cuando se trató de poner frenos a intentos hegemónicos autoritarios, desbordes institucionales, y posiciones mesiánicas siempre se plantó la Unión Cívica Radical. Esto tiene que ver con la historia y con el ADN de la propia argentinidad, así también como en determinados parámetros de la justicia social y algunos derechos estuvo parado siempre el peronismo.

El problema es que Cristina representa el fracaso y el cuestionamiento de la sociedad hacia la propia política y nosotros tenemos la responsabilidad de construir una alternativa política con visión republicana, pero que atienda al día a día. Muchas veces hay una confusión porque se mira el radicalismo como el partido que está para plantarse ante los desvíos del poder, pero ojo porque Milei sacó el 30% en primera vuelta y nosotros gobernamos cinco provincias y tenemos la posibilidad de construir, en base a la gestión, una Argentina mucho más federal y tolerante que la que nos proponen.

De todas formas, yo creo que eso es futurología y la gente está harta de la especulación política. El gobierno está cayendo en el error de la especulación y de la construcción de un espacio de poder con un relato pero, perdiendo de vista la realidad. El gobierno está lejos de la realidad del día a día, está en la macroeconomía, en los números, en la narrativa de diferenciar la casta de la anticasta, obviamente con una mirada selectiva de la casta, porque si le preguntan a un dirigente libertario sobre Scioli, no sabe de qué disfrazarse. Incluso Caputo también fue parte de la casta.

¿No estás de acuerdo con que es algo honrado que algunas persona dediquen toda su vida a la actividad pública? ¿Cómo puede denominarse casta a alguien que le dedicó toda su vida a ocupar cargos públicos? Hay una batalla cultural que están perdiendo ustedes si se utiliza la palabra casta en estos términos.

La casta fue la narrativa de interpretar un contexto social. Este gobierno recién arranca y hay que reconocer que tuvo una pesada herencia del gobierno de Massa, de Alberto y de Cristina. Todo lo que no se logró hasta ahora como la ley y la constitución de una comisión bicameral para discutir el DNU, tienen que ver con la propia soberbia del gobierno y la mala praxis parlamentaria.

El tema casta se agota con el paso del tiempo. A vos te votaron para cambiar la realidad, para interpretar un nuevo tiempo, para construir un esquema económico que se saque de encima la telaraña burocrática y que le saque de encima la pata a quienes trabajan y producen. Gobernar en minoría requiere tener interlocutores políticos que tengan la capacidad de acordar y avanzar. El problema del gobierno es que no tiene interlocución política válida porque no hay política en el gobierno. Sin política no hay gestión y la narrativa no alcanza y se agota. Por eso tenemos la paradoja de 10 gobernadores de Juntos por el Cambio que están decididos a acompañar y un presidente, en un contexto complejo, confronta con las provincias, elimina el subsidio al transporte en el interior de la Argentina, embiste contra el Fondo de Incentivo Docente y abre distintos focos de batalla sin tener espalda política parlamentaria No hay que confundir el 56% con un cheque en blanco porque la paciencia social es muy corta. Nosotros, al igual que con el kirchnerismo, vamos a estar plantándonos.

Recuerdo que teníamos un bloque de ocho senadores en su momento, ahora somos 13, venimos de años de destrucción del sistema político por quienes quisieron imponer un pensamiento único. El presente exige que el gobierno tenga la capacidad de lectura fina de lo que está pasando en la calle.

El problema del gobierno es que mientras construye la narrativa, no tiene ni un solo funcionario que pise un supermercado, no saben lo que implica el aumento de una prepaga o el comienzo de clase con un incremento del 180% en los útiles escolares. Además el día de mañana se viene el impacto del aumento de los transportes y de las tarifas.

El gobierno tiene que aprovechar, y lo digo en el buen sentido, a las fuerzas políticas que no quieren volver al pasado y que podemos colaborar con responsabilidad, pero manteniendo la autonomía de nuestro pensamiento político. Si el gobierno insiste en construir una única verdad, puede terminar muy mal.

