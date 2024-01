Mar del Plata: turismo gasolero, 70% de ocupación, pero el mejor diciembre de la historia

Bernardo Martín, exasesor en la Cámara de Diputados, contó el crecimiento de diversas actividades en Mar del Plata, pese a la crisis: "Hubo un crecimiento del 54% en la concurrencia al teatro, siendo la más alta de los últimos años". Por otra parte, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), explicó los efectos de la eliminación del programa del Previaje.

Bernardo Martín es presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, fue candidato a concejal de su ciudad, asesor en la Cámara de Diputados y secretario del Bloque de la Coalición Cívica en el Consejo Deliberante.

Pronostican que el turismo nacional aumentará en febrero

Nuria Am: ¿Cuál es el índice de ocupación hotelera en Mar del Plata, terminado la segunda semana que más gente lleva a la Costa?

Estamos cerca del 70%, subiendo los fines de semanas, lo cual para Mar del Plata es un buen número. En cuanto a arribos, estamos en niveles muy similares a los del año pasado.

NA: ¿Esto es lo que tiene previsto para febrero? ¿O aún no tienen confirmadas las reservas?

El relevamiento lo hacemos recién más cerca al inicio del mes. Entendemos que mantendrá el mismo ritmo porque están los carnavales, con lo cual es la fecha más fuerte en el turismo de la ciudad.

Vacaciones en Mar del Plata: ¿cuánto sale alquilar una carpa?

NA: ¿En comparación a otros años, el consumo bajó o se mantiene?

Hay distintos públicos, a Mar del Plata la visitan muchos jóvenes. De hecho, el 44% de nuestros visitantes tiene entre 18 y 35 años, entonces, hay un consumo muy alto en entretenimiento, nocturnidad y diversión. En ese sentido, los restaurantes están muy llenos. Sí notamos una caída de consumo en los sectores más vulnerables de la ciudad.

NA: ¿El tiempo de estadía varió considerablemente?

Varió después de la pandemia, sobre todo en nuestra ciudad, que es un destino al que la gente elige venir muchas veces. Antes era muy común que la gente alquilara para toda la temporada, pero eso ya dejó de existir, la estadía promedio es alrededor de los 6 días.

NA: ¿La no existencia del Previaje los afectó mucho? ¿Están buscando algo para compensarlo?

Ya la temporada pasada no tuvimos Previaje acá, en donde tenía menos incidencia como política turística activa porque el que viene acá no viene en un viaje planificado. Imaginate que el 81% venía con su automóvil. Las últimas dos ediciones del Previaje no tuvieron un impacto muy fuerte en Mar del Plata, sino en destinos más emergentes.

Sí hemos tenido contacto con el Gobierno nacional y provincial para trabajar en conjunto, por más que los primeros recién se están asentando. De hecho, siendo de signos opuestos con la gestión provincial, estamos recibiendo una ayuda muy grande en la seguridad de la provincia, aportando a la nocturnidad cuidada.

Sector turístico: regreso con gloria

NA: ¿Hay algún cálculo sobre la cantidad de gente que trabaja en Mar del Plata en temporada? ¿Cómo se compara con el año pasado, a partir de las dificultades con la nueva administración?

Son más de 120 mil personas. Venimos de tener el mejor diciembre de la historia, así que todavía no sentimos una caída. Por ende, las fuentes laborales se están manteniendo. Enero recién está transcurriendo y la cifra es muy semejante a la del año pasado. Vale destacar que el turismo es un gran generador de primeros empleos, donde los marplatenses ingresan al mercado laboral, directa o indirectamente.

El impacto inflacionario en el turismo

NA: Este 211% de inflación anual, comparado con los precios de la temporada pasada, ¿fue trasladada directamente a los precios? ¿O los empresarios del sector tuvieron que absorber parte de esta inflación para que la gente siga eligiendo vacacionar?

El ejemplo más virtuoso se ve en los teatros: Carlos Rottemberg, uno de los principales empresarios teatrales, fijó el precio de las entradas en octubre y los está atendiendo hasta ahora. Muchos otros empresarios teatrales lo imitaron, lo cual trajo aparejado un crecimiento del 54% en la concurrencia al teatro, siendo la más alta de las últimas temporadas.

Mar del Plata no tan feliz: la UTA inició un paro por tiempo indeterminado

NA: ¿Cuál es la función específica del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (EMTUR)?

Nosotros vendemos la marca Mar del Plata en todo el país y por fuera. A su vez, administramos y organizamos los principales eventos que se lleven adelante en la ciudad y que actúan como convocantes durante todo el año. Además, somos los responsables de todas las playas de Mar del Plata.

AO JL