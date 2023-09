María Becerra la rompió en Madrid

María, Ava Max, Quevedo y Trueno revolucionaron la primera jornada del Festival Coca-Cola Music Experience 2023, que tuvo lugar en Madrid, España.

La nena de Argentina arrancó su performance al grito de "¿Dónde están mis automáticas?". La sola pregunta hizo enloquecer al público al ritmo del reggaetón, la cumbia y el género urbano temas como "Automático", "Perreo furioso", "Miénteme", "Adiós", "Los del Espacio" y "Corazón vacío".

María Becerra lidera el podio de las artistas más escuchadas

El show y el festival en sí fueron cubiertos por el periodista argentino residente en la capital de España, Nicolás Gómez Sañudo, quien se desempeña en Radio Nacional España, en el diario digital 20minutos.es y en la red de "Argentinos en el Exterior", quien tuvo un interesante mano a mano con María a donde hablaron sobre su presente, su meteórica y ascendente carrera y muchos temas más.

Al respecto Becerra aseguró que para ella: "Todo va muy rápido, demasiado rápido, a veces no tengo tiempo de procesar todo lo que está sucediendo".

María Becerra reveló cuál fue su inspiración para crear "Corazón Vacío": "Busqué testimonios"

Y en cuanto a las demás mujeres que se dedican hoy en día a la música se declaró admiradora de Karol G: "No la conozco en persona, pero me gusta mucho, me parece una buena persona, se nota que tiene buenas intenciones, es cálida, la sonrisa de ella es genuina".

Sin lugar a dudas "La Nena" está creciendo a pasos agigantados y el mundo empieza a caer rendido a sus pies.

BL JL