Martin Tetaz: "O el país encuentra una solución a la economía o se vuelve Venezuela por derecha"

Martín Tetaz sostiene que el Gobierno construye cierto pragmatismo para gobernar y un discurso para compensar el posible fracaso en la gestión: “Todo lo que no consiga en el plano económico lo va a tener que reforzar en el terreno de la confrontación populista y fascista” afirmó el diputado en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Tetaz es diputado Nacional por la UCR 2021-2025, referente de Evolución, economista, profesor universitario, investigador y pre candidato a gobernador de Buenos Aires en 2023.

Al ver la reacción del presidente en su escalada léxica, llegando al nivel de calificar a los radicales de "putitas", me pregunto si no hay algo que va más allá de la discusión legislativa y que tiene que ver con rearmar el mapa político y que los radicales dejen de participar de Juntos por el Cambio para facilitar una alianza entre el oficialismo y el PRO. ¿Te parece verosímil esta conjetura?

Me parece más un relato de la historia, que una conjetura del futuro. Eso lo conversamos cuando Mauricio Macri y Patricia Bullrich confluyeron con Javier Milei en el espacio que siempre querían. Cuando Macri fundó Cambiemos, miró a su derecha y no había nada más. Terminó buscando un espacio de centro izquierda, porque era la única forma de ganarle a Massa y al kirchnerismo para ser presidente de la Nación, pero siempre hubo una incomodidad ideológica entre Macri y los radicales.

La confluencia con un espacio de centro derecha y la ruptura de la vieja estructura de categorías de la política argentina es un dato de la realidad. Ayer vi un título que decía "Se terminó Juntos por el Cambio" y me empecé a reir porque ya es viejo. Juntos por el Cambio se terminó en noviembre del año pasado.

El presidente tiene el inconsciente abierto. Uno, para acceder a su inconsciente tiene que ir a terapia, el presidente lo tiene abierto, el acto de retuitear cosas lo hace como un chico cuando tiene la boca llena de chocolates, el chocolate en la mano y niega haberlo comido. El retuitea cosas, como pasó con el tuit que decía que los radicales "son putitas", como si la gente no lo viera. Un día tuvo un enfrentamiento con la modelo Sol Pérez, él le profirió un montón de improperios retuiteando a gente que la insultaba, y cuando la chica lo enfrentó cara a cara, él negó haberlo dicho porque el tuit no era de él. No es consciente de que, cuando está retuiteando, lo que sale es lo que él piensa.

Independientemente de esa ruptura que mencionás en noviembre del año pasado, son evidentes los esfuerzos de los radicales por acercar postura con el PRO. Ayer De Loredo lloró en vivo por la ley que no funcionó. Freud planteaba que la verdadera muerte es la segunda. Falta el tiro del remate final que es que el PRO se junte definitivamente con La Libertad Avanza y se separe de los radicales. ¿No sentís que se está por producir ese divorcio definitivo?

Desde el punto vista ideológico, no hay espacio para una conformación de una centroderecha competitiva. Sólo la hay, en tanto y en cuanto, esa centro derecha tiene a su Messi y al jugador que arrastra poder público. Hoy ese Messi es Milei. En cada una de las instancias previas que lo consagró a Milei, los partidos que iban con sus ideas pero sin su rostro no sacaban ni un voto. Está claro que hay una conformación de centroderecha en Argentina, lo que no está claro es cuan estable es ese espacio en el tiempo porque no está claro cuán estable es el presidente.

Hay dos escenarios, o Milei se estabiliza y es un presidente de centroderecha como Donald Trump, o vuela por los aires y termina en un juicio político porque enfrenta al parlamento, empieza a gobernar por decreto.

Si cierra la práctica del Congreso y empieza a gobernar por decreto, queda a tiro de lo mencionaba Malamud acerca de la debilidad del presidente que tiene menos de un tercio del Congreso y que está a tiro del juicio político. Ese es el otro escenario donde la fantasía de la confluencia o la conformación de un espacio de centro derecha es transitoria y, por lo tanto, en ese espacio capaz que hay un margen para reconstruir Juntos por el Cambio o alguna otra estructura política.

Sin Messi, la centroderecha no es mayoría. Hoy ese papel de hacerla mayoritaria lo cumple un actor evanescente que sería Milei. Pero al mismo tiempo, si el PRO se reconfigurara y rompiera su alianza de centro, y uniese su suerte a de La Libertad, avanza correría el riesgo de hundirse con ella misma, si es que se hunde. Por el otro lado, si Milei se consolida como Messi, finalmente el bloque queda asumido como la UCD de Menem.

Hay un problema de identidad grave ahí, ayer leía a alguien que me criticaba por las redes sociales, a mí me gusta hablar con la gente directamente, y me decía "con con esta estas actitudes que estás teniendo, ni en pedo te vamos a votar en la próxima elección, es el fin de tu carrera política". Yo le decía "es probable, no había pensado hasta ahora lo de seguir mi carrera política, pero bueno, puede ser. Lo que está claro, es que si yo insistiera en abrazarme exactamente cada una de las cosas que ustedes están haciendo y sobarle los calcetines a Milei, cuando lleguen las elecciones de medio término, ¿por qué razón ustedes votarían un diputado que no sea de La Libertad Avanza?".

Teniendo una lista de La Libertad Avanza y, supongamos que el radicalismo se convirtiera en un partido defensor de Milei, o el PRO, por caso que es el análisis que estamos haciendo, ¿por qué razón alguien que quiere apoyar al Gobierno y que está conforme con el Gobierno no votaría directamente a diputado de La Libertad Avanza? El destino del PRO, en la medida que se alinea con Milei, es confluir en una sola lista o desaparecer. No tiene alternativa, nadie razonablemente votaría una lista en paralelo que resignifique lo mismo que ya significa el original. Milei lo anticipó inclusive, entre la Manaos y la Coca-Cola, la gente va a preferir quedarse con la Coca-Cola.

Cómo imaginas ese escenario posible de un conflicto de poderes institucional entre el Legislativo y el Ejecutivo si el presidente, que carece de la cantidad de representantes, empieza a gobernar por decreto? ¿Se podría sumar al conflicto la Corte Suprema?

Me parece que finalmente el presidente se encontró con un electrodoméstico que no pensaba utilizar a priori, que le resolvió buena parte del problema y le ahorró la molestia de tener que conseguir una ley y de tener que abusar de un decreto y que es la licuadora.

Cuando uno mira los datos fiscales de enero, finalmente el Gobierno consigue un superávit más holgado. Enero siempre es un mes superavitario por razones estacionales, porque todavía estás pagando salarios viejos con precios nuevos, no hay aguinaldo etcétera. Pero en este caso, fue más superavitario de lo que esperaban, con casi un billón de pesos de superávit.

Ese superávit del gobierno esencialmente se asienta en que se cruzó de brazos. No es que Milei llegó y echó a los ñoquis de La Cámpora, o cerró el ministerio de la Mujer. No lo cerró, se le sacó al ministro y el resto de los cargos los dejó con el nombre de secretaria. El ahorro se produjo porque porque se cruzó de brazos y dejó que la inflación se comiera a los salarios y la jubilaciones. El ajuste fiscal prácticamente lo tiene hecho de esa manera y tampoco necesita tanto en materia del tipo de cosa que quiere hacer. Después veremos más adelante quiere encarar una reforma impositiva, pero va a depender de que tenga éxito en los próximos dos meses en bajar la inflación. Dentro del escenario de las posibilidades de Milei, uno es es que logre bajar la inflación, porque si no baja la inflación su poder se anula.

Este es un gobierno que, para para resumirlo, que gestionan en paralelo. En una de las paralelas, el Gobierno es pragmático, incorpora a Patricia Bullrich a su gabinete después de haberle insultado, a Guillermo Francos que viene de la casta más rancia y viviendo de la política hace 40 años, al peronismo cordobés y le da ANSES y AFIP y muestra un pragmatismo increíble cediendo las dos principales cajas y sumando a Schiaretti que lo había denostado por su intento de acercamiento con con Larreta unos meses antes dos meses, después premia a Daniel Scioli debe haber una de las personas más representativa de la casta, que vive de la política hace 40 años y que encima fue candidato a presidente del kirchnerismo en 2015.

Por un lado va haciendo pragmatismo, llega al Congreso con un proyecto de 680 artículos pero rápidamente y pragmáticamente cede algunos artículos. Mucha gente está hablando de cómo votaron los radicales, pero nadie está hablando cómo votaron los tucumanos, eso fue un escándalo. Los diputados negociaron para que la libertad no avance en Tucumán, que iba a avanzar sobre la industria del azúcar y que iba a hacer que ese negocio fuera más competitivo. Se encontraron con la casta tucumana, con los lobbys tucumanos y dijeron "no, retiremos la parte del azúcar de la Ley Ómnibus, mejor la libertad no avanza en Tucumán".

A cambio de eso, los tres diputados tucumanos que habían apoyado la candidatura de Massa votaron todo con una disciplina mayor que la de Zago o Lilia Lemoine. Fue Insólito cómo votaron absolutamente todos los artículos con Milei.

Ese pragmatismo tiene un límite que es el resultado y está validado en tanto en cuanto vos logres encontrar un resultado que es el que la sociedad te pide y es que baje la inflación. Como tardas en hacerlo y tenés problemas, en la otra paralela vos construis un discurso y esa construcción del discurso es todo lo que pasó esta semana. Milei quiere construir el pueblo y el antipueblo que es exactamente lo mismo que hacía Chávez en el al principio del 2000 en Venezuela y es lo mismo que hacen los populismos habitualmente. Agrupar a la gente con un enemigo común que esté por fuera, que podamos pelear todos y que yo pueda decir "yo con este no tengo nada que ver y que yo también lo enfrento"

¿Quién es ese enemigo en común? Los malos, la casta, el anti pueblo. Lo dejó trascender esta semana dando a entender que, en realidad, la reforma no le interesaba en absoluto, que lo único que quería hacer él con este proyecto de ley era llegar a esta instancia en el cual el proyecto de ley se caía y él exponía públicamente a los responsables del mal, al anti pueblo, a los que a los que no quieren que a la gente le vaya bien.

Esa construcción identitaria es en paralelo y no se toca con el pragmatismo del otro lado, porque si se toca, se autodestruye. Vos no podés "decir gente de bien y gente de mal" si del otro lado del mostrador ponés de ministro a Scioli o si arreglás con los tucumanos y bajas la mitad de la ley y no hay competencia de precios en la industria azucarera tucumana. Todavía, esa estructura de hacer política la mantiene. Vamos a ver cuánto resultado le da y cuanto compensa con el discurso la falta de resultado.

Laclau planteaba que el populismo no es una ideología sino un instrumento que puede ser utilizado por cualquier ideología de un péndulo o del otro. Pero, aún si bajara la inflación, a costa de una profunda depresión, sería un triunfo Pírrico en el que la gente ve que hay cero de inflación pero a la vez no hay plata para comer. ¿Qué es triunfar?

Son dos bichos que políticamente pegan distinto. En 1995 los periodistas le preguntaban a Menem por qué quería ir a la reelección si tenía récord de desempleo. Menem les respondía que no necesitaba que lo voten todos, no había problema con que una parte de la población se cayera. El caso de la inflación es distinto porque la inflación le pega a todo el mundo y no distingue clase social, por supuesto que al que más tiene siempre le pega distinto y se protege mucho mejor.

Está bien pero una depresión le pegaría al 80% de la gente.

Eso es cierto para la parte de la sociedad no asalariada, pero la parte de la sociedad asalariada es dicotómica, “me echan o no me echan, yo veo que la empresa factura menos, pero a mí me siguen pagando el sueldo”. Puede que alguien arregle una paritaria menor pero el tema de la inflación estaría resuelto. “En mi empresa todavía la crisis no pegó tanto, tienen espaldas financieras y resisten. En la empresa de al lado echaron a 20 personas, mi amigo se quedó sin laburo pero a mí no”. Eso es lo que le da la posibilidad a Milei de que se sostenga, incluso en una situación de crisis.

Fernando Meaños: Crees que el Gobierno puede llegar al déficit cero solo con la licuadora y con esta relación con el Congreso

Es posible alcanzar el equilibrio fiscal cero, pero el ajuste en las jubilaciones tiene rezagos debido al uso de los índices de inflación y los salarios. Cuando hay un aumento repentino de la inflación, las paritarias y las jubilaciones no son suficientes. Las paritarias tendrán lugar en marzo y abril, y comenzarán en cuotas. Pasarán al menos seis meses hasta que los salarios comiencen a recuperarse del impacto inflacionario de diciembre y enero. Durante esos seis meses, se arrastrará un ajuste considerable en las jubilaciones.

Lo mismo ocurrirá con las paritarias del sector público, los fondos destinados a las universidades y los subsidios. Esto permitirá obtener un resultado positivo en cuanto al déficit fiscal. El problema surgirá cuando la inflación disminuya, ya que en ese momento se revertirá la situación. Se pagará el ajuste realizado hace 6 meses, lo que significa hacer aumentos de dos dígitos con una inflación de un dígito. En la práctica, se reducirá el colchón de superávit y en el segundo año se comenzarán a enfrentar problemas fiscales.

Entonces, ¿el Gobierno podrá lograr el equilibrio fiscal cero en este primer año sin realizar ninguna reforma?

Sí, eso es correcto.

¿Qué crees que podría suceder con el Congreso si el Gobierno logra reducir la inflación? ¿Mejorará la relación y las posibilidades de negociación?

La política es una actividad y un juego donde nadie muere, lo mismo ocurre con las relaciones. Ayer escuché a Pichetto diciendo que hay que esperar a que la situación se calme. La historia de la violencia política en Argentina no comenzó en 2023, es larga y tiene altibajos. Creo que existe la posibilidad de que el presidente adopte un enfoque más moderado y que el interlocutor se fortalezca. Parte del problema con esta ley es que no había un interlocutor claro entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, la figura de Posse aún no estaba completamente establecida. Si todo esto comienza a mejorar y hay un interlocutor más fuerte en el poder ejecutivo que no sea el presidente, es posible que el Congreso pueda comenzar de nuevo.

Habrá que ver si la sociedad considera como un éxito una inflación del 8% si su salario se ve reducido un 40% en su poder adquisitivo. Tampoco es nada maravilloso un seis o un 8% de inflación es lo que tenían masa y Guzmán durante el gobierno anterior, más allá de que las tarifas estaban pisadas.

Por eso vuelvo a los dos modelos: el de la dimensión pragmática y el de la dimensión de la identidad populista. Todo lo que no consiga en el plano económico lo va a tener que reforzar en el terreno de la confrontación populista y fascista. O el Gobierno encuentra la llave para resolver el problema de la economía y baja la inflación sin una recesión profunda, o Argentina va hacia Venezuela por derecha

Es decir que el éxito sería bajar la inflación sin una depresión económica.

Cuando me refiero a bajar la inflación, digo tener menos de un 10% anual. El escenario de tener 6% mensual es un escándalo, no es inflación baja. Es como tener un técnico de fútbol que pierde todos los partidos 6 a 0 después empieza a perder 4 a 0 y pide que no lo echen

Eso es lo que afirma el promedio de todas las consultoras e indicarían que en diciembre se podría llegar al 3% mensual

Sí pero eso es sin un plan de estabilización. El plan de estabilización te modifica todos los números, es disruptivo.

Vos imaginás que hay un plan que hoy no conocemos.

El Gobierno tiene que unificar el tipo de cambio y anunciar un plan de estabilización. Vos no podés bajar la inflación con ocho dólares. Todo el mundo imagina que esto va a ocurrir en marzo o en abril pero no sabemos de qué forma va a ser.

El Gobierno no puede seguir en este piloto automático, de lo contrario la inflación va a bajar pero con una caída del 10% y eso seria una masacre. Cuando vos haces una política monetaria de baja de inflación sin un plan de estabilización, y lo único que haces es achicar la cantidad de dinero en la economía, el resultado que conseguís es que la gente igual quiere hacer las transacciones con precio más alto.

Lo que pasa es que ya no hay dinero. Ahí es cuando sucede que la inflación baja pero a costa de que haya una recesión económica importante. Eso es lo que está pasando ahora, el Gobierno no comunica su plan económico, fíjate qué paradoja queno tiene ni siquiera un presupuesto.

¿Confías que puede tener un plan exitoso para marzo o abril?

Quiero pensarlo, sino sería una tragedia. Descuento que están imaginando un plan antiinflacionario.

