Felipe Pigna: “Milei está armando su propia liga opositora”

El director general de Caras y Caretas, Felipe Pigna, aseguró que desde que tiene uso de razón ha sido “muy injusto” el reparto de recursos entre nación y provincias. “La nación es una especie de entelequia que más bien suena a propagación de recursos nacionales para un sector del Poder Ejecutivo”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Felipe Pigna es historiador y director general de la revista Caras y Caretas. Participó de numerosos ciclos televisivos y radiales y convirtió a su análisis sociopolítico en indispensable para entender la historia y la idiosincrasia nacional. Su página Web, “El historiador”, se convirtió en el portal de historia más consultado de la Argentina.

El Gobierno nacional acaba de anular el fondo compensador del subsidio del transporte, obligando a las provincias a que sean las que tienen que asistir con un subsidio o aumento al transporte. ¿Qué nos enseña la historia? ¿Hay algo que podamos pronosticar en función de las experiencias del pasado?

La verdad que es bastante inédito lo que está pasando, esa especie de guerra entre la nación y las provincias que remite a la guerra interminable que tuvimos entre 1815 y 1880. Siempre hay una ficción de nación, nadie vive en la nación, todos vivimos en municipios y provincias. La nación es una especie de entelequia que más bien suena a propagación de recursos nacionales para un sector del Poder Ejecutivo o de la Capital a veces. El gran tema de las guerras civiles era la apropiación indebida por parte de la provincia de Buenos Aires de rentas nacionales como la aduana y el puerto. Creo que evidentemente hay un manejo discursivo bastante inteligente, en donde parece ser que las que están equivocadas son las provincias por reclamar “cosas indebidas” cuando es exactamente al revés, las provincias reclaman fondos que ellas mismas producen. Los fondos coparticipables tienen que ver con que las provincias son las grandes productoras de recursos y se quedan con una mínima parte expropiada por la nación. Ha sido muy injusto el reparto de recursos entre nación y provincias desde que tengo uso de razón, es insólito en todo este ataque que además tiene gustos de venganza, que es muy mala consejera en la política.

Si uno ve el pasado más cercano al presente, nos encontramos, por ejemplo, La Liga de Gobernadores cuando viene De La Rúa, ¿te imaginas una recreación de la Liga de Gobernadores o una especie de alianza de los gobernadores para enfrentar a un presidente que quiere enfrentarlos a ellos?

Creo que lo está armando él mismo, se está ganando enemigos que han demostrado pocas ganas de ser sus enemigos. Ayer De Loredo llorando era algo patético, es terrible lo que está pasando, da para reírse si no fuese algo dramático. Milei está armando su propia liga opositora conformada de gente que sabe que gobierna territorios y no va a tener plata.

Yo interpreto el llanto honesto, porque siento que lo que está allí es el fracaso de la estrategia de que el radicalismo sea cercano al PRO. Entonces, finalmente un ala radical más beligerante con el PRO queda mejor posicionada en la discusión interna del radicalismo. Más que querer ser amigo de Milei era querer ser amigo del PRO. Los diputados en el fondo tienen cierto poder, pero los gobernadores tienen otro peso.

Hoy entrevistamos al vicegobernador de Rio Negro que directamente planteo cortar el gas…

Las provincias están siendo fuertemente amenazadas y quienes están poniendo la cara con la población son los gobernadores e intendentes, que le van a tener que decir a la gente que tienen que aumentar el transporte, que no van a poder darle de comer a la gente en los comedores, que no van a tener plata para pagarle a los maestros y que los hospitales no van a tener insumos. El que está en el territorio es el que sabe eso, aun más fuerte seria a lo que pasaría en el Senado. Los senadores son delegados de los gobernadores, creo que por eso estuvo la decisión de retirar la ley, estaba bastante claro que en el Senado no pasaba. El que está armando la liga es Milei.

¿Con qué fin? ¿Qué estrategia estaba armando el Gobierno?

Me cuesta mucho ponerme en el lugar porque es gente muy rara e inexperta. Tener un presidente de la Cámara de Diputados y de bloque que no conozca el reglamento es inédito, nunca pasó que alguien no conozca el reglamento y porfíe hasta que la evidencia de periodistas amigos le digan que están equivocados, es prepotencia, torpeza e ignorancia.

Hay una frase de Nietzsche que dice que el ser humano soporta cualquier cosa a menos que no haya una explicación. Nos hemos pasado todo el día de hoy tratando de explicar qué busca el Gobierno. ¿Crees que estamos haciendo un esfuerzo intelectual de dotar de sentido algo que no tiene sentido? ¿Es simplemente inexperiencia? ¿Nos esforzamos tratando de ponerle una explicación a algo que es simplemente caos?

Me parece que sí, puede haber algunas personas con cierto grado de proyección alrededor de Milei, pero creo que él se maneja en su grupo más cercano con cosas muy básicas y con los sentimientos de la bronca y la ira, que como bien decía Freud tiene sus etapa: después de la ira viene la depresión.

Hay una especie de creencia sobre que es fácil hacer política, y que a la gente hay que crearle un enemigo, pero una cosa es hacer política y crear un enemigo cuando la gente tiene más o menos resuelta su vida cotidiana y otra cosa es cuando la gente no puede comer, ahí los apoyos empiezan a ponerse en duda

Hay distintas formas de aproximación al conocimiento, por un lado está la ciencia, por otro el arte y por otro la religión. Milei ayer twitteo en hebreo una parte de la biblia en la que se cuenta que Moisés bajaba con las tablas de los 10 mandamientos, vio que el pueblo judío estaba entretenido en una fiesta y el se enojó y rompió. Eso es interpretado como que él es Moisés y las tablas eran la ley bases y el paquete fiscal. ¿Podría ser otra explicación que lo guíe una metafísica y un profundo dogmatismo religioso?

Si, algo mesiánico de lo que se va enterando, porque no es un experto en la biblia o en el antiguo testamento. Se va enterando y va tomando causa, como tomo lo de los macabeos hace poco, el pasaje que toma sobre los pocos contra los muchos.

Considerarse Moisés, como dicen los pibes de ahora, es un montón. ¿Cómo termina esto?

Me lo preguntan todo el tiempo y mi respuesta siempre es que yo me dedico al pasado. Es difícil, porque creo que el tipo está muy bancado por sectores del poder que, a la vez, en voz baja, no confían. Lo bancan porque están haciendo excelentes negocios, pero por voz baja no es que le tienen toda la confianza a él y a su hermana, pero por otra parte hay una realidad que es el malestar social indisimulable, el maltrato con la gente. Hay un desprecio muy profundo por los sectores populares, están planteando una cuestión casi racista que no puede terminar bien.

Por otra parte, no hay mediaciones, vos hablabas de la Liga de Gobernadores en un momento en donde el peronismo tenía capacidad de mediación, en donde antes te paraban un conflicto social. Hoy en día no hay un peronismo en condiciones territoriales de decir una cosa u otra, como lo había por ejemplo en el 2001. Es una cosa muy extraña en donde este elemento me parece central, la protesta puede tomar formas inorgánicas porque la gente no se siente representada por los punteros del peronismo. Veo un peligro grande en el hartazgo de la gente que no le está llegando comida a los comedores y en todo eso que no tiene cómo ser canalizado. Me da mucha tristeza lo que está pasando, el desprecio que hay por la cultura es algo muy triste.

