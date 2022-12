Omar De Marchi, diputado nacional por Juntos por el Cambio, afirmó que “no le cree” a Cristina Kirchner que no va a ser candidata, y que, si lo cumple, “responde a correrse de lo que va a ser una derrota anunciada”. Además, resaltó que “Argentina necesita alejarse de los liderazgos mesiánicos”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué piensa del fallo que le devolvió 2,95% de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires?

Es un fallo que vuelve a poner arriba de la mesa el principio federal. Muchas veces, cuando se habla de la ciudad de Buenos Aires, se la presenta como una cuestión “unitaria”, y es todo lo contrario.

Hoy la ciudad de Buenos Aires es una provincia más, reconocido así en la Constitución y en el fallo, y lo que se ha dicho a la Presidencia de la Nación es: “usted no puede meterle la mano en el bolsillo a una provincia cuando se le ocurra, con cualquier fundamento, para tomar sus recursos”.

Qué dijeron oficialismo y oposición sobre el fallo por la coparticipación

Este es un fallo que marca claramente la inconstitucionalidad de lo que hizo Nación en su momento, que para colmo, lo hizo para beneficiar a una de las administraciones más ineficientes de la Argentina, que es la de la provincia de Buenos Aires, de la mano de Axel Kicillof.

En esos días había una revuelta de la provincia de Buenos Aires, que se habían manifestado frente a Olivos. Ahí se tomaron estos recursos, que discrecionalmente se transfirieron a la administración de Kicillof.

La falta de acuerdos en el Congreso

Usted dijo que Diputados está en una parálisis por falta de diálogo. ¿Por qué existe esa parálisis? ¿Cómo cree que se podría resolver?

Lo que pasa en el Congreso es una muestra de lo que pasa en Argentina. Este esquema de conducción de las cuestiones públicas del kirchnerismo tiene que ver con esto, la falta de diálogo, y tratar de conducir “de prepo”. El resultado es la paralización.

Roberto Mirabella: "El Frente de Todos se quebró cuando renunció Máximo Kirchner"

No hay un programa, un plan, ni una hoja de ruta clara de hacia donde transita el país. Estamos esperanzados tras un golpe epiléptico de Massa, de ver si, de suerte, logra estirar la mecha un poco más, mientras se agranda la bomba. Esto hace que, en el Congreso, en lugar de discutir temas puntuales que tienen que resolverse, estamos en esta parálisis.

Hace dos años que no se sesiona de manera ordinaria. Utilizan el “atajo” de la sesión especial, poniendo los temas que a ellos se les ocurren, pero las últimas dos sesiones no han podido, porque desde la oposición nos hemos puesto firmes. El resultado es la parálisis, tal cual la advertimos en el país.

Las candidaturas para las elecciones del 2023

Finalmente, Horacio Rodríguez Larreta salió ganador de esta disputa con el Gobierno y, al mismo tiempo, Cristina Kirchner dijo que no va a ser candidata a nada. ¿Cómo ves la campaña de Larreta en este contexto?

No le creo a Cristina que no va a ser candidata. Fue un impulso, habría que ver qué sucede con una posible candidatura de ella hacia adelante. En todo caso, si no es candidata, esto responde a correrse de lo que va a ser una derrota anunciada, porque no hay ninguna chance de que el Gobierno gane en 2023.

No hay ningún país del mundo en el que, con 100% de inflación, gane una elección. Pero en Argentina esto tiene condimentos adicionales, como es la falta de rumbo y la dispersión evidente del Gobierno. Horacio Rodríguez Larreta es el liderazgo que necesita la Argentina que viene. Esto empieza a cuajar en todos los rincones de la Argentina.

Encuesta: más del 60% de los argentinos no cree que Cristina Kirchner vaya a bajar su candidatura

Algunos dicen “hay que tener huevos para cambiar la Argentina”, pero “huevos” tiene cualquiera. Acá lo que hace falta es un plan, un equipo serio, tener muy claro el rumbo hacia el cual avanzar, y tener la capacidad y la tolerancia para articular los consensos necesarios para que los cambios que se produzcan se sostengan en el tiempo.

No se trata de gritos, insultos ni agravios. Lo que hace falta es serenidad, poner arriba de la mesa un rumbo claro y continuarlo. Muchos dicen que Argentina necesita políticas de Estado, directrices que no se cambien a lo largo de los gobiernos. Pero para que esas políticas de Estado aparezcan, tiene que haber un plan. Las políticas de Estado no se generan en abstracto.

Hay cuatro o cinco ejes estratégicos que la Argentina tiene que resolver. Su inserción internacional, su política previsional, la política tributaria y la educación. Esos son los principales ejes sobre los cuales hay que consensuar.

Macri y Rodríguez Larreta celebraron el fallo por la coparticipación: "Es una victoria de la Constitución"

El liderazgo opositor del jefe de Gobierno porteño

Esta mañana hubo una frase muy contundente de Horacio Rodríguez Larreta, cuando dijo que “profundizar la grieta es una traición a la Patria”. ¿Es esta una respuesta al ala dura de los “halcones” del PRO?

Estuve presente cuando pronunció esa frase. Me pareció de una belleza discursiva, de una simpleza muy contundente. Si no podemos hablar, Argentina nunca va a poder superar los problemas que tiene, porque siempre vas a tener a alguien en frente neutralizando el camino por el que querés avanzar.

No creo que haya sido una respuesta a alguien en particular, es una respuesta al sistema político argentino. Argentina necesita alejarse de los liderazgos mesiánicos que imperan desde hace décadas. Hasta hemos tenido militares populistas que les encantaba llenar la plaza, no sé por qué, si después no iban a elecciones.

El resultado es la Argentina que tenemos, con casi 50% de pobres, chicos que no terminan la secundaria y jóvenes emigrando a buscar su futuro a otras partes del mundo. Lo más fácil, cuando estás en contra de algo, es pararte en frente en un atril e insultar al que está en contra, recibiendo aplausos. Pero cuando ponemos inteligencia, todos sabemos, en nuestro interior, que el camino nunca es por ahí.

Horacio Rodríguez Larreta cargó contra Alberto Fernández por la coparticipación: "Se tiene que hacer cargo"

Horacio está actuando con una pasividad inteligente, escuchando y analizando, mientras avanza mucho en la construcción de lo que debe ser el plan de gobierno de la Argentina que viene. Larreta no finge esa actitud de diálogo, es así, y esa autenticidad que radica en la simpleza de lo que dice, creo que va a tener un impacto positivo. Ojalá sea presidente, es un hombre que escucha mucho a su equipo.

Las internas mendocinas en Juntos por el Cambio

¿Vas a ser candidato a gobernador de Mendoza o lo será Alfredo Cornejo?

Estoy decidido a competir. Si Alfredo Cornejo decide ser candidato a gobernador, veremos cuál es el contexto, pero las convicciones no se dejan.

Alfredo Cornejo criticó a la UCR y defendió a Macri: "Es nuestro aliado, mal que le pese a algunos"

Mendoza no está bien. Tiene cosas positivas, pero también un 57% de pobreza. San Juan y Neuquén nos han superado en ingreso per cápita. Nos ha superado San Luis en infraestructura. Mendoza es una provincia cuya economía no crece hace 12 años y perdió peso específico notablemente en los últimos años.

Necesita volver a enamorar a los mendocinos para recuperar esa capacidad emprendedora que la distinguió históricamente, y que hoy está diluida. Estamos trabajando, en el mismo sentido que Horacio, en un plan de gobierno para la provincia. El próximo viernes vamos a presentar nuestros ejes de trabajo.

FM JL