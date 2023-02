Omar De Marchi: "Se subestima el nivel de tensión de la interna de Juntos por el Cambio en Mendoza"

El vicepresidente de la Cámara de Diputados afirmó que la incursión de Alfredo Cornejo a nivel nacional "fue un fracaso", y sostuvo que la interna opositora en Mendoza es más grave de lo que parece. "Si la estrategia es no hablar, nunca vamos a resolver nada", opinó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Finalmente, Alfredo Cornejo se lanzó como candidato a gobernador. ¿Esto genera una tensión entre los radicales y el PRO? ¿Cómo es la situación de la interna de Juntos por el Cambio en Mendoza?

Se subestima el nivel de tensión de la interna de JxC en Mendoza. En nuestra provincia, el frente es mucho más heterogéneo, arrancó en el 2015 y se llama Cambia Mendoza.

En aquel momento tenía objetivos parecidos a Cambiemos a nivel nacional. Pero ahora, localmente, los dos partidos con personalidad jurídica que continúan junto al radicalismo son Libres del Sur y el Frente Renovador de Sergio Massa.

Los que formamos inicialmente Cambia Mendoza todavía estamos discutiendo cuál es el frente que hay que articular para que compita en las próximas elecciones provinciales. Sabemos que las alianzas que formemos tienen que ser sostenidas con planes de gobierno, no solo juntando personas.

Alfredo Cornejo anunció su candidatura y crece la tensión de Juntos por el Cambio en Mendoza

En los últimos 7 años, en Mendoza ha gobernado el radicalismo, para bien y para mal. Pero ahora necesitamos una potencia mayor para transformar a la provincia.

La articulación de estrategias electorales en medio de tensiones internas

¿En Mendoza hay ecos de las tensiones entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta? Vale destacar que se especuló con que Alfredo Cornejo acompañe, en la fórmula presidencial, a la ex ministra de Seguridad, pero cuando usted se postuló a la gobernación, el senador desistió.

No creo que existan esos ecos. Aunque es cierto que si no es él el candidato, quizá no había nadie que pueda liderar en la provincia, lo cual no habla bien del radicalismo. Los proyectos políticos no se pueden basar en una sola persona, sino en estrategias.

La incursión de Cornejo a nivel nacional fue un fracaso y por eso vuelve a refugiarse en Mendoza.

Alfredo Cornejo, candidato a gobernador de Mendoza

¿En qué fracaso específicamente?

Él estuvo al frente de la conducción del radicalismo a nivel nacional y no pudo desarrollar un proyecto de gobierno.

¿ Es decir que Patricia Bullrich ya no lo quiere más como vice?

No lo sé, debe haber cuestiones políticas y cuestiones personales que desconozco.

Alejandro Gomel (AG): ¿No hay ninguna chance de que haya una interna Cornejo-De Marchi?

No entiendo porqué el radicalismo adelantó tanto los plazos, cuando faltan casi dos meses para el cierre de frentes electorales. Deberían estar preocupados por los problemas que tenemos ahora, no enroscados en la cohesión política.

Zoom caliente en el PRO por la interna en Mendoza: Larreta y Bullrich tensaron la reunión

Puede existir la posibilidad de que se articulen dos frentes en Mendoza y que podamos competir cotejando ideas y planes, sin necesidad de una discusión personal.

Algo no menor acá es que el kirchnerismo está reducido a una expectativa mínima. No tenemos la necesidad de instalar fantasmas al respecto como lo hace la UCR mendocina.

AG: ¿Entonces, se puede decir que el PRO es oposición en Mendoza hoy?

No somos ni oposición ni oficialismo, nos paramos en la vereda de la objetividad, planteando con datos lo que debe mejorarse. Hace 12 años que no crecemos económicamente y tenemos 5 puntos más de pobreza que la media nacional. Estamos rodeados de escenarios que, con la misma macroeconomía, están mucho mejor que nosotros.

El potencial de la minería mendocina

¿Lo que pasa respecto a la comparación con otras provincias andinas tiene que ver con la minería? San Juan, por ejemplo, en ese sector crece a niveles estratosféricos.

Es que no tuvimos el carácter ni la estrategia para desarrollarlo. Tenemos el 96% del territorio seco.

Vaca Muerta es el as en la manga para dar oxígeno a los fuertes aumentos de energía

¿Si fueras gobernador promoverías un cambio de legislación que permita generar mineria como sucede en las provincias vecinas?

Por supuesto, pero aparte porque el mineral que existe en nuestra provincia es valioso en tanto y en cuanto se incorpore al mercado. Tenemos hidrocarburos muy valiosos también y poseemos el 28% de Vaca Muerta. Sin embargo, cuando se habla de este recurso, se habla de Neuquén.

Incluso, fuimos perdiendo demasiadas empresas privadas. El año pasado fue el peor año, en las últimas cuatro décadas, en construcción de viviendas

Hay problemas, estamos muy mal. Y si la estrategia es no hablar, nunca vamos a resolver nada.

