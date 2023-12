Omar Plaini criticó la falta de "coherencia y racionalidad" del Gobierno y manifestó que la CGT impugnará el DNU en la Justicia por considerarlo inconstitucional. “Milei dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y lo está pagando el pueblo”, denunció el sindicalista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Omar Plaini es secretario general del gremio de canillitas y uno de los referentes más importantes de la CGT. También es dirigente del Partido Justicialista.

Alejandro Gomel: No había escuchado la marcha de la CGT que pasamos para introducir esta entrevista. ¿Es muy vieja?

Viejísima, viejísima. La verdad no sé bien el origen, pero viene de los anarcosindicalistas. Los viejos anarcosindicalistas europeos que llegaron a la Argentina.

AG: No es lo mismo que los anarcoliberales que hay en el gobierno ahora.

No, ahora es neoliberalismo clásico. Pasamos del anarcocapitalismo al neoliberalismo clásico.

AG: ¿Milei se corrió?

Obviamente. ¿Usted tiene alguna duda? El anarcocapitalismo no tiene nada que ver con el neoliberalismo clásico. Las medidas que está tomando tienen que ver más que nada con el neoliberalismo clásico. O sea, no lo va a pagar la casta, como denominaba al sector político reciente. Ya lo empieza a pagar el conjunto de la sociedad argentina, obviamente.

AG: ¿Qué va a hacer la CGT?

Estamos es en sesión permanente. Recuerden ustedes que esta es la tercera reunión que tenemos en apenas 10 días de gobierno. Primero, cuando ganó las elecciones el actual presidente nos reunimos y le entregamos 15 puntos que elaboramos desde la CGT. El actual presidente ni siquiera nos contestó ni los consideró. El primer punto habla de la plena vigencia del derecho al trabajo, que se expresa en los artículos 14 y 14bis de la Constitución Nacional.

Luego, nos reunimos cuando vinieroron las primeras medidas del actual ministro Caputo, esas 10 medidas que lanzó. Recuerden sesionamos con “ni un paso atrás”. Ayer nos volvimos a reunir, porque nosotros también tenemos un estatuto social que tiene determinados cuerpos orgánicos, y decidimos elaborar un documento, que ustedes ya lo tienen seguramente, donde el encabezado dice: “ser legal es respetar la Constitución Nacional y ser legítimo es convencer a las mayorías”, cosas que no está sucediendo en el actual gobierno.

¿Qué fijamos allí? Primero, ya habíamos empezado la ronda de conversación estos días, inclusive ayer por la mañana tuvimos una comida con el bloque de Unión por la Patria, y otros dirigentes se reunieron con otros actores de la sociedad. Nosotros, obviamente, vamos a impugnar el DNU. Para nosotros es inconstitucional, porque invade la competencia del Congreso afectando la división de poderes y el funcionamiento de la república, la democracia argentina. Para ello, el próximo miércoles haremos una presentación en Tribunales donde pediremos la inconstitucionalidad del DNU.

La CGT considera que el mega DNU de Javier Milei es "inconstitucional".

Eso lo vamos a hacer acompañado de una movilización. El día jueves, de acuerdo a lo que dice nuestro estatuto y los cuerpos orgánicos, vamos a realizar el Comité Central Confederal, que es un órgano deliberativo que faculta el Consejo Directivo Nacional y a las más de 100 regionales que tenemos a lo largo del país, para establecer el inicio de un plan de lucha, que luego decidirá el Confederal en qué modo, con movilizaciones y distintas acciones, o alguna acción directa, según lo defina el Comité Central Confederal.

Quiero recordarles a ustedes y a la audiencia que la CGT está conformada por 224 federaciones nacionales, que van desde Tierra del Fuego a la Quiaca. No somos cinco, seis o siete organizaciones. Somos 224 federaciones que, a su vez, tienen dentro de ellas sus sindicatos de base, sus seccionales, sus delegaciones. Por tanto, es la expresión histórica y más grande del movimiento obrero, que tiene 93 años de vida.

Nuria Am: Lo concreto es la movilización del miércoles, y todavía no paro...

No, claro. Nosotros vamos a hacer una presentación en la Corte. Esto no lo expresa solamente la CGT, se están expresando constitucionalistas de la magnitud de Gil Lavedra, de Sabsay y de Domínguez, que nadie puede decir que son afines a la CGT ni al Partido Justicialista. Por lo tanto, me parece que el Gobierno está en un serio problema, porque esto ya es una autarquía.

NA: ¿Esta movilización va a ser respetando protocolo nuevo de gobierno? ¿Movilizarán por la vereda?

Hagámonos una pregunta juntos. Anoche y antes de anoche con los cacerolazos, ¿cuál fue el protocolo? No hay ciudad en la que no haya habido cacerolazos. Antes de anoche, si quiere, primer día en el Congreso, que cortaron la avenida Rivadavia o cortaban avenidas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que usted quiera. ¿Funcionó el protocolo? ¿Cómo fue?

NA: ¿Usted dice que allí, cuando salieron las cacerolas, no hubo policías ni nada? En algunos lugares, como el interior del país, sí hubo.

Hubo represión en Córdoba nada más. Si quiere, tomemos acá Lomas de Zamora, La Plata, Lanús, vayamos a Mar del Plata, donde usted quiera. ¿Qué pasó con la ministra? Estamos cansados de los shows mediáticos y esas cosas. Una ministra, que además en pandemia cortó rutas, cortó avenidas, cortó calles, cuando no podíamos salir gran parte de los argentinos. Hay que tener esta catadura moral para algunas cosas, me parece.

NA: Entonces van a ir por la calle.

Vamos a ir por donde tengamos que ir. Dependerá del acompañamiento que tengamos en el sitio, como corresponde, con nuestros cuadros intermedios, con nuestros delegados. Se va a sumar mucha gente seguramente. ¿Por dónde vamos a ir? Son muy angostitas las veredas de Capital Federal. Si uno va caminando por Lavalle, ¿por dónde camina? Es muy difícil en la vereda poner miles de personas.

La reforma laboral que introduce el DNU

Claudio Mardones: Algunos consideran que este decreto es más ambicioso todavía que lo que fue el planteo de la reforma laboral y la Ley Mucci. ¿Qué evaluación están haciendo de la profundidad de este decreto, especialmente en el capítulo laboral?

A ver, yo no me puedo quedar solamente en el capítulo laboral, porque uno no milita solamente en el ámbito gremial, por lo menos en mi caso. Esto afecta al conjunto de la sociedad. Esto cruza horizontal y verticalmente al conjunto de la sociedad. ¿Era de necesidad y urgencia tratar si los clubes de fútbol son sociedad anónima o no? ¿Cuál era la urgencia? ¿Cuál era la necesidad?

El tema de las tierras, acá hay una serie de cosas que, sinceramente, el que escribió esto, o bien vivía en la estratósfera o no entendió nada, porque no lo digo yo, lo dice Sabsay, lo dice Gil Lavedra, estoy hablando de constitucionalistas que ni siquiera tenemos empatía ante nosotros.

Nuestros compañeros y nuestras compañeras, en cada una de las actividades, esas 224 federaciones que recorren todo el país, nos eligen para defender intereses profesionales, ¿cómo no los vamos a defender?, son derechos conquistados. Ustedes saben tanto como yo que, cuando una organización o un colectivo de trabajadores y trabajadoras obtienen derechos, eso lleva años de lucha. Si quiere, arrancamos por las ocho horas universales, no es que uno hace una medida hoy y el resultado lo ve mañana, a veces lleva años. Están violentando la Constitución Nacional, esto es un gobierno autócrata.

Yo no puedo mirar la pelusa de mi ombligo, tengo que mirar por el conjunto, porque esto afecta a todo. Las cacerolas que salieron el otro día, fíjense que fueron prácticamente sectores de clase media. Esos sectores medios que seguramente confiaron y creyeron que el ataque era contra lo que él denomina "la casta", de la cual forma parte obviamente. Parece que hay una casta buena y una casta mala, los que están con él no son casta mala, son buena, y los que no son mala. Él mintió descaradamente, o sea, Groucho Marx siempre está presente entre nosotros, hay que terminar con esto. Nosotros tenemos que defender intereses profesionales y lo vamos a hacer como lo hicimos siempre. Esos que rezan por ahí "con dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes", es real, es así y para eso nos eligen, para administrar organizaciones. Nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias cuando vienen por alguno de esos derechos.

CM: ¿Qué esperan que pueda pasar con este recurso? ¿Creen que directamente va a quedar en manos de la Corte o esperan un largo camino en el fuero contencioso administrativo? Teniendo en cuenta además que hay que ver que habiliten la feria.

Yo espero que esto sea de rápido tratamiento por todo lo que está afectando. Aquí ya no es solamente la CGT, son las organizaciones políticas. Incluso el Partido Radical emitió un comunicado a través de su presidente, Martín Lousteau. El doctor Gil Lavedra, si no me equivoco, que preside el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hizo una presentación. Esto cruza horizontal y verticalmente, afecta al conjunto de la sociedad, es un atropello. Fíjese, el actual presidente, cuando le habla a los militantes que fueron a disfrutar y aplaudir el “no hay plata, no hay plata”, vamos a ver qué hacen cuando les lleguen esos aumentos.

Lo hizo de espaldas al Congreso, eso se hacía en un gobierno sin democracia, es una atrocidad lo que cometió Milei. Nosotros fuimos muy claros en la CGT, y quiero que esto quede claro, dijimos, en la primera reunión que tuvimos, que no vamos a ser nosotros los que hagan fracasar al gobierno, va a ser su propia incoherencia, su propia irracionalidad, que por otra parte, no nos olvidemos, hasta hace 20 días insultaba a todo el mundo, no dejó de insultar. Trató de tirano comunista a Xi Jinping y a los dos días le estaba pidiendo por carta que le habilite los yuanes. Yo quisiera saber qué está pensando Xi Jinping de este hombre. Así podemos seguir con una larga lista, lo que dijo el Papa, lo que dijo de ustedes “los pauta-dependientes”, o algo así, lo que dijo de nosotros. No hay nadie a quien no haya descalificado este hombre, y le mintió vilmente a la sociedad. Milei dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y lo está pagando el pueblo, una vez más, Groucho Marx presente.

