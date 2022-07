El actual esposo de Moria Casán y suegro de Sergio Massa, Fernando 'Pato' Galmarini dialogó en Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), y afirmó que su yerno "tiene al lado a una gran mujer", en referencia a su hija. Luego, agregó que "Malena tiene una personalidad muy fuerte" y, por último, aseveró que "Massa es un tipazo, lo quiere todo el mundo".

A lo largo de la jornada de ayer, fuimos consultando a distintas personas para que nos ayuden a conocer el carácter y cómo es Sergio Massa. Vos lo conocés muy bien. ¿Cómo es como persona? ¿Qué calificativos pondrías vos?

Cuando tengo tiempo, me fijo cómo es la persona, más allá de su militancia. Massa es un tipazo, lo quiere todo el mundo, lo conozco desde que es muy chico. Es un buen compañero de Malena (hija de Pato) y un gran padre de Milagros y Tomás. Conozco la casa como padre, nunca me meto en sus vericuetos, pero siempre que estoy con ellos la paso fenómeno. Podemos conversar, estar de acuerdo o no. Su relación con mi hija tiene 22 años de casados y algunos más de novios. Incluyendo a Malena, tengo cinco hijos, y los cuatros restantes lo quieren mucho. Tenemos una gran relación como familia.

Es un excelente militante y, para ser peronista, hay que hacerlo y mucho. El mejor que tuvimos fue Juan Domingo Perón, no solamente por pensar y decidir lo que decidió, sino porque también fue un caminante de sus ideas. Sergio tiene al lado a una gran mujer que milita desde muy chiquita y, sin saber lo que estaba pasando en su casa, aprendió a ver, conocer temores y alegrarse con los triunfos.

Evidentemente, podríamos decir que el desarrollo de los hechos, los cambios y la reorganización en el Gabinete nacen con un tuit de Malena, dando a entender que había un regreso del Massa del 2013, que luego se confirmó. Recuerdo de algunas entrevistas a él, en las que ella estaba presente, que se oponía a que se relacione con Macri y es una especie de fiscal. ¿Qué le aporta políticamente?

Malena tiene una personalidad muy fuerte, no se calla frente a nadie y lo que le parece que está mal, está mal. Es una luchadora, emprendedora. Cuando yo empecé a estudiar medicina, ella también de muy chica empezó a hacerlo. Tenía la mitad de la carrera hecha y nos dice a mi y a su mamá que no le gustaba más. Después se recibió de Ciencia Política y no le tembló el puso. Le aconsejamos que terminase la carrera porque estaba trabajando en hospitales, pero decidió otra cosa y lo afrontó.

Ella me acompañó una vez a la cancha de Boca y con el tiempo pasó a hacerse de Tigre. Le dije que era una traición y me reafirmó ser del Matador porque su hermano (Martín Galmarini) jugó allí y lo sigue haciendo hace 20 años. Cuando tiene una postura es muy difícil hacer que cambie. Cuando algo no le gusta, la vas a escuchar.

Vos fuiste secretario de Estado con Carlos Menem. Él tenía la característica de ser querible, más allá de si se estuviese de acuerdo o no con él. También producía un efecto de empatía. ¿Encontrás alguna similitud entre esos políticos que tuvieron carisma y Massa?

Con algunos sí, con otros no. Menem tuvo un acercamiento con la gente difícil de igualar, sobre todo, en los comienzos. Viví a Carlos Menem como una cosa poca conocida, casi irreconocible. No sé si Sergio lo llega a alcanzar en empatía, carisma, la facilidad que tenía él de acercarse a la gente.

Hay que tener muchísimos amigos. Lo mejor que vi es que Sergio continúa juntándose con sus amigos del colegio primario y secundario. Esto no es fácil en ninguno de nosotros, porque la vida nos separa. De su grupo, no todos militan ni son peronistas, pero yo fui a la casa, me encontré con ellos y vi que tiene la misma relación, sin importar el paso del tiempo. Esto define, en buena medida, a una persona. A alguno no le fue bien y él le dio una mano, es un auténtico peronista. Comenzó a militar a los 15 años, en la escuela. A mi no me importa dónde nació o militó, sino que le interesó la política y se enganchó como podríamos haberlo hecho cada uno de nosotros.

Juani Fernández Juvé (JFJ): Hace poco llegaron de luna de miel con Moria Casán. Además de eso, la acompañaste en un momento tan importante como fue abrir un Festival Internacional con Julio César. ¿Cómo fue esa compañía?

No soy un acercado al espectáculo, pero el teatro romano es algo impresionante. Me hizo acordar cuando fui a Italia hace 40 años por primera vez y vi el Coliseo. Verlo lleno con 2.500 o 3.000 personas es espectacular. La obra es muy buena y Moria es una diva. La gente aplaudió de pie, no solamente a ella, sino a toda la obra de José María Muscari, que realmente es fenomenal.

JFJ: ¿Qué aporte creés que le hacés a una figura como Moria?

La hice hincha de Boca, que no es poco.

