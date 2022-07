Daniel Arroyo: "Massa es la persona adecuada para este momento"

El ex ministro de Desarrollo Social y actual diputado por el Frente de Todos, Daniel Arroyo, dialogó en Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), y manifestó que hay que "estabilizar el tipo de cambio y recuperar reservas" además de "los precios de los productos y recuperar ingresos". Por otro lado, apoyó al Presidente diciendo que "le tocó un contexto adverso" y, por último, halagó al nuevo 'superministro' declarando que "Massa es la persona adecuada para este momento".

¿Por qué apoyaste la asunción de Sergio Massa hasta antes de que sea efectiva?

Porque creo que es una persona capaz para afrontar una crisis económica importante que hay en la Argentina. Formó un gran equipo, algo inusual aquí. Tiene un plan y trabajó mucho en lo productivo y en cómo vincular la producción de Argentina con el mundo, además de atender el tema de la inflación. El Presidente acertó en esta decisión, sobre todo, por haber articulado producción, economía y agricultura, todo lo que tiene que ver con créditos internacionales. Va a tener todos los instrumentos juntos, algo que antes no sucedía.

Entonces, ¿Massa tiene poder? ¿Es quien más poder tiene después de la vicepresidenta? ¿Esto faltaba?

No solamente eso. También había que unificar las herramientas técnicas. Hay que estabilizar el tipo de cambio y recuperar reservas, los precios de los productos y recuperar ingresos, ya que hoy no le alcanza al que trabaja y no trabaja, al que tiene un plan o no tiene un plan. La gente está endeudada y empezando mal el mes.

No solo es poder, es tener todos los instrumentos económicos juntos. En tiempos de tranquilidad, está bien que todas las áreas estén separadas y los distintas herramientas económicas estén sueltas. En cambio, en una crisis hay que concentrar las áreas. La idea de juntar muchos ministerios no es solamente acumular poder, sino que la macroeconomía y la microeconomía en lo que hace a salarios, inflación, tipo de cambio. En ese sentido, hubo un avance con la decisión que se tomó ayer.

Haceme una comparación entre las capacidades o cualidades decisorias entre Alberto Fernández y el nuevo ministro.

Massa tiene un plan de desarrollo de la Argentina. Entiende de energía, seguridad social, producción, trabajo. Siempre creí, cuando estábamos en el Frente Renovador nos fuera bien o mal, que teníamos las mejores propuestas. Hoy tiene todo para hacerlo, pero con todo junto y no segmentado.

¿Jaque Mate para el Liberalismo? Sergio Massa, el nuevo ministro con facultades extraordinarias

Alberto Fernández es una gran persona, le doy mucho valor a eso. Le tocó un contexto adverso con un endeudamiento totalmente absurdo de 45 mil millones de dólares con el FMI y con los bonistas. Fui ministro en la pandemia y fue una situación única, distinta a todo. Tuvimos que tomar políticas para atender necesidades de urgencia y evitar una catástrofe, luego vino la guerra. En una actualidad muy compleja, tomó una muy buena decisión, más con la de unificar todas las áreas.

Nuria Am (NA): En este contexto, unificando las áreas, se pone de manifiesto, además del control que toma Massa, la reducción del gasto público porque también se habla de la fusión del Ministerio de Transporte con el de Obras Públicas. En este caso, ¿los ministerios que pasan a ser Secretarias dependiendo de Massa también van ese sentido?

Hay que equilibrar el gasto público. No creo que la fusión de ministerios implique una reducción significativa, si da una señal de para dónde se va. Si hay que ir a un esquema de equilibrio fiscal, es indudable, lo planteaba muy bien Silvina Batakis. Creo que la política, además de tomar decisiones, es marcar señales. No soy de los que consideran de que creen de porque hay más ministerios eso en sí mismo reduce el costo del funcionamiento del Estado.

BL PAR