Presidente Diputados pymes: "En diciembre va a ser el piso de la recesión"

El empresario industrial, Daniel Rosato, responsabilizó al Gobierno de la destrucción del mercado al abrir las importaciones indiscriminadamente y resaltó con gravedad que el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, no los haya recibido aún: "Si no se toma una medida rápida y urgente que contemple las herramientas para que el sector pyme pueda producir, la crisis se va a profundizar". Además, pronosticó 300.000 puestos de trabajo perdidos en la industria manufacturera para fin de año y 10.000 industrias que pueden "estar en riesgo". " Si la industria no produce y los trabajadores quedan en la calle, el comercio no vende", alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Rosato es el presidente de Industriales Pymes Argentinos y empresario industrial. Presidente del Parque industrial Plátanos, el cual además preside la Unión Industrial de Berazategui. Es dueño de una fábrica metalúrgica y también de una papelera.

El plan motosierra del gobierno de Javier Milei abrió paso para una importante recesión que empieza a mostrar sus primeros impactos en las pequeñas, medianas e incluso, las grandes empresas. La UCA dice que en el primer trimestre, de enero a marzo, el país alcanzó el 20% de indigentes. No sé si hay gran relación de un tema con el otro, pero sí me parece que esta es la otra cara de la recesión.

Realmente es preocupante. Nosotros lo vemos diariamente, venimos planteando esto desde el mes de enero porque veíamos venir que esto iba a pasar. No ha habido una política industrial a futuro para que la actividad económica pueda recomponerse, y parte de todo esto afecta a las pymes, que somos las que generamos más del 60% de la mano de obra del país.

En estos datos en dónde se ve que la mayoría de los sectores de la industria, dejando afuera al sector energético como el petróleo, el gas y la minería, estamos atravesando una etapa muy dura que tiene que ver con la caída del mercado interno y la falta de poder adquisitivo de los trabajadores. Esto está pegando muy fuerte, provocando una caída del 15% interanual.

Nosotros no vemos un horizonte o algo que nos diga que esto se va a reactivar o cómo lo va a hacer. Tenemos datos de lo que tiene que ver con el RIGI, de las futuras inversiones que habrá en el país, y eso es positivo porque está bien que vengan inversores, pero dudamos que eso impacte, como plantea el Gobierno, hacia el interior del país, hacia las pymes, generando o reactivando fuertemente la economía para que haya más desarrollo industrial, más fuentes de empleo. No lo estamos viendo.

Mientras tanto, estamos frente a un escenario donde se observa una industria pymes que no tiene espalda para soportar una caída o una recesión tan fuerte como la que estamos viviendo.

Usted decía que las pymes son generadoras del 70% del empleo argentino, y todas las encuestas muestran que, para la mayoría de la población, el temor no es la inflación sino el desempleo. ¿Qué está pasando con el empleo en las pymes?

Hoy tenemos sectores que tienen las fábricas paradas en forma temporaria. Por ejemplos sectores textiles, fabricantes de bienes capitales, repuestos, sector autopartista. Estos sectores son los que tienen fuertes caídas.

Lo que está claro es que algunos suspenden, otros suspenden pagando parte del salario, y la mayoría está dando sustentabilidad a esto porque las pymes estaban capitalizadas. La industria en general venía con un capital y un stock que permite seguir esperando una reactivación, que todo esto cambie. Por eso es que no se ven despidos en forma masiva.

En cambio, en los sectores de la construcción, hay 150.000 puestos de trabajo perdidos. Casi 100.000 en el sector industrial pymes, muchas fábricas en el interior del país, textiles y fabricantes de bienes capitales que este parate también los obliga a cerrar, pero realmente aún no estamos viendo la gran crisis que se pronostica si esto sigue así para fin de año.

Hablamos de 300.000 puestos de trabajo que se van a perder para fin de año en la industria manufacturera, por ejemplo. De acá a fin de año es mucho tiempo, no puede seguir paralizado el país. Esto va a provocar situaciones de crisis en la industria que se van a transformar en una crisis social.

Esto lo venimos advirtiendo, primero por la pérdida del poder adquisitivo, y segundo por las importaciones. El Gobierno abrió las importaciones de productos terminados que se producen en el país, muchos en forma desleal. Si yo sé que no puedo ser competitivo porque pago tres veces más el costo de energía de lo que se paga en el exterior, si sé que la materia prima vale más del doble de lo que vale en el exterior, si los impuestos son mucho más altos de lo que se paga en el exterior, es difícil que se pueda competir. Con este escenario nos abren las importaciones, sabiendo lo que va a pasar.

Y esto se está viendo a través de la fuerte caída de la recaudación. La pérdida del Estado, que es el 15%, está atada a la caída de la industria y de la economía.

Entonces la crisis no llegó a su piso. Lo que usted plantea es que en diciembre va a estar el piso de la recesión.

Sí, ese mes será el piso porque la industria pyme, más que nada la que es mano de obra intensiva, no puede soportar tanto tiempo una parálisis. Ahí se van a ver los despidos, los cierres, eso se va a concretar a fin de año.

Por eso nosotros estuvimos en el Congreso de la Nación, presentamos un proyecto de ley pymes, tratamos de hablar con los legisladores, tratamos de hablar con el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, porque consideramos que está cometiendo un grave error en levantar los reglamentos técnicos, los controles a la importaciones porque está entrando todo en forma indiscriminada, lo que es un error gravísimo que está afectando a muchos sectores porque hay una competencia desleal.

Alejandro Gomel:¿Qué pasa con esa conversación con el Gobierno cuando ustedes les explican que están fundiendo a la industria?

Lamentablemente lo pudimos hablar con Guillermo Francos, el jefe de Gabinete que nos recibió y nos pidió que presentemos un proyecto de ley y colaboremos con propuestas, cosa que hemos hecho, pero no pudimos hablar todavía con Pablo Lavigne.

Le venimos pidiendo reuniones hace tiempo, la respuesta que tenemos es que está ocupado y que no tiene tiempo para atender toda su agenda. Y mientras tanto, de tres fábricas que fabricaban medidores de gas en el país, queda una sola. Por ejemplo, un fabricante de medidores de gas de Argentina lo hace con aluminio inyectado, que es un material anticorrosivo, pero el material que está entrando hoy en Argentina es uno de China que es de chapa y de hierro, que se corroe y se pudre. Es un tema preocupante, y no nos recibe.

AG: Hubo varios períodos en el país en el que han desaparecido gran cantidad de pymes. En este momento, ¿Cuántas empresas pueden estar en riesgo en los próximos meses si esto sigue así?

Para decirle un número, 10.000 industrias pueden estar en riesgo. Estamos hablando de industrias manufactureras porque hay 50.300 a nivel nacional, porque si hablamos en general de pymes, hay 550.000, de servicio, comercios, industrias manufactureras.

Solamente 10.000 industrias, sin contar todas las de servicios y comercios. Estadísticamente no tenemos que hacer una gran conclusión, basta con ir caminando por todos lados y viendo cómo cierran comercios por falta de ventas o por no poder afrontar los gastos.

Y se va a ir intensificando porque si la industria no produce y los trabajadores quedan en la calle, el comercio no vende. Esa es la crisis que se va a profundizar en la Argentina si no se toma una medida rápida y urgente que contemple herramientas para que el sector pyme-industrial pueda producir. Los créditos, las 12 cuotas sin interés ayuda a motivar las ventas, pero no es la solución.

Elizabeth Pleger: Muchas pymes tomaron créditos en los últimos meses para pagar salarios, ¿cuán sostenible es esto? ¿Cómo están haciendo las empresas para financiar aumentos y también seguir pagando regularmente a sus trabajadores?

En ese sentido, nosotros desde IPA, nucleamos más de 5000 pymes a nivel nacional y de diferentes sectores de la industria, y no son tantas las que han tomado créditos para pagar salarios, porque nosotros consideramos que una industria pyme que pide créditos para pagar salarios, está fundida. Que hay, si las hay, pero generalmente hoy las pymes llegan a acuerdos con el Ministerio de Trabajo, hay empresas que se van a presentar en convocatoria porque tienen juicios que no pueden afrontar y no pueden pagar y se tienen que presentar. Todas estas cosas van a ocurrir.

Estamos en un momento muy delicado, hay decisiones que el Estado y el Gobierno, junto a sus funcionarios, deberían recibirnos. La semana pasada tuvimos una reunión en la Cámara de Diputados donde fue invitado Pablo Lavigne y no se hizo presente. Eso es lo que nos preocupa.

