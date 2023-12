El diputado Ricardo López Murphy calificó como “gesto patriótico” la integración de Patricia Bullrich al gobierno de Javier Milei, aunque señaló que se trata de una iniciativa individual y no de un acuerdo entre fuerzas. “Vaya mi afecto, admiración y apoyo por cooperar con una situación que va a ser muy difícil los próximos años”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ricardo López Murphy es diputado nacional por Juntos por el Cambio y es uno de los funcionarios más cercanos a Patricia Bullrich. Fue presidente del partido Recrear. Entre 2002 y 2007 fue ministro de Defensa. Entre 1999 y el 2001 fue ministro de Economía.

Nuria Am: Ayer trascendió que Patricia Bullrich le escribió por chat a Viviana Canosa: “Mauricio Macri no me va a condicionar”. ¿Hay una especie de rebelión de parte de quien fue su compañera, Patricia Bullrich, contra su jefe político, Mauricio Macri?

Después de la derrota de Juntos por el Cambio en la primera vuelta, todo nuestro frente sufrió una conmoción, un terremoto. En marzo de este año nadie hubiera pensado que no íbamos a estar en el balotaje. Era difícil pensar que una coalición de esta envergadura, que había ganado diez gobernaciones y centenares de administraciones locales, iba a quedar fuera del balotaje. Eso ocurrió y, por supuesto, nos ha golpeado, y habrá un proceso de recomposición en el tiempo, de reflexión y de ordenamiento. Eso me parece inevitable.

Alejandro Gomel: ¿La posición de Juntos por el Cambio debe ser de apoyo al gobierno de Milei? ¿Ve con buenos ojos que se sumen funcionarios de JxC a su gobierno y, más específicamente, que se sume Patricia Bullrich?

A mí me parece que se ha creado una situación muy original en nuestro país, que había ocurrido en otros países pero acá es inédito. Hablo de que un partido con muy poca representación parlamentaria y prácticamente inexistente en los niveles provinciales y locales, haya llegado al poder. En esas condiciones, para darle gobernabilidad, ha buscado y tratado de incorporar funcionarios, políticos y liderazgos de otros espacios, no construyendo una coalición, sino pidiendo a gente con valía y experiencia que se hagan cargo de áreas muy delicadas del gobierno.

Me parece que, en esa situación tan difícil, es lógico que nosotros valoremos el gesto patriótico de los que van allí y entendamos su motivación de ayudar en una transición que va a ser muy compleja, desesperada en materia económica y social, y en una situación de orden público muy delicada. De mi parte, voy a dar todo el apoyo necesario. Ellos no van como miembros de la coalición, van cada uno independientemente, no se ha llegado a un diálogo político entre las fuerzas en el cual se hagan estas designaciones, son decisiones individuales, pero vaya mi afecto, admiración y apoyo por cooperar con una situación que va a ser muy difícil los próximos años, por la terrible herencia, pero además por la particularidad de que ganó una fuerza política con muy poco peso parlamentario.

Claudio Mardones: ¿Cómo cree que va a quedar esto plasmado en la Cámara de Diputados? ¿Cree que las discusiones internas que hubo perjudican la posibilidad de que Cristian Ritondo pueda ser el presidente de la Cámara? ¿Habrá un acuerdo general entre un sector de JxC y LLA o será una negociación ley por ley? ¿Para qué escenario se prepara?

Yo creo que en algún momento vamos a tener que ordenar la nominación de las autoridades de la Cámara y, por supuesto, la de las comisiones legislativas. Cuanto antes se pueda llegar a una solución plausible de gobernabilidad de las cámaras yo estaría más tranquilo por el funcionamiento de la democracia argentina.

La relación entre Macri y Bullrich, tensa tras la incorporación de ella al gabinete del nuevo gobierno.

NA: ¿La discusión entre Patricia Bullrich y Macri puede terminar rompiendo el bloque en el Congreso?

Yo no pertenezco al Pro sino a Republicanos Unidos, que es un partido que está aliado al interbloque de Juntos por el Cambio. Las tensiones dentro de otros partidos que tienen extensión en todo el territorio nacional, lógicamente, son producto de esta compleja situación que vivimos. Creo que en el Pro están tratando de llamar a elecciones e institucionalizar la sucesión de Patricia Bullrich. También entiendo el reclamo del gobernador Frigerio, que saludó la designación de Bullrich pero planteó que debe dejar los cargos partidarios.

El panorama económico

AG: Milei dice que se viene una época dura, habló de estanflación, y dijo que la prioridad es resolver el tema leliqs. ¿Comparte esta visión del presidente electo?

Yo creo que las leliqs no son un problema tan serio en sí mismo, sino que se vuelven un problema serio debido al desquicio fiscal y monetario que, durante cuatro años, este gobierno ha seguido. Recuerde usted que recibió un billón de leliqs y ahora tenemos 27 billones. Si usted resta uno a otro, estamos hablando, al dólar oficial, que aumentaron casi 70.000 millones de dólares, una locura.

Ahora, la solución para eso me parece que es terminar de usar el Banco Central para darle dinero al Tesoro y comprar bonos, dar créditos, pagar subsidios, vender dólares baratos y comprar caros. ¿Usted vio el episodio de esas letras que seguían vendiendo dólares a 350? Me hacía acordar a Vanoli cuando vendió dólar futuro por 18 mil millones de dólares.

Si el Banco Central deja de hacer toda esa locura, gradualmente, el proceso de las leliqs se va a ir deshaciendo y vamos a volver a una situación más normal. Habrá alguna tenencia de bonos públicos o letras por parte de los bancos, pero no el grueso de su capacidad crediticia tomada y ahogada por la política suicida del Gobierno de absorber todo el crédito que hay en la economía, multiplicar la cantidad de dinero de forma extravagante y generar esta catástrofe que estamos teniendo en materia económica.

Entonces, si tenemos una política sensata hacia adelante, con solo expandir la oferta de dinero, o comprando dólares y no vender nunca más, me parece que va a ir bien. Entonces, la expansión de dinero solo vendrá de la recomposición de las reservas internacionales del Banco Central, que deben ser, a esta altura, de -14.000.

NA: Milei puso de moda la palabra “estanflación”, ¿cree que ese es el camino por el que sí o sí hay que pasar?

La actividad económica está cayendo y va a seguir cayendo. Eso ocurre porque se ha endeudado al país en 30.000 millones de dólares, algo más, de deuda comercial, y eso no da más. Se está cortando la cadena de crédito. Es verdad que han hecho un desquicio de precios relativos catastrófico. Los precios relativos de la Argentina respecto de otros países del mundo son disparatados. Eso tiene mucho que ver con la política populista.

Yo espero que Milei, a diferencia de Macri, describa la terrible situación económica que hay, para que no le carguen a él lo que ha hecho este Gobierno, que ha comido la mega inflación que tenemos con represiones. Cuando todo eso se libere va a ser un trauma muy grande, y la idea de que los precios relativos están desacoplados y pueden producir un nivel de receso mayor es muy posible. Salir de la catástrofe económica del kirchnerismo va a costar, tengo la sensación de que hasta ahora no se ha explicado bien el inmenso daño de descapitalización, endeudamiento, caída de los salarios, jubilaciones y productividad, que es lo más grave que ha pasado. Todo esto nos está llevando una situación de mucha degradación.

AG: ¿Cree que Luis “Toto” Caputo es el hombre indicado para Economía?

Este sábado voy a publicar un larguísimo artículo, que invito a toda la audiencia a leer, sobre lo que yo creo que debe ser el programa de gobierno. Creo que el programa de gobierno tiene una inmensa complejidad y tiene que ser tomado en esos términos. Acá hay que resolver los problemas fiscales y monetarios, no solo en un corto plazo, sino que además institucionalmente. El Banco Central nunca más debe tener autoridad para poner dólares diferenciales, cepos, y toda esa barrabasada que ha hecho. El fisco tiene que balancearse, porque Argentina va a estar en una inflación de tres dígitos, y el primero no va a ser la unidad. Vamos a tener que ordenar todos los precios relativos para que se pueda volver a invertir, para evitar la contaminación y volver a hacer un montón de cosas que la Argentina ha dejado de hacer durante estos cuatro años de pesadilla, y espero que el próximo gobierno comprenda que no se trata de un arreglo de corto plazo. No es momento de hacer piruetas financieras, sino de hacerse cargo de la más inmensa reforma que se haya hecho en la Argentina, probablemente rivalizando con las reformas que se hicieron en Alemania Oriental.

AG: Entonces no le gusta mucho "Toto" Caputo…

Yo le estoy planteando lo que creo que tiene que hacer el gobierno. Si yo hubiera sido electo, tengo muy claro lo que hay que hacer y el equipo que llevaría. No fui electo, entonces, estoy haciendo una contribución, decir: “ojo que la crisis es tremendamente estructural, que ordenar esto va a costar horrores y que no hay conciencia en el grueso de la sociedad, ni tampoco en el liderazgo, de los daños en los que se ha incurrido”.

CM: Usted calificó la incorporación de Bullrich al gabinete como un acto patriótico, ¿se ve usted mismo integrándose al gabinete de Milei?

Lo digo por lo siguiente, hacerse cargo requiere mucho patriotismo, hacerse cargo de las ideas, y una gran preocupación por la situación que le dejamos a nuestros hijos y nietos. Creo que esa actitud merece mi admiración y mi respeto.

No me veo en el gabinete de Milei, no tengo esa intención. Creo que voy a hacer, como diputado veterano, de una gran utilidad en la Cámara, porque ahí también hay un problema de gobernabilidad muy complejo. Nunca nos costó tanto elegir un presidente de la Cámara. Imagínese lo que va a ser elegir el presidente de cada comisión, ordenar las discusiones cuando llega tanta gente al recinto sin experiencia, va a ser algo extraordinario. Lo que menos tenemos que hacer es quitar personas con experiencia de la Cámara, porque vamos a necesitar todo lo que tengamos.

