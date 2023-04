El canciller Santiago Cafiero, aseveró que en EL Gobierno "en ningún momento se van a encontrar decisiones que hayan sido en contra de los intereses de los argentinos, algo que no puede decir la oposición". Las claves de la reunión entre Alberto Fernández y Joe Biden, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Este domingo sostuviste que “a muchos les pesa y se enojan con Joe Biden porque él tiene elogios hacia nuestro presidente”. ¿A quién te referís?

Se escribieron editoriales vinculadas, primero, a desmentir parte de la reunión y, por otro lado, a mencionar gente que no participó.

Hay un enojo a cualquier logro que se le destaque a Alberto Fernández de política exterior, el cual casi que también hace molestarse con Biden, que cinco minutos atrás lo adoraban y creían en su palabra. Pero ahora, cuando destaca logros de nuestro presidente, pasa a formar parte de la grieta, por lo que terminan agrietando algo que es para la Argentina.

Me llama la atención que no sean capaces de recepcionar ese tipo de calificación con respecto a la acción de nuestro presidente y gobierno, además de no ser capaces de destacarlo como parte de la construcción de una agenda bilateral que ni es para este gobierno, porque no es algo que se cosecha ahora.

Gran parte de la conversación es bilateral y estratégica, que tiene que ver con los próximos años de Argentina, promover inversiones, abrir mercados y que nada tiene que ver con esta coyuntura. No es algo que se recibe ahora.

Me llama la atención cómo ya pasaron de enojarse con Alberto por cualquier cosa que diga o haga, o por lo que a veces no dice o no hace, a llegar a enojarse con quienes le destacan algún logro a nuestro presidente y tiempo atrás los elogiaban. Me parece que es un poco el caso de Biden.

¿A quién lo atribuís?

Parten de un sesgo ideológico muy fuerte donde creen en serio que el peronismo es un movimiento político que se aísla, que no tiene prácticas vinculadas al relacionamiento desde el punto de vista de política exterior. Hasta 48 horas antes de que Alberto se reúna Biden se seguía publicando que la Argentina estaba aislada del mundo, mientras que no es así y el país practica una política exterior autónoma y soberana que promueve su independencia económica. Eso a algunos les molesta porque solo conciben la política exterior a partir de entregarse.

Esta es una idea que tiene muy arraigada el macrismo y verdaderamente eso no da resultado. En política exterior te respetan cuando vos tenés posiciones firmes y defendés los intereses de tu gente o pueblo.

Hubo críticas también dentro del propio Gobierno. Por ejemplo, Teresa García tuiteó: "defender nuestra soberanía política, nuestras instituciones y sus representantes, en especial a la Vicepresidenta de la Nación, es una obligación indeclinable de la Cancillería Argentina. ¿Santiago Cafiero cuánto más va a tardar en repudiar este hecho?", en referencia a la decisión del senador norteamericano Ted Cruz de haber pedido que se llevara adelante un juicio por corrupción de Cristina Kirchner. ¿Cuá es tu opinión?

No le presté atención, ni lo vi. Ted Cruz es un marginal, es como si tomaran en serio la palabra de Fernando Iglesias. Me llama la atención porque cuando la agravió el hijo de Jair Bolsonaro o Ted Cruz a nuestra Vicepresidenta, en su momento ahí si la Cancillería se expresó, yo también lo hice y es raro porque no recibí ningún tipo salutación cuando se hizo eso.

Recuerdo que los hijos de Bolsonaro hablaron muy mal del Presidente.

Y de Cristina donde también, estaba avanzando la investigación y se sacaban conclusiones de parte de las exposiciones del fiscal Diego Luciani y gran parte de la prensa dominante de la región hacia un ataque una vez más contra ella.

¿También hubo de Ted Cruz?

Sí.

¿Y ahí la Cancillería se expresó?

Se expresó. Después entendiendo quiénes son los personajes tampoco es necesario que se les conteste. Vuelvo a repetir, son marginales de la política.

Justo en el momento en el que el Presidente estaba en reunión con Biden podía resultar inapropiado casualmente y uno podría suponer que Cruz lo hizo a propósito, que una cosa era criticarlo a él en el momento aquel coincidiendo con los hijos de Bolsonaro y otra cosa era justo en el momento en el que estaba llegando nuestro Presidente a juntarse con su par norteamericano. Incluso uno puede suponer que Cruz es un ultraconservador lo hizo adrede.

Por supuesto. Era un provocación. Son provocadores marginales de la política y nadie los toma en serio. Nadie le presta atención a un trumpista enojado.

Este domingo, Rosario Ayerdi publicó en el Diario Perfil que el kirchnerismo decía que si el Presidente deseaba presentarse o presentar algún candidato propio, iba a tener que armar lista también para gobernadores, intendentes, senadores y diputados, porque no iba a permitir el socio mayoritario del FdT que fuera simplemente una competencia para la candidatura presidencia y vicepresidencial.

¿Cómo ves esa situación. ¿Cómo podría haber unas PASO entre dos candidatos a presidente pero que, al mismo tiempo, tiene que haber dos candidatos a gobernador de Buenos Aires y en cada uno de los distritos?

De eso se trata promover la participación, abandonar la digitación de las listas e ir hacia un proceso de democratización interno de nuestro espacio, que de eso se trata lo que el Presidente viene proponiendo hace tiempo, ya desde el 17 de noviembre del 2021.

Desde ahí Alberto viene proponiendo que todos aquellos compañeros tengan voluntad y vocación de expresar, dentro de lo que es una posición doctrinaria del peronismo, propuestas alternativas y eso es para todas las líneas. Con lo cual, lo primero que hay que fijar antes de ver los nombres es entender el proceso en el que estamos llevando adelante esta elección y qué es lo que se define, en una elección que es para la Argentina que se viene, para el futuro.

El Presidente está dejando los cimientos necesarios e hizo en su gestión un país que despegará, que tiene grandes potencialidades en el punto de vista exportador, con nuevos vectores exportadores, como son la minería y los minerales estratégicos (litio, cobre, electromovilidad, nuevos combustibles, petróleo y el gas), y los contenidos vinculados a fortalecer el Mercosur y las cadenas regionales de valor industriales, cómo le incorporamos conocimiento a partir de nuestras universidades públicas.

Ese es el proyecto principal contra un proyecto extractivista, de alta financiarización y de fuga que es el que expresa el macrismo y Juntos por el Cambio, estos son los dos modelos. Después, dentro de éstos hay prácticas, voluntades que son distintas pero dentro de ese proyecto se pueden expresar esas posibilidades y eso se hará en todas las líneas.

La competencia de candidatos en el Frente de Todos

Imaginate si, por ejemplo, tuviese que competir el Presidente o una persona cercana contra un representante de socios mayoritarios del FdT, como Wado de Pedro. Y en el caso del representante mayoritario del FdT tuviera a Axel Kicillof de candidato en Buenos Aires y así competir con un candidato que seguramente va a obtener muchos menos votos que Kicillof en la Provincia, porque no está instalado, no es el gobernador, ni tiene toda la infraestructura logística que tiene quien conduce Buenos Aires. Con solo el 40% de diferencia en ese sector se hace difícil competirle, ¿no?

Lo importante es abrir la discusión política, nadie está pensando todavía en los nombres. Lo cierto es que lo primero que hay que fijar son las pautas donde el peronismo en este tiempo expresa la voluntad y la vocación de todos los sectores dentro del frente de que se dirima a partir de las PASO un nuevo mapa de peronismo para adelante, ese es el punto, el desafío y es con todos, no se exime a nadie.

Coincido en ese planteo, que es lo mismo que hizo Antonio Cafiero, que es institucionalizar el peronismo y que haya elecciones internas de manera sucesiva. Estoy yendo al punto fáctico. ¿Quién le puede competir a Kicillof en la Provincia unas PASO?

Primero hay que evaluar eso. Si nos guiamos por todos los escenarios que se van montando y desmontando, se montan los fines de semana y se desmontan durante la semana, en los que pusieron al gobernador en diferentes categorías compitiendo y otros compañeros con voluntad de expresar propuestas alternativas en Buenos Aires.

El debate enriquece y es el combustible que necesita el FdT y el peronismo para generar una competencia atractiva donde se expresen modelos distintos, pero hacia adentro de la base doctrinaria que es la base del peronismo.

Claudio Mardones (CM): Se conoció que la idea es obtener un puente que funcione hasta fin de año de financiamiento que podría venir de organismos multilaterales y no del Fondo Monetario. Algunos hablan de alrededor de 3 mil millones de dólares en términos de financiamiento. ¿Qué pidió Estados Unidos a cambio, teniendo en cuenta esta reunión de alto nivel? ¿Qué expectativa tiene usted respecto a la visita de la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, que por lo que se sabe será la encargada de llevar adelante la ejecución de lo que se habló en el salón oval?

En las reuniones bilaterales de estas características, y también la reunión de trabajo, lo que se fija son las prioridades y una hoja de ruta que debe seguir a partir de que los funcionarios trabajen sobre cada uno de los aspectos que quedaron establecidos y priorizados por los presidentes.

En este caso, hay capítulos vinculados a las cuestiones financieras o de financiamiento y otros a cuestiones estratégicas, como lo es la producción y agregación de valor de eso minerales estratégicos o de la producción primaria de Argentina.

Por otro lado, está el episodio de petróleo y gas, además de la cuestión agropecuaria que en Argentina y Estados Unidos es muy importante, somos los dos países productores de alimentos que podemos complementarnos para aumentar, a partir de la utilización de la biotecnología y de la tecnología en general, nuestra capacidad productiva y ser más exportadores de lo que ya somos.

En ese sentido, la visita de Sherman está atada a continuar con esa hoja de ruta que fijaron los presidentes. En términos concretos, desde el punto de vista del financiamiento, lo que se discutió y en lo que fue exhaustivo y detallista Sergio Massa fue con cómo él pensaba que se podían generar alternativas es con respecto a los multilaterales, es decir, tanto el Banco Mundial, el BID e incluso también el apoyo necesario en el Fondo Monetario.

Alejandro Gomel (AG): Durante estos tres años y medio de Gobierno de Alberto Fernádez hubo momentos de mucha tensión, de una ofensiva importante que actualmente está puesta en que el Presidente se tiene que bajar de su candidatura. ¿Hubo una oposición clásica y una interna con la que tuvo que lidiar el Gobierno?

No, oposición clásica es la que trabó el Congreso, que dejó sin presupuesto al país, esa es una que obstruye permanentemente la gestión y que también quiere expresar un proyecto alternativo que no es este de producción y empleo, que con muchas dificultades continúa preservando la agenda en la agenda del Presidente y siendo parte de la nave insignia de lo que el Gobierno lleva adelante en su gestión diaria.

Lo que luego hubo, desde el punto de vista de las tensiones internas, es que siempre fueron parte de una discusión que tiene que ver con cómo se distribuye más y mejor, cómo se genera más y mejor empleo, cantidad de obras públicas, entre otras cosas. Pero en ningún momento la discusión nuestra pasa por ver quién quiera avanzar en proyectos de endeudamiento o extractivista o de fugas capitales que son los proyectos que expresa el macrismo.

Las discusiones nuestras tienen que ver con cómo distribuimos mejor, con cuáles son las capacidades que tiene el Estado para generar políticas públicas que sean más distributivas, que tengan impacto en los lugares que más nos duele como espacio político que es en la pobreza y en lo que falta. Pero el Presidente siempre logró expresar y explicar que es el principal ocupado en reconocer y saber cuál es la agenda que todavía viene faltando y cómo hay que seguir trabajando en esa dirección.

Eso no puede ocultar los logros que tuvo la gestión, porque los niveles de obra pública que son récord y en pocos días vamos a estar llegando a la entrega de la casa número 100 mil, en cuatro días el Presidente inauguró más edificios universitarios que Macri en cuatro años, es decir, un modelo que avanza en esa dirección, por supuesto que con dificultades, pero en ningún momento se van a encontrar decisiones que hayan sido en contra de los intereses de los argentinos, algo que no puede decir la oposición.

