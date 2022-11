El legislador porteño, Sergio Abrevaya, manifestó que la prioridad no son las candidaturas y que la principal preocupación es resolver los temas macros. Sin embargo, en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), expresó que "me parece una locura que algunos sectores del PRO no quieran hacer crecer la alianza".

En el acto de la nueva presidencia del GEN, estuvieron presentes Facundo Manes y Martín Lousteau. ¿Esto anticipa alguna alianza entre el radicalismo y el GEN?

Venimos trabajando con Manes, tenemos intereses en común con la UCR. Margarita Stolbizer lo acompañó en las primarias de la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, Lousteau plantea algo más moderno para el radicalismo, así que está muy cercano. Hay intereses comunes sobre cómo construir la Argentina.

Figuras del PRO aseguran que el GEN no forma parte de la toma decisiones de Juntos por el Cambio. ¿Cómo debería ser escuchado dentro de ese espacio?

Es un problema. En la última reunión del martes la invitaron a Margarita. Pero no sabemos si eso es estructural o no. Me parece una locura que algunos sectores no quieran hacer crecer la alianza.

Lo más importante es cómo se va a gobernar, tanto o más que ganar. Con los equipos de Educación y Economía estamos teniendo reuniones asiduas.

El GEN celebró su Congreso Nacional con los ejes puestos en el desarrollo y la no grieta

Así como el radicalismo parece estar más cerca de Horacio Rodríguez Larreta que de Mauricio Macri o Patricia Bullrich, en el caso del GEN, ¿se puede interpretar lo mismo?

Larreta y Frigerio mandaron su saludo al GEN. Te diría que tenemos la mirada más de centro, de diálogo. Coincidimos que la Argentina se construye con más del 50% y que hay que planificar a mediano y largo plazo.

Uno no excluye que haya otras miradas porque somos una coalición. Pero vamos por el lado de largo plazo. Las posturas más extremas son cortoplacistas, soluciones rápidas que después se pagan con el tiempo.

Macri sobre las elecciones 2023: "No me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado"

¿Cómo va a terminar orientándose la resolución de la candidatura en Juntos por el Cambio? ¿Te imaginás unas PASO con candidaturas cruzadas del radicalismo y el PRO o candidaturas puras?

Parecería que no va a haber un acuerdo entre Bullrich y Larreta. Y Facundo Manes también sostiene su candidatura. Esos tres seguro. Vidal me parece una muy buena candidata, aunque no es seguro que se presente.

Pero falta mucho y primero hay que resolver los problemas macro que tenemos. Después vienen las candidaturas.

AO JL